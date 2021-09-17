Spor yazarları, Galatasaray-Lazio maçını değerlendirdi: Bu genç Galatasaray'ın, 40 yıllık tecrübeli gibi oyun ortaya koyması akıl doluydu
Spor yazarları, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Lazio'yu 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı köşelerinde değerlendirdiler. Yazıların tamamını, yazarların isimlerinin yanında yazılı olan gazeteyi satın alarak ya da kendi internet sitelerinden okuyabilirsiniz.
17 Eylül 2021 08:18
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Ömer Üründül/Sabah: Galatasaray, ikili mücadelelerde çok istekliydi. İlk yarının aksine ofansif girişimlere daha fazla ağırlık verilmesi isteniyordu. Bu arada Lazio Teknik Direktörü Sarri büyük bir hata yaparak etkili hücumcusu Immobile'yi dışarıya aldı. Bu, Galatasaray'ı zihinsel açıdan daha da rahatlattı.
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Şansal Büyüka/Milliyet: İmmobile dışında içi boşalan, sadece adı kalan Lazio karşısında Galatasaray maçı tepeden tırnağa hak etti. Öyle ki, Halil’in şutuna Luis Felipe son anda ayağını uzatmasa, Morutan‘ın füzesi üst direği sallamasa, Kerem mutlak pozisyonda topu ayağından açmasa, Galatasaray’ın rakibine oranla en az üç gömlek daha üstün oynadığı maç en az üç golle biterdi.
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Levent Tüzemen/Fotomaç: Bu genç Galatasaray'ın 40 yıllık tecrübeli gibi oyun ortaya koyması hem akıl doluydu hem de izleyenleri fazlasıyla mutlu etti. Terim yine haklı çıktı. Nelsson, Marcao ikilisi ligin en iyi defansı olacak. Bu iki oyuncu da geriden oyunu başlatırken, aceleci davranmadı, riske girmedi, pozisyon ve kademe hatası yapmadılar.
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Bülent Timurlenk/Sabah: Fatih Terim takımını iyi hazırlamış. Dün bütün ikili mücadelelerde ayakta kalan ve rakibine ilk bir saatte çerçeveye isabetli şut imkânı tanımayan bir Galatasaray vardı sahada. Orta sahada çok çalışkan bir Cicaldau, defansif görevlerini yerine getiren Berkan ve Taylan takımı sırtlarken, elbette sağ bekte Boey'u aradılar.
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Ebru Kılıçoğlu/Cumhuriyet: 4-2-3-1... Fatih Terim, sadece Lazio maçı için değil belki de bu sezon tercih etmesi gereken dizilişle çıkıyor sahaya. Bu tercihle savunma rahatlamış oluyor. Kadronun sürprizi Marcao ise “asaplarına” hâkim gözüküyor (en azından bu maçta). Şurası net: Başlangıçta beklenti yüksek tutulmuyor. Nedeni Lazio’nun daha iyi bir takım olması değil. Sarı-Kırmızılıların son iki maçtaki enteresan performansı.
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Spor yazarları, Galatasaray-Lazio maçını değerlendirdi: Bu genç Galatasaray'ın, 40 yıllık tecrübeli gibi oyun ortaya koyması akıl doluydu