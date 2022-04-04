Spor yazarları, Trabzonspor-Beşiktaş maçını yorumladı: Hedefe bir adım daha yaklaştılar
Spor yazarları, Beşiktaş ile evinde 1-1 berabere kalan Trabzonspor'u değerlendirdi. Yazar görüşlerinin tamamını paragraf sonunda ismi verilen gazeteyi satın alarak okuyabilirsiniz.
04 Nisan 2022 08:58
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ERMAN TOROĞLU: Trabzonspor orta alanı çok açık bıraktı. Sebebi de arkada oynayan oyuncuların fazla geri kaçmaları. Tabi bunda defanstaki sakatlıklarının da bu olumsuz durumda büyük payı var. Futbolda şöyle bir şey var; yenemeyeceksen kaybetmeyeceksin. Şampiyonluğa giden Trabzonspor dün bunu yaşadı. Bir de şu vardı. Bir an evvel şampiyonluk turu atmanın gerginliği gözüktü bordo-mavili oyuncularda. Hiç gerek yok. Çünkü arka taraftan kovalayanlar da aman aman oynamıyorlar. Onların da önümüzdeki haftalarda çok zor maçları var. Trabzonsporlu oyuncular "Bir an önce şampiyon olalım" diyeceklerine, "Tadına vara vara şampiyon olalım" deseler hedefe daha kolay ulaşırlar. (FOTOMAÇ)
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UĞUR MELEKE: Trabzonspor’da kaleci Uğurcan Çakır, stoper Hüseyin Türkmen, ön libero Siopis genel olarak iyi oynadılar. Şampiyonluk yolunda o çok değerli 1 puanı kazandıran da bu üçlüydü aslında. Ancak maçın genelinde daha fazla pozisyona giren, daha fazla üreten taraf misafir siyah beyazlılardı. (HÜRRİYET)
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GÜNTEKİN ONAY: Lider Trabzonspor taraftarının müthiş desteğine rağmen oyunun büyük bölümünde kendi yarı sahasında kaldı ve mücadeleye dayalı yardımlaşmalı bir savunmayla kalesini savundu. Trabzonspor’un hücumda etkisiz kalmasının nedeni Beşiktaş’ın yaptığı baskının dışında Nwakaeme, Djaniny ve Visca’nın kötü günlerinde olmasıydı. Siopis’in olağanüstü çabası, Dorukhan’ın savaşçılığı ve takım savunmasıyla yenik duruma düşmeyen lider, hemen hemen hiç pozisyon üretmeden bir kaleci hatasıyla golü buldu. (HÜRRİYET)
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ÖMER ÜRÜNDÜL: Avcı'ya sezon başından beri yaptığım bir eleştiri var. Bilhassa zorluk derecesi yüksek maçlarda orta sahada Abdülkadir ile Bakasetas oynarsa takım savunması arızaya uğrar. Dün de bunlar net biçimde yaşandı. Bu yüzden ben Trabzonspor'un en iyisi olarak 90 dakika çok ağır yük çeken Siopis'i seçiyorum. (SABAH)
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ATTİLA GÖKÇE: Trabzonspor Hamsik’i çok geç devreye aldı. Avcı 85’i beklememeliydi. Ligin lideri, Cornelius girene kadar etkisizdi. Sonrasında da golü atmasına rağmen 10 kişi kalan Beşiktaş’la baş etmekte zorlandı. Trabzon bu beraberliğe hiç üzülmemeli… Hedefe bir adım daha yaklaştılar. Başka sorun yok! (MİLLİYET)
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REHA KAPSAL: Trabzonspor oyun alanları yaratamadığı gibi rakibini de hem enine hem boyuna fazla koşturamadı. Tempo yapamadı ve kaptırdığı bölgede hem baskı hem de derinlemesine savunma yapan Beşiktaş'a karşı oyun haritasını istenen seviyelere çizemedi. İki takım da yüksek tempolu oyunun karşılığı olarak hak ettikleri 1'er puanla sahadan ayrıldılar. Liderliğini ve puan farkını koruyan Trabzonspor, her zamanki gibi şampiyonluğun en büyük adayıdır. (FOTOMAÇ)
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CEMAL ERSEN: Kazanılması gereken bir maç mı idi? Bu koşullarda sonuç normal. Lakin, dikkate alın, İstanbullu rakiplere kaybetmedi bu takım! O yüzden şampiyonluk adayı. Güzel bir mücadale oldu, Beşiktaş yenilmedi, Trabzonspor hedefine bir adım daha yaklaştı. Bordo-mavili renkler gün sayıyor. Bu kulübün başarısı bazılarını rahatsız etse de; gerçek değişmeyecek. (MİLLİYET)
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İSKENDER GÜNEN: Trabzonspor 11'inde hücum ağırlıklı oyuncular fazlaydı. Beşiktaş ise yeni bir teknik adam ve yeni bir oyun anlayışı ile sahadaydı. Maçın başlamasıyla birlikte Beşiktaş'ın önde yaptığı pres, kaptığı toplar ve öne çabuk oynamaya çalışan bir yapı içerisinde olduğunu gördük. Trabzonspor'da böyle bir oyun anlayışı karşısında sorunlar öne çıktı. Bunda en büyük etken orta alan yetersizliği. Önde hücum ağırlıklı oyuncularınız varsa rakip alanda daha fazla kalmanız gerekmekte. Orta alanda Siopis, tek başına maç süresince büyük bir mücadele gösterdi ve takımını ayakta tutmaya çalıştı. İkinci yarı Cornelius'un oyuna girmesinden sonra Ersin'in yaptığı hatadan kaynaklı gelen golden sonra beklentilerin uzağında bir Trabzonspor vardı. (TAKVİM)
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ALİ GÜLTİKEN: İkinci yarının başında Trabzonspor, Cornelius'u oyuna alarak Beşiktaş'ın bu baskısını uzun toplarla kırmaya çalıştı. Bunda bir nebze başarılı olsa da istediklerinin tamamını alamadığını da çok net gördük. Sezonun Trabzonspor adına en önemli iki oyuncusu Nwakaeme ve Visca neredeyse oyunda hiç yoktu. (SABAH)
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YUNUS EMRE SEL: Trabzonspor sezon başından beri bir oyun organizasyonuna bağlı kalarak, isimlerden ve eksiklerden bağımsız, şaşırtıcı bir istikrarla yoluna devam ediyordu. Sanki uzun zaman boyunca efsanelerden dinlediği bir kıtayı keşfe çıkan adanmış bir mürettebatı vardı Trabzonspor'un. Yolda geri hizmete çekilenler oldu, düşenler, yorulanlar oldu ama kürekler bir an olsun boş kalmadı. Edgar Ie, Hugo, Gervinho, Hamsik, hatta zaman zaman Djaniny ve Nwakaeme gibi oyuncuların eksiklerine rağmen organizasyon kendini ayakta tutmaya devam etti. Burada gerçekçilik ve akıl, Trabzonspor'u bu yarışta tutan unsurların başında geliyordu. (FOTOMAÇ)
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ÖNDER ÖZEN: Futbol kalitesi ortalamanın üzerine çıkmadı maçta maalesef. Daha yüksek kalitede bir oyun bekliyorduk. Trabzonspor şampiyon olacağından emin, sadece ne zaman olacağını bilmiyor. Şehir üzerindeki coşku biraz da gerginlik yaratmış gibi. Trabzonspor, şampiyon takımlara hiç kaybetmeyerek büyük bir iş başardı.
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Spor yazarları, Trabzonspor-Beşiktaş maçını yorumladı: Hedefe bir adım daha yaklaştılar
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Spor yazarları, Trabzonspor-Beşiktaş maçını yorumladı: Hedefe bir adım daha yaklaştılar