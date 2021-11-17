Spor yazarları, Karadağ maçını değerlendirdi: "İnsan, 'Keşke Euro sonrası Kuntz gelseydi' diyor"
Spor yazarları A Milli Takım'ın Karadağ deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi. Yazıların tamamını paragrafın sonunda yer alan gazeteleri satın alarak okuyabilirsiniz.
17 Kasım 2021 09:50
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Uğur Meleke: "Genç bir milli takımımız var; dün yılın en kritik maçına ilk 11’de 25 yaş altı tam sekiz oyuncuyla çıktık. Bu seviyede bir turnuvada, bu seviyede bir milli takımın, bu kadar kritik bir maça böyle genç bir kadroyla çıktığına çok fazla şahit olmazsınız. Kaliteli bir jenerasyona sahibiz, bizi 2024’e ve 2026’ya da bu oyuncu iskeleti taşıyacak büyük ihtimalle. Alman Hoca göreve geldiğinde doğrusu büyük endişeler taşıyordum. Onun CV’sini bu görev için yetersiz buluyordum. Ancak şu anda onun da bir aylık gelişimini-dönüşümünü takdirle izliyorum doğrusu. Ulusal takımları 2-3 idmanla akan oyun konusunda geliştirmek elbette zor. Ama yapılabilecek en kolay iş, hücumda farklı duran top setleri çalışmak. Biz duran toplarda iyi bir milli takımız, Mart’a kadar biraz hazır set geliştirmeliyiz sanki." (Hürriyet)
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Erman Toroğlu: "Sinirleri geren iki maç Norveç-Hollanda, Türkiye'nin sinirleri gergin, Karadağlı oyuncular daha rahatlar. Yapılacak bir hata çok şeyi götürecek. Milli Takımımız'ın oyuncuları çok koştular, iyi yardımlaştılar, sahaya iyi yayıldılar ama defansta Çağlar ile Merih müthiş oynadılar, özellikle Çağlar. Hücumda zaman zaman etkisiz kaldık. İlk başlarda rakibimiz daha etkili pozisyonlara girdi. Biz daha hücum eder gözüktük ama onlar daha tehlikeli yerlerden kalemize geldiler. Ama maç ilerleyip, skoru bulduktan sonra çok rahat oynadık. Bu turnuvaya iyi başlayan Milli Takımımız sonra aldığı sonuçlarla işi zora soktu. Neyse bir müddet daha işi uzattık. Bazıları diyecekler ki "Ne var kardeşim İtalya'yla Portekiz'le aynı pozisyonda oynayacağız" futbol böyle bir oyun." (Sabah)
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Serdar Ali Çelikler: İnsan, "Keşke Euro sonrası Kuntz gelseydi" diyor. Evimizde 3-1 öndeyken 3-3'e gelen Letonya ve son saniyedeki saçma sapan amatörce gol yediğimiz içerideki Karadağ maçı için de ahh çekmeliyiz. Hakan-Orkun gibi 'kazma olmayan 2 merkez orta saha' kullanımı için bile teşekkürü hak eden Stefan Kuntz'a sadece basit dokunuşlarla bile iyi bir iş çıkardığı için 'Danke' diyorum. Büyük ihtimalle Play-Off'ları geçemeyiz. İşimiz zor değil, çok zor. Elbette futbol bu diyeceğiz ama gerçek bu. Lakin biz Türkiye olarak bu tip gruplarda hep 2.'liği korumalıyız. Elbette liderlik hedefimiz olmalı lakin ikinciliği standart haline getirmek hem 24 takımlı Avrupa Şampiyonası'nın gediklisi haline getirir bizi hem de Dünya Kupası elemeleri için her zaman bir ümit beslememize yol açar. Hollanda'ya 2 puanla geçilmek üzücü. Geçmişe gitmeyelim 2. olmak da en başında hedefti o hedefe ulaşıldı. Şimdi bize kura şansı lazım. (HaberTürk)
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Ahmet Çakar: "Kazanmak önemliydi ve kazandık. Böyle maçlarda iyi oynamak gerekmiyor. Şartlar ne olursa olsun kazanmak gerekiyor. Üstelik maça mağlup başladık. Orta sahada kaptırdık ve maçın başında golü yedik. İlk yarıda rakip Karadağ'a orta sahada manasız kaptırdığımız toplarla gereksiz pozisyonlar verdik. Bir pozisyonumuz var, orada da Kerem ile beraberliği bulduk. Belki de ilk yarıda ve hatta tüm maç boyu bulduğumuz yegane pozisyondu. Sağdan Abdülkadir ortaladı, Kerem yüksekteki topa iyi vurup beraberliği yakaladı. Bu tür final maçlarında beklenmedik şekilde geriye düştüğünüzde beraberlik golü umumiyetle kırılma anı oluyor." (Sabah)
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Güntekin Onay: "Şayet gayretli görünen Burak Yılmaz gününde olsaydı daha kolay ve farklı bir 3 puanla eve dönebilirdik. Şimdi artık play-off’taki rakibimizi bekliyoruz. Basit ve saçma hatalarımıza rağmen gruptan çıkmayı Norveç’e oranla hak eden taraf bizdik. Gruba Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle başlayan Şenol Güneş’e de; gençlere şans verip tekrar kazanma kararlığı ve heyecanı geri getiren Stefan Kuntz’a teşekkürler." (Hürriyet)
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Ömer Üründül: "Kritik maça çok erken bir golle skor dezavantajıyla başladık. Karadağ da iyice hırslandı. Takım halinde topun arkasına geçip iyi yerleşimli bir alan savunması uygulamaya başladılar. Bizim en zayıf taraflarımızdan birisi de set oyunumuzdaki yetersizliğimiz. 45 dakika boyunca attığımız gol dışında baskıya rağmen pozisyon bulamadık. Buna karşılık Karadağ'ın riskli oyunda geride bıraktığımız genişlikten çok can sıkıcı kontrataklarıyla karşılaştık. Sonuçta maçı kazandık ama Hollanda'nın galibiyetiyle play-off oynamaya hak kazandık. Kısacası İtalya ve Portekiz'in de olduğu 'kurtlar sofrası'na düştük. Bakalım ne yapacağız?" (Sabah)
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Levent Tüzemen: "Huyumuz gereği büyük turnuvalara rötarlı gitmeye bayılırız. Karadağ'ın çok adamla sahasına kapanıp kaptırdığımız topları özellikle Zeki'nin kanadından hızlı hücuma taşıması yüreğimizi ağzımıza getirdi. Cebeliktarık kalesi önünde yaptığımız etkili paslaşmaları Burak bu kez "Pas duvarı" olamayınca pozisyonları sonuçlandıramadık. Burak'ın durgunluğu Halil, Kerem ve Hakan Çalhanoğlu'nu da olumsuz etkiledi. Gol sonrası yaşadığımız "Skoru koruma" psikolojisi içinde eğer müthiş oynayan Çağlar kale çizgisinde olmasaydı golü yemiştik. Kazanmak güzel şey. Milli Takım'ın yolunu Allah açık etsin.." (Sabah)
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Turgay Demir: "Grubun en iddialı takımlarından birine dört, ötekine üç atarak başladığımız grupta daha sonra tüm avantajımızı kaybetmiştik. Kötü gidişatı ortadan kaldırmak için birileri bir şey yapmalıydı, TFF de onu yaptı ve doğru kabloyu kesti; Şenol Güneş gitti, Kuntz geldi, böyle oldu; artık Milli Takım uzun yoldan da olsa Katar'daki finallere gitme şansına sahip. Kazandık, mutluyuz… Şimdi play-off oynayacağız. Kaybettiği parayı bulan çocuk gibi mutluyuz... Milli sevinç başka bir şey, insan duygusala bağlıyor. Kim, ne derse desin, cana can Katar böyle galibiyetler." (Sabah)
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İlker Yağcıoğlu: "Turnuva başlarken hedefimiz ilk ikiye girmekti. Bizim çocuklar bunu başardı. İçerde Letonya ve Karadağ'a kaybettiğimiz 4 puanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Sonuçta genç bir takımımız var. Bu çocuklara sabretmemiz gerekiyor. Dünya Kupası'na katılırsak santrforumuz herhalde Halil olur." (Takvim)
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Atilla Gökçe: "Maçı izlerken Stefan Kuntz’un istatistik sayılar dışında oyuncu kadrosunu yeterince tanıyacak zamanı olmadığını düşündük. O da zor durumdaydı. Ancak ikinci yarıya başlarken Berat’ın yerine Orkun Kökçü’yü oyuna alması isabetli bir hamle oldu. Oyunun üçte ikisi dolarken Orkun’un Hakan Çalhanoğlu asistiyle ceza alanı dışında sağ çaprazdan attığı gol, sadece Milli Takım’da değil, memlekette de coşku rüzgarları estirdi. Sonuç bizi zorlu bir play off atmosferine taşısa da grupta çakılıp kalmaktan iyidir. Umutla, çalışmayla, araştırmayla, iyi bir hazırlıkla o zor savaşta yer almak ve büyük yolculuğa devam etmek gurur duyacağımız bir maceradır. Bakarsınız, orada da mutlu bir sona ulaşırız, kim bilir!" (Milliyet)
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Sinan Vardar: "Gençlik ateşleri dün gecedeki zaferimiz mimarlarıydı. Çağlar; 90 dakika boyunca tek başına bir takım gibi oynadı. Merih'le birlikte takım arkadaşlarını ateşlerken öne geçtiğimiz golün hemen ardından kale çizgisinden öyle bir top çıkardı ki; sakatlanma pahasına ayakla topa uçuşu şapka çıkartılacak cinstendi. Abdülkadir gibi müthiş yeteneğin eski günlerine dönmesi beni keyiflendirdi. Burada teknik direktör Kuntz'u da tebrik etmek istiyorum. Büyük cesaretle ikinci yarıda oyuna soktuğu Orkun iyi futbolunu harika bir golle süsleyerek geceyi aydınlatan isim oldu. Alman Hoca'nın, gençlere inanması beni umutlandırıyor. Bravo hocam aynen devam.." (Fotomaç)
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Oktay Derelioğlu: "Oyunun kırılma anları tabii ki çok fazla vardı. Bir kulağımızda Hollanda-Norveç maçında olduğu için oyuncuların üzerindeki baskı gerçekten hissedilir ölçüde oyunun ilk 20 dakikasında bariz görüldü. Bu oyun böyle bir oyun. Futbolun kaderi son düdük çalınana kadar değişebilir. Biz Milli Takımımız'ın başarısı için pür dikkat maçı dikkatle izliyorduk.. Ama maçın kırılma anları 1-0'dan sonra da vardı. Karadağ takımına çok pozisyon verdik. Kanatlardan hızlı ve çabuk geldiler. Değerlendiremeyen taraftı Karadağ. Kerem'in attığı golden sonra her dakika toparlanarak maça devam ettik. Topa sahip olmayı da başardık. 2. yarıda 1-1'ken biz bir ara bocaladık pozisyon verdik. Özellikle ölü toplarda biraz etkisizdik savunma anlayışı olarak Orkun'un golünden sonra tüm hakimiyeti bizdeydi. İnşallah play off'da da vizeyi alırız." (Takvim)
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Reha Kapsal: "5 aylık süreçte Kuntz ve ekibinin ciddi mesai harcaması gerekir. Oyuncuları daha iyi tanıması gerekir. Örnek olarak takım 2-1 öndeyken, Berkan Kutlu'yu hücumda sol çizgi pozisyonunda hamle yapmak yerine orta sahanın düştüğü dakikalarda Berkan'ı orta sahaya monte edip hücumda da sol çizgiye Kenan Karaman'ı değerlendirebilirdi. Tüm umutlarımızın bittiği anda milli takım play-off'a gittiği için emeği geçen herkesi tebrik etmek gerek. Yalnız bu artımız kadar da saha içindeki kurgular, planlar, oyuncu seçimleri, değişiklikler, dizilişlerdeki eksiklikleri de mart ayına kadar gözden geçirmeliyiz." (Fotomaç)
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Nihat Kahveci: "Ben bu takımı Dünya Kupası'nda izlemek istiyorum. Kura şansımız olsun istiyorum. İtalya, Galler'i falan tekrar oynayalım diye istemiyorum ben. Rusya'yı istiyorum. Karpin de var hem, Karpin'i istiyorum ben. Hamit Altıntop, çok büyük risk, çok büyük sorumluluk aldı. Kimse beklemiyordu Kuntz'u, bizim ülkemiz şartlarında risk aldı, şu ana kadar karşılığını aldı. Dünya Kupası'nı gidemesek de Hamit Altıntop'un ne kadar doğru kararlar alabileceği görüldü. Hamit Altınop'u da tebrik etmek lazım. Bugün galibiyet Stefan Kuntz'a da zaman ve kredi kazandırdı." (TRT Spor)
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Tümer Metin: "Bu seviyede atılan ve yenilen her golün önemi çok büyük. Bugün bunu bir kez daha anladık. Özellikle Fatih hoca çok dile getirirdi. Milli takım hazırlık maçı dahi oynasa, bu seviyede oynanan her maç tarihe, kayıtlara geçtiği için son derece önemlidir. Atılan, yenilen goller... Stefan Kuntz'un gelişi, Şenol Güneş'in gidişi.. Hamit Altıntop'a bir kez daha teşekkür edelim. Kolay değil, kısa süre enkazı onarıp, sorunu çözüp, teşhisi belirleyip, tedaviyi uygulamak çok kolay değil. Oradan geri dönmek çok kolay değil." (Tivibu Spor)
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Önder Özen: "Maç hakikaten bir finaldi. Birkaç gün önce de bir final oynadık. Letonya maçı da finaldi. Biz 3 maçtır final oynuyoruz. Karadağ'ı ilk maçta yenemeyişimiz, Letonya'ya farklı öne geçtikten sonra puan vermemiz, Hollanda'dan da yarım düzine gol yememiz ile bu duruma gelmiştik. Benim üzerinde duracağım şey kaleci Uğurcan, Berat, Abdülkadir Ömür, Halil ve Kerem Aktürkoğlu. Bu oyuncuların hiçbiri daha önce takımlarında büyük final oynamış oyuncular değil, deneyimleri olan isimler değil. Ben bardağın dolu tarafına bakarken bu isimlerle play-off'a kalmamızı önemsiyorum"
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Metin Tekin: "Oyun sakinliği, Letonya maçında, Cebelitarık maçında, Karadağ maçında bu sakinliği yakalamak çok önemliydi. İtalya ve Portekiz'i istemeyiz tabii ki seribaşı olmadığımız için. Play-off kurası da büyük önem taşıyor şu anda. Portekiz ve İtalya kaybederek geliyor, biz kazanarak geliyoruz örneğin psikolojik etkisi olabilir ama maçlar Mart ayında oynanacak"
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Ali Ece: Kuntz bu takıma iyi geldi. Stefan Kuntz’un güler yüzlü sakinliği takım üzerinde olumlu bir etki oluşturmuş gözüküyor, tabii asıl belirleyici olan maçtan maça rakip analizini esas alarak seçtiği takım tertipleri ve verdiği taktiksel direktifler. Caner’in ısrarla yerden oynaması, geri dörtlü önünde ezbere iki defansif orta saha yerine ofansif-defansif katkı açısından daha eşit ağırlıklı oyuncularımızın kullanılması, 3. alana geçer geçmez final pası denemek yerine sabırlı şekilde topu saklayarak ama hücum hızını çok düşürmeden kullanmak, 2021 Haziran ayından itibaren düştüğümüz seviyeden sonra Kuntz dönemindeki düzelme sinyallerinin en değerlileri. Stefan Kuntz, oyuncu değişikliklerini de göreve geldiğinden beri genellikle olumlu kullandı. Play-Off maçları döneminde daha da düzelip gelişerek Dünya Kupası vizesi alabiliriz. (Fanatik)