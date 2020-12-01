Spotify 2020 özetini açıkladı: İşte Türkiye'de en çok dinlenen isimler
01 Aralık 2020 12:48
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Dünya çapında 320 milyon kullanıcısı olan müzik dinleme platformu Spotify, 2020 yılının Türkiye'de en çok dinlenen isimlerini açıkladı. Zirve peş peşe üçüncü kez Ezhel'e ait oldu.
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Türkiye'de en çok dinlenen sanatçılar: 1-Ezhel 2-Sezen Aksu 3. Murda 4. Sagopa Kajmer 5. Patron 6. Yüzyüzeyken Konuşuruz 7. Zeynep Bastık 8. Emir Can İğrek 9. Gazapizm 10. Dolu Kadehi Ters Tut
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Türkiye'de en çok dinlenen kadın sanatçılar: 1. Sezen Aksu 2. Zeynep Bastık 3. Billie Eilish 4. Sertab Erener 5. Sena Şener 6. Göksel 7. Tuğçe Kandemir 8. Dua Lipa 9. Sıla 10. Lana Del Rey
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Türkiye'de en çok dinlenen müzik grupları: 1. Yüzyüzeyken Konuşuruz 2. Dolu Kadehi Ters Tut 3. Duman 4. Pinhani 5. Adamlar 6. Mor ve ötesi 7. maNga 8. Perdenin Ardındakiler 9. İkiye On Kala 10. BTS
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Türkiye'de en çok dinlenen albümler: 1. Made In Turkey - Murda, Ezhel 2. HİZA - Gazapizm 3. Lights Out - Ufo361 4. DOĞA - Murda 5. Akustik Travma - Yüzyüzeyken Konuşuruz 6. Dünya Günlükleri - Adamlar 7. Müptezhel - Ezhel 8. ORMAN KANUNLARI - Ben Fero 9. Karanlık - Dolu Kadehi Ters Tut 10. WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? - Billie Eilish
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Türkiye’de En Çok Dinlenen Podcast Yayınları: 1. Kendine İyi Davran 2. umarim annem dinlemez 3. O Tarz Mı? 4. Zihnimin Kıvrımları 5. Fularsız Entellik
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Türkiye’de En Çok Dinlenen Podcast Türleri: 1. Toplum ve Kültür 2. Sanat ve Eğlence 3. Komedi 4. Hayat Tarzı ve Sağlık 5. Hikayeler