Spor yazarları, Türkiye'nin Letonya ile 3-3 berabere kaldığı maçı nasıl değerlendirdi?
31 Mart 2021 09:15
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Spor yazarları, Milli takımımızın Letonya ile 3-3 berabere kaldığı mücadeleyi köşelerinde yorumladılar. Yazıların tamamını, paragraf sonlarında ismi verilen gazeteyi satın alarak ya da kendi internet sitelerinden okuyabilirsiniz.
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Gürcan Bilgiç: Herkesin bir kâbusu var, bizimki de Letonya galiba. Adamlar maç boyu "görünmez adam" gibi sadece sahada oldukları sanılan, ancak planlarından vazgeçmeyen androidler gibiler "Bu da bize bir ders olsun" diyeceğiz ama yakıştıramıyorum bu takıma. Kapanacak rakibi açmak için erken gol lazımdı, bulduk. Umutlarını bitirmek için farkı ikiye çıkarmak gerekiyordu; yaptık. Yetiştiler bize ama üçüncüyü de attık. Avrupa Şampiyonası öncesinde aslında en acı dersi aldık. Çoktan öğrenmiş olmaları gereken, geçmişte onlardan öncekilerin çokça yaptığı, "Biz bitti demeden bitmez" faktörünü Letonya öğretti onlara. [Sabah]
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Şansal Büyüka: Korktuğumuz başımıza geldi. Okyanusları aştık, boyumuzu aşmayan derede boğulduk. Nedir bu Letonya‘dan çektiğimiz? Hollanda‘ya, Norveç‘e puanı keybetsek canım yanmayacak. Grup maçlarına başlarken, “3 maçta 7 puana razı mısınız?” deseler zil çalar oynardık. Ama Hollanda, Norveç gibi grup liderliğinde iddialı iki takımı toplam 7 gol atıp yendikten sonra, ilk turu kendi sahamızda beraberlikle bitirmek bir “burukluk” yarattı. Bu kadar umut bağladığımız Milli Takım, ne kadar etkisiz olursa olsun 3-1 öne geçtiği maçı 3-3‘e getirmemeliydi... 3 maçtaki 7 puana, atılan 10 gole ve yenilmezliğe rağmen canım sıkkın... Okyanusları aşıp, derede boğulduğumuz için... [Milliyet]
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Reha Kapsal: Skoru aldıktan sonraki topla aktif dinlenmeyi doğru yapamamamız, çabuk yaptığımız pas hataları ve konsantrasyon eksikliğimiz maçtan 1 puanla ayrılmamıza neden oldu. Letonya gibi Cebelitarık ve Karadağ maçları da rakibin topu bize bıraktığı oyunlar olacaktır. Mutlaka bu sıkışık fikstürden sonraki Dünya Kupası grup elemelerinde gerekli dersleri çıkartıp, daha farklı ve olumlu oynayacağımızdan hiç şüphem yok. Şenol Güneş gibi oyunu ve oyuncuları geliştiren başarılı bir teknik adamımız olduğu gibi kaliteli ve arkadaşlık bağları kuvvetli bir oyuncu topluluğu var. Letonya'yla berabere kalmamız "BU HİKAYENİN SONUNU DEĞİŞTİRMEZ" çünkü bu milli takım gruptan birinci olarak çıkma başarısını gösterebilecek potansiyele fazlasıyla sahip. [Fotomaç]
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İlker Yağcıoğlu: Harika bir 45 dakika oynadık. Maçı kolaylıkla bitirecek pozisyonları da yakaladık. 4-5 gol atabileceğimiz devreyi 2-1 önde tamamladık. İkinci yarıda yorgunluk belirtileri milli takımımızda baş gösterdi. Teknik becerileri yüksek Hakan, Yusuf ve Kenan gibi oyuncuları çıkarınca ileride top tutamadık ve üretken olamadık. Yaptığımız değişiklikler de oyunu tutmamızı sağlayamadı. Beklenmedik iki puan bıraktık. Ama bence 3 maçta alınan 7 puan iyi bir başlangıç oldu. [Takvim]
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Uğur Meleke: Yedi günde üçüncü müsabakayı oynayan oyuncularımızın yorgunluğu ikinci devrenin ortalarında belirgin hale gelince değişiklikler kaçınılmaz oldu. O noktada Şenol Güneş’in bu elemelerde ilk kez hata yaptığını düşünüyorum: Kenan-Yusuf-Hakan’ın üçünü birden çıkarıp Enes-Burak-Caner’e döndükten sonra önde top tutamadık. Değişiklik gerekiyordu ama bu denli tutucu olmamalıydı hamleler. 2020’ler gibi başladığımız maçı 80’lerdeki kaygılı halimizle bitirdik ne yazık ki. Elimizdeki 3 puanı yanlış değişikliklerle heba ettik maalesef. [Hürriyet]
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Attila Gökçe: Letonya sonucundan bağımsız olarak düşündüğüm bir şey daha var: Türkiye eleme gruplarında artık liderliği hedef almalı! Bugüne kadar oynadığımız tüm elemeleri ikinci ya da üçüncü sıralarda bitirdik. O günkü statülerle play-off maçları kazandık ya da kaybettik. Çoğu zaman grup birinciliğini favorilere bırakıp, ikincilikteki rakiplerimize yoğunlaşan planlamalar yaptık. Biliyoruz ki bu yol sık sık kapanabilir. İkinciliklere, birincilik hedeflerine ulaşamadığımız zaman katlanabiliriz. Bugünün gerçek hedefi grup birinciliğidir. Bu çocukların kafasında ve kalbinde daha büyük hedefler var, biliyorum. Hazırlanın… Sizleri final heyecanına çağırıyorum. [Milliyet]
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Bilal Meşe: Letonya’ya takılı kaldık! Ahhh güzel adamlar ahhh, sizleri seviyoruz, sizlere güveniyoruz, bu skor sizlerin başarılarına asla gölge düşürmez, inanın. Ne güzel Dünya Kupası finallerinin anahtarını cebimize koyacaktık, olmadı, sadece kredimizden birazcık harcadık, hepsi o kadar. O dünyanın kapısını açacak anahtar yine hep sizin cebinizde olacak biliyoruz, zor günlerin takımısınız, grubun en büyük favorisi yine sizsiniz, biz de sizinle gurur duymaya devam edeceğiz. [Milliyet]
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Mehmet Demirkol: Kulübede oyunu tutacak Taylan’dan başka yeterli orta saha yoktu. Bütün bu geçerli bahaneler bir tarafa eminim ki ilk goldeki duruş hatası Güneş’in en rahatsız olduğu unutmayacağı konu olmuştur. 2003’teki maçlar gibi... Peki sonuç: Oyunu soğutamayışımız, 2-0 ve 3-1’in hemen ardından yenen goller, Letonya'ya 3-3’ten sonra oyunu kazanmayı düşünse; bunu yapabilecek olması doğru değerlendirilirse, 7 puan kadar değerli bir ders olur. [Fanatik]