Spor yazarları, Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi: "Her şey olabilirdi, hiçbir şey olmadı"
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçta Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Spor yazarları, sarı kırmızılıları yorumladı. Yazıların tamamını, görüşlerin sonunda yazılı olan gazeteyi satın alarak ya da kendi internet sitelerinden okuyabilirsiniz.
13 Eylül 2021 09:15
110
UĞUR MELEKE: "Trabzon gereğinden fazla orta yapınca, tamamlayamadığı hücum sayısı arttı. Üstelik bu tamamlayamamalar savunmada daha da dengesiz yakalanmalara yol açtı. Galatasaray da ilk bölümde bu geçiş fırsatlarını iyi değerlendirip skoru yakaladı zaten. Ancak Galatasaray’ın devrede yaptığı (belki de zorunlu) iki değişiklik, oyununu derinden etkiledi. Emre-Morutan çıkıp Aytaç-Babel girdikten sonra aynı yoğunlukta yapamadı Galatasaray geçişleri. Kasımpaşa maçında Cicaldau’nun çıkışı sonrası düşüşe benzer bir düşüştü bu." (HÜRRİYET)
210
ERMAN TOROĞLU: "G.Saray devreye 2-0 girse kendisine büyük avantaj sağlayacaktı ama golü yiyince gerildiler. G.Saray tam saha pres başladı, 40 dakika müthiş oynadılar. Fatih ikinci yarı Morutan'ı niye aldı bilemiyorum çünkü takımın süratini ayarlıyordu. Bu maç oyuncular oynadı ama teknik direktörlerin müdahelelerinin de tesir ettiği bir maçtı. Nitekim Avcı, İsmil ile Ömür'ü 39'da sahadan aldı. Ondan sonra Trabzon daha derli toplu oynadı. İkinci yarı Trabzon golü atınca iş rus ruletine döndü. Gol atan işi bitirecekti ama atamadılar, çok yoruldular. Trabzon haliyle daha yaşlı bir takım. Maçın sonunda iki takım hocasına sorsak ikisi de 'Bu maçın skoru böyle olmalıydı' diyecektir. Tabii Terim bunu buruk olarak söyleyecektir. 2-0 öne geçip berabere bitmesi üzer. Kendi hatası var mı ona bakacak." (FOTOMAÇ)
310
AHMET ÇAKAR: "Az kalsın G.Saray yine tarih yazıyordu. Tıpkı Kasımpaşa maçında olduğu gibi ilk devrede çok iyi oynayıp, goller bulup 2-0 öne geçtiler, fakat maç sonunda puan kaybettiler. Galatasaray ilk yarıda deplasmanda nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynadı. Gencecik çocuklar, aldıkları toplarla çok çabuk kontraya çıktı. İlk golde Edgar'ın büyük hatasıyla Emre ağları sarstı. Daha sonra da Kerem Aktürkoğlu'nun bencil davranmayıp tekrar Emre'ye 'al da at' diye bırakması Galatasaray'ı iki farklı öne geçirdi. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Avcı, iki oyuncu değiştirdi ve ardından Trabzonspor maça hakimiyetini koydu. Önce Cornelius Trabzon'un ilk golünü attı ki, burada Galatasaray'ın ciddi bir yerleşim hatası vardı. İkinci yarıda da Nwakaeme ile Trabzon'un beraberliği geldi. Aslında kalan dakikalarda oyun disiplininden koptular. İkisi de kazanabilirdi." (SABAH)
410
