Spotify'dan yeni özellik: Video Podcast

Dünyanın en popüler müzik platformlarından olan Spotify, kullanıcıların podcast'leri izlemesine olanak tanıyacak yeni özelliğini belli ülkelerde kullanıma sundu.
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Dünyanın en popüler podcast’leri bu platformda yer alıyor ve milyonlarca insan tarafından takip ediliyor.
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‘Video Podcast’ özelliği, podcast yayıncılarının görüntülü bir şekilde yayın yapmasına olanak tanıyor. Bu da sevilen podcast programlarının izlenilebilmesini sağlıyor. Gelen yeni açıklamalara göre ABD, Birleşik Krallık, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki tüm içerik üreticileri artık platforma Anchor yoluyla video podcast yükleyebilecek.
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Anchor nedir? 2019’da Spotify tarafından alınan bu platform kullanıcıların podcast kaydetmesine ve düzenlemesine olanak tanıyor.
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Webtekno'nun haberine göre, Spotify, Video Podcast ile kullanıcıların içerikler ile daha derin bir bağ kurabileceğini ifade etti.