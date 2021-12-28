Spor yazarları, Konyaspor-Beşiktaş maçını yorumladı: "Berabere bitse yazık olurdu"
28 Aralık 2021 08:55
113
Spor yazarları, Beşiktaş'ın deplasmanda 1-0 kaybettiği Konyaspor mücadelesini değerlendirdi. Yazıların tamamını, yazarın görüşlerinin sonunda belirtilen gazeteyi satın alarak ya da internet sitesini ziyaret ederek okuyabilirsiniz.
213
UĞUR MELEKE: Konyaspor fırsat futbolu oynamıyor büyük takımlar gibi topu istiyor. Dün Beşiktaş’a karşı da mantaliteleri aynıydı. Topu istiyorlar. Kendi oyunlarını oynamak istiyorlar. Net bir büyük takım davranışı bu. Ancak Beşiktaş’ın verimliliğini artıramaması ve üçüncü bölgedeki oyununu gole tahvil edememesinde bence çok spesifik bazı nedenler söz konusu: 1- Batshuayi başta, bazen de Larin topun kıymetini bilmiyorlar. Bazen çok basit top kayıpları yapıyorlar ve Beşiktaş atak sürekliliği sağlayamıyor bu nedenle. 2- Dünün bir başka atak kesicisi de Oğuzhan’dı. Karaveli geldiğinden beri vites artırmıştı ama dün 3-4 tane hücum öldüren kritik top kaybı var. 3- Rosier’nin yokluğunun çok derinden hissedildiği bir gündü dün. Sol ayaklı sağ bek Umut’un o garip maskeyle sağını-solunu rahat görebildiğine bile emin değilim ben. O yüzden Beşiktaş’ın beklerinden sadece biri vardı dün hücumda. Karaveli, görevi devraldığından beri takıma radikal dokunuşlar yaptı. Ancak Beşiktaş kornerleri hâlâ Sergen Hoca dönemindeki gibi alan savunmasıyla karşılıyor ve bence çok şaşkın görünüyorlar. Karaveli’nin oraya da dokunacağını düşünüyorum ben. (Hürriyet)
313
GÜNTEKİN ONAY: Beşiktaş, Konyaspor karşısında oyun üstünlüğünü ele geçirse de pozisyon zenginliğinden uzak bir 45 dakika oynadı. Sadece Batshuayi ve Oğuzhan ile gole yaklaşan siyah beyazlılar, Konyaspor savunmasını ısrarla merkezden delmeye çalıştı. Dün ilginç olan, Konyasporun defansif bir oyun mantalitesiyle sahada yer almasıydı. Liderin en yakın takipçisi yeşil beyazlı ekip kazansa puan farkını 7’ye indireceği bir haftada skoru 0-0’a kitlemek isteyen bir anlayışla 90 dakikayı geçirdi. Michalak’ın içeriye çevirdiği topta kaleci Ersin’in çeldiği ve kısa düşen bir top sonrasında Ahmet Hassan ile 90’da öne geçti. Genç kaleci topa hiç dokunmasa pozisyonun gol olması söz konusu değildi. Dün Konyaspor maçı kazandıysa bunda kaleci performansı farkı 1 numaralı etkendi. Son oynadığı 15 maçta da kalesini gole kapatamayan Beşiktaş’ın ligin ilk yarısında oynadığı 9 deplasman maçında sadece 1 kez kazanması da hiç rastlanan bir tablo değil. (Hürriyet)
413
ATTİLA GÖKÇE: Beşiktaş son hafta en zor deplasmanda kaybettiği maçla tatile çıktı. İlhan Palut’un Michalak hamlesiyle maçı kazandığına tanık olduk. Önder Karaveli ise dün emanete toz kondurmamak için her şeyi denedi, olmadı. Oyunun sahibi Beşiktaş’tı. Maçın sahibi Konyaspor oldu. Konyaspor antrenör takımı demişti Önder Hoca. Doğru söylediğini anladık. Bu maçı İlhan Palut kazandı… Beşiktaş’ın maç içinde dakikalar ilerledikçe yorulmasını fırsat olarak değerlendirip akıllı hamleleriyle uzatma dakikalarına kadar galibiyeti kovaladı. Önder Karaveli üzülmesin. Çok da iyi bir durumda almadığı Beşiktaş’ı ayakta tutmaya çalışıyor. Asıl sonuçları ikinci yarıda göreceğiz. Beşiktaş kötü oynamadı. Başarılı kaleci Sehic’i aşamadılar. Sonradan giren Güven ve Can da etkisizdiler. (Milliyet)
513
BİLAL MEŞE: Dikkat ederseniz son haftalarda sürekli kaleci Ersin kardeşimizi öne çıkarıyoruz... Niye? Penaltı kurtarıyor, kritik pozisyonlara vize vermiyor, maçın önüne geçiyor... Ancak bir kaleci bu kadar öne çıkıyorsa ve o savunma hattı rakiplerine bu kadar pozisyon veriyorsa, varın oranın halini siz düşünün! Tabi ki Rıdvan’ı o hattın dışında tutuyorum, onu bu ayıba ortak edemem. Eğri oturacağız, doğruyu söyleyeceğiz... Oyunun tamamını kantara koyarsak Kartal’ın ağır bastığını görürürüz...Gelin görün ki, bu ağırlık bazen bu oyunda skor tabelasına yansımıyor, ağır bassan ne olur, basmasan ne olur! Hele hele o savunmaya çeki düzen verilmediği taktirde Kartal’ın zirveyi bırakın, klasmana girmesi bile zor olur! (Milliyet)
613
ALİ GÜLTİKEN | Gültiken, "Berabere bitse yazık olurdu" başlıklı yazısında şu değerlendirmeyi yaptı: Konyaspor maç içerisinde ortaya koyduğu performansla tesadüfen ligin ikincilik pozisyonunda olmadığının altını bir kez daha çizdi. Maçı kazanma adına çok zorladı. Fakat pozisyon zenginliğine baktığımızda Beşiktaş'ın Konyaspor'a göre çok daha fazla net pozisyonu var. Oğuzhan'ın, Batshuayi'nin, Ghezzal'ın kaçırdıkları... Ama top çizgiyi geçmeyince kadere razı olmaktan başka bir şey elden gelmiyor. Aslında oyun olarak çok güzel maç oldu. Birbirini zorlayan, herkesin birbirinin ensesinde dolaştığı, etkili ayaklara önlem almaya çalıştığı bir maç izledik. Özellikle Ghezzal'a, Josef'e, Larin'e karşı alınan bire bir önlemler de Konyaspor adına karşılığını buldu. Beşiktaş kazanabilseydi sezonun ikinci yarısına yeniden "acaba zirveye doğru daha fazla yaklaşabilir miyiz?" heyecanını da beraberinde getirecekti. Ama son dakikalarda gelen gol, ilk yarının bitimi ile birlikte bu heyecanı da Konya'da bıraktı. (Sabah)
713
TURGAY DEMİR: Kestirmeden geceyi özetleyelim, çatır çutur, kıran kırana bir maç oldu. Her iki teknik adam da kazanmayı hedefledi. Önder hoca önde baskı uygularken Oğuzhan ve Pjanic gibi iyi top kullanan iki oyuncuyu da birlikte sahaya sürdü. Cesur bir seçimdi.Elindeki kısıtlı kadroyla muhteşem işler yapan İlhan Palut ona keza… O da oyuncularına önde basma talimatı vermiş. Beşikaş kazanabilirdi, eğer Ghezzal üç saniye içinde boş kale yerine bir kez direğe nişanlayıp, bir kez de dışarı atmamış olsaydı… Konyaspor kazandı, çünkü yakaladığı en net pozisyonu gol yaptı. (Fotomaç)
813
SİNAN VARDAR: Şu anda Süper Lig'in en zor iki deplasmandan biri Konya... Ama Önder Karaveli, Konya'ya kazanmaya gelmişti. Beşiktaş dün kaybetmeyi değil, kazanmayı hak etmişti ama futbol bu; atamazsan atarlar. Konya alışılmışın dışına çıkarak kontra ataklarla Beşiktaş'ı avlamaya çalıştı. İlk hedef beraberlikti. Ama maçın sonlarında Beşiktaş'ın fiziksel olarak oyundan düşmesinden iyi yararlandılar ve sahadan 3 puanla ayrılmayı bildiler. Beşiktaş 90 dakikada önemli gol pozisyonlarından yararlanamadı. Oğuzhan, Ghezzal son vuruşlarda biraz şanssız biraz da aceleciydiler. Batshuayi ise Sehic'i geçemedi. Ah Mete Kalkavan ah! Pjanic'e dün o kadar faul yapıldı ki; tahminim geçen sezon La Liga'da koca sezonun toplamında bu kadar tekme yememiştir. Ayrıcalık olmasın tabii ama dünyaca ünlü bir yıldızın sakatlanarak oyundan çıkması ülke futbolumuzun adına çok düşündürücü... (Fotomaç)
913
RIDVAN DİLMEN: Beklemediğim kadar tempolu ve fizik olarak iyiydi ama gittikçe düşüşe geçen bir Batshuayi gördüm. Çok formda başlayan Cyle Larin'in düştüğünü gördüm. Ghezzal kötü başladı ama yavaş yavaş topladı. Pjanic eskiye göre iyi. Konyaspor'un avantajı yüksek morali. 16 maçtır kaybetmiyor içeride. Beşiktaş 7 maçtır deplasmanda kazanamıyor. Oyunun son bölümünde Konyaspor daha diriydi ama maç Beşiktaş'a yakındı. Hem hakimiyet hem pozisyon olarak. Beşiktaş'ın oyuncuları, yüksek enerjili oynadı. Konyaspor da çok temaslı takım. Batshuayi, Premier Lig'de oynadı ama bu kadar temaslı oynamamıştır. Ghezzal bugün 7-8 kez düştü ve belki de ilk kez sinirlendi. Beşiktaşlı oyuncu, şampiyon olmayağını biliyor. Ona rağmen oyuncuların enerjisini, vücut dillerini beğendim. Oyun sonunda düşmelerinin nedeni ligden kopmaları...
1013
METİN TEKİN: Önder hoca layıkıyla yerine getirdi görevini. Yapılanma demek lazım artık devre arasından sonra veya yeni sezon için. Hedefinden bu kadar sapma oldu. İkinci Konya'yla 11 puan farkı var Beşiktaş'ın. Artık Türkiye Kupası Avrupa ayağı olarak kalacak. Lig bu sene enteresan. Kopmalar yaşayan bir Beşiktaş vardı. Başakşehir için taş gibi takım diye klişe bir laf kullanıyoruz. Konyaspor beton gibi takım. Her mevkinin yerine oturmuş oyuncuların yanı sıra müthiş bir konsantrasyon. Şansa falan değil golün gelmesi Konya adına. Beşiktaş bu sezonun değil gelecek sezonu da içine alarak başta teknik adam olmak üzere yapılanma yapacak
1113
ÖNDER ÖZEN: Beşiktaş'ta yorgunluk belirtileri gördük, gücü yettiği kadar oynadı, fiziksel düşüşler gördük. Önder Karaveli'ye de bağlayamayız bunları. 4 tane net fırsat yakaladı Beşiktaş. Konya'ya karşı bu kadar pozisyon buluyorsanız zaten öpüp başınıza koyarsınız. Üretkenlik açısından yeterli üretimi sağladı ve topu içeri atamadı Beşiktaş sadece. Beşiktaş yönetimi bu sezona nasıl bakıyor ben ona bakarım. Beşiktaş yönetimi Türkiye Kupası benim için olmazsa olmaz der mi? Sonuna kadar ikinciliği kovalarım der mi 11 puan olsa dahi. Ya da başıma bunlar geldi 19 maçta +2 averajım var, Avrupa'da sıfır çekmişim, bazı oyunculardan istediğim verimi alamamışım, bazıları hayatının oyununu oynamamış. Geçen sezon 5-6 oyuncusu kariyer sezonu yapmıştı. Geçiş dönemi hazırlığı mı yapmalıyım, yoksa diğer antrenör seçenekleri arasında seçimlerini yapacaklar.