LEVENT TÜZEMEN: "Galatasaray'ın genç kadrosu Trabzonspor'a karşı telaş yapmadan sakin ve ayağa pas yaparak oynamaya özen gösterdi. Morutan, Cicaldau, Halil ve Emre Kılınç pas yaparak hücuma çıkarken birbirlerine yanaştıkları gibi boşa çıkan Kerem'in de sol kanattan atak yapmasını sağladılar. Halil'in önde hareketli oyunu Trabzon savunmasının dengesini bozarken Emre-Morutan ikilisinin uyumlu bir şekilde paslaşmalarını sağladı. Edgar'ın hatalı geri pasını takip eden Emre, topa doğru vurdu ve golü buldu. Emre'nin ikinci golü tam bir hücum ortaklığıydı. Galatasaraylı oyuncular hücuma çabuk çıkarken top Trabzon'a geçtiğinde ise çok çabuk savunmaya döndüler. Genç Galatasaray'ın rakibin baskısından çıkması için oyuna tecrübe ve akıl koyacak bir lideri olmalı. Lider oyuncu eksikliğinin sonucu Galatasaray maçı nasıl tutacağını bilemediği için 2-0'lık avantajını koruyamadı. Terim'in bu baskıyı yönetmesi gerekirdi. Etkili ve uyumlu oynayan Emre Kılınç ile Morutan'ın yerine oyuna giren Aytaç-Babel ikilisi Galatasaray'ın pas ritmini bozdu. Taylan'ın yerine Terim'in Berkan'ı tercih etmesi orta alana güç katmadı. Özellikle Nwakaeme'nin attığı gol öncesi Berkan'ın arkasına bakmaması pozisyon bilgisinin zayıflığıydı. Sürekli oyunun içinde olan ve sahanın her yerine basan Halil'i beğendim. Halil güçlendiğinde Galatasaray'ın gol yüküne destek olur. Sonuç; Galatasaray iki deplasman maçında da 2-0'lık skorları koruyamadı. Terim bu zaafiyeti önleyecek bir formül üretmeli." (SABAH)
510
ŞANSAL BÜYÜKA: "Galatasaray alışılmışın çok dışında bir başlangıç yaptı... Müthiş hızlı, atak, çabuk ve yürekli... İlk düdük çaldı, Kerem ile Halil, deli dalgalar gibi Trabzonspor savunma duvarını sarsmaya başladılar... Halil ile Kerem o kadar hızlı, o kadar hareketliydi ki, Trabzon savunmasının balansı bozuldu... Kimi tutacaklarını, hangi bölgeyi kapatacaklarını şaşırdılar... İkinci golü lütfen hatırlayın... Kerem o kadar hızlı olmasa, kaleci Uğurcan eline gelen topu rahatça tutacaktı... Kerem’in inanılmaz deparı Uğurcan’ı bozdu ve topu elinden kaçırdı... Ardından Emre’nin ikinci golü geldi... Elbette trafikte sürat felaket ama, futbolda hız bayağı işe yarıyor… “Fırtına” diye anılan Trabzon’da gene fırtına vardı, ancak iki Galatasaraylı Kerem ile Halil fırtınası vardı... İlk golde çabuk hamle, Edgar’ı hataya zorladı, ikinci golde, Kerem’in 100 metreci gibi deparı Uğurcan’a yanlış yaptırdı… Trabzonspor golü bulana kadar, neyi var, neyi yok, bu iki haşarı Galatasaraylıyı tutmaya çalıştı... Abdullah Hoca, Kerem - Halil fırtınası eserken, Siopis’i oyuna alabilir, belki bu fırtınanın şiddetini azaltabilirdi… Yapmadı, faturayı 2-0 yenik duruma düşerek ödedi... Ancak Yusuf Sarı hamlesi, bir ölçüde dengeyi kurdu, ilk yarı sonlarında gelen gol de umut oldu... Galatasaray’ın bu kadar hızdan, bu kadar yoğun mesaiden sonra, özellikle ikinci yarıda yakıtının tükeneceği belliydi… İkinci yarıda son çeyreğe kadar kontrolü Trabzonspor ele aldı… Buna rağmen Halil’in boş kaleye giden topunu Yusuf müthiş çıkardı… Bir mucize hamle de Van Aanholt’tan geldi... Süper kademe ile mutlak bir golü önledi… Galatasaray’da Morutan’ın attığı müthiş şut, bana Hagi’yi hatırlattı... Morutan ile Emre Kılınç‘ın zorunlu çıkışları Galatasaray adına talihsizlikti…" (MİLLİYET)
610
OSMAN ŞENHER: "Galatasaray yeni, genç bir jenerasyonla bir takım oluşturmaya çalışıyor. Bu da birdenbire olacak iş değil. İlk yarım saate bakıyorsun, gerçekten sarı-kırmızılı genç futbolcuların hepsi, sahada basmadık yer bırakmadı. Trabzon defansına hatalar yaptırdı, iki de gol attı. Kerem, Halil, Morutan, arkalarında Emre Kılınç müthiş baskı yaptılar. Cicaldau, Berkan orta sahada çok iyi bir maç çıkardılar. Tabii bunların hepsini ilk devre için söylüyorum. Takım 2-0 öndeyken, Cornelius’un attığı golde Van Aanholt üç adım daha ileriye atsa takımı o golü yemezdi. İkinci golde Nwakaeme bomboş pozisyonda topa vuruyor. Önünde dört Galatasaraylı futbolcu var. Bunların hiçbiri çevre kontrolü yapmıyor. Nijeryalı futbolcu da kaliteli bir isim, rahatlıkla golü atıyor. Cim Bom’da eksik çok var. Ama hep söylüyorum yine söyleyeceğim, bu takımın biraz zamana ihtiyacı var. Müthiş bir jenerasyon geliyor. Emre sıkıntılı zamanlar geçirdi ama hocası şans verdiği müddetçe de çok yakında Galatasaray’ın olmazsa olmazı olacak. Halil Dervişoğlu iyi santrfor, vücudunu çok iyi kullanıyor. Hele Emre Kılınç’ın attığı ikinci golde öyle bir pas verdi ki başka santrfor olsa kendisi vurur, o pası vermez. Bravo Halil’e! Ama gördüğüm kadarıyla fizik olarak daha tam hazır değil. Biraz daha çabuklaşması gerekiyor." (MİLLİYET)
710
SERKAN KORKMAZ: "Galatasaray, Muslera'lı 26, Muslera'sız 25 yaş ortalaması olan bir takımla maça başladı. Terim, hızlı ve genç oyuncularıyla tarihinin en güçlü kadrolarından birine sahip olan Trabzon'un sahasında doğru bir strateji belirlemişti. Fatih Hoca, biri zorunluluktan (Emre'nin sakatlanması) iki değişiklikle skorun avantajını elinde tutmaya çalıştı. Morutan'ın çıkması şaşırtıcı değildi kuşkusuz ama deneyimli teknik adamın oyuna Babel ve Aytaç'ı sürmesi, özellikle ''Taylan'ı düşünmemesi'' hayli enteresandı. G.Saray, kendisinden daha önce ve daha iyi bir takım kuran Trabzon karşısında oyun üstünlüğü kuramasa da bazı bölümlerde ağır basan taktik üstünlükle çokça pozisyona girmeyi başardı. Bence beraberlik iki takım için de hiç de fena olmayan adil bir sonuç. Fakat Trabzonspor'un kendi taraftarına 2-0'dan gelerek daha çok umut verdiğini vurgulamak lazım. Terim'in bu maç özelindeki taktiğinin önümüzdeki haftalarda değişeceğini düşünüyorum." (FOTOMAÇ)
810
MEHMET DEMİRKOL: "Trabzonspor’un Gervinho ve Djaniny’nin yokluğunda yaşadığı hücum repertuvarı daralmasını Galatasaray’ın zorunlu değişiklikleri dengeledi diyebiliriz. Tabii Nwakeme’nin inanılmaz becerisiyle. Herkes onun hangi çalımı ya da şutu nasıl atacağını biliyor. Ama o yine de en iyi şekilde atıyor. Onunla başa çıkmak zor. Son 20 dakika içinse herhangi bir yorum yapmak manalı olmaz. Tamamen doğaçlama bir git-gel. Her şey olabilirdi. Hiçbir şey olmadı." (FANATİK)