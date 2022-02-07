Spor yazarları, Galatasaray'ın performansını yorumladı: Galatasaray aldığı 1 puana seviniyor; gerisini siz düşünün
07 Şubat 2022 09:00
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Spor yazarları, Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdiler. Yazar görüşlerinin tamamını paragraf sonunda ismi verilen gazeteyi satın alarak okuyabilirsiniz.
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UĞUR MELEKE: Eğer Pep Guardiola, dün Alanya’da sahaya çıkan iki Guardiolasever hocanın oyununu izleseydi, Atatürk’ün şu vecizesini mırıldanırdı herhalde içinden: “Beni görmek demek, muhakkak yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, duygularımı anlıyorsanız bu kâfidir.” Dün sahadaki iki takımdan Pep Guardiola oyununa daha çok benzeyen taraf Alanya’ydı zira. Dün Galatasaray neredeyse geriden oyun kurmaya her kalkıştığında Alanya pres duvarına çarptı. Berkan-Taylan ikilisiyle birinci-ikinci bölge geçişi sağlanamadı; oysa mevkidaşları Novais-Efkan mükemmele yakın yaptılar o işi. Torrent’in merkezde Berkan-Taylan tipi oyuncuların sayısını minimize etmediği sürece de Farioli’nin Alanya’ya oynattığı oyunu, yani Guardiola’ya öykünen birinci-ikinci bölge pas geçişini sağlaması mümkün değil. [HÜRRİYET]
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ŞANSAL BÜYÜKA: Galatasaray, Alanya’nın bu davetkar futbol anlayışına rağmen öne bile çıkmadı. Koca bir ikinci yarıyı sadece cılız bir Feghouli şutuyla tamamladı. Zaten Kerem, yorulup oyundan düşünce, Galatasaray rakip ceza alanına dürbünle bakmaya başlıyor. Alanya son 27 dakikayı bir eksik oynadı. Galatasaray bundan bir gram yararlanamadı, rakibin bu eksiğinden kaynaklanan en ufak bir fark yaratamadı. Hayret, Galatasaray takımı istese, bu kadar etkisiz, bu kadar çaresiz kalamaz. Galatasaray adına bu maçın tek iyi tarafı, kaleci Pena’nın güven veren oyunuydu. Wilson’un önüne tokatladığı bir topun dışında son derece rahat göründü. [MİLLİYET]
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AHMET ÇAKAR: Galatasaray içler acısı futbol oynuyor. Bırakın kötü futbolu, mücadele, kuvvet, hiçbir şey yok. Son 20 dakika Alanyaspor 10 kişi kalmışken bile asla maça hakim olamadılar. Tek şansları ilk yarıda yedikleri golden hemen sonra Kerem ile buldukları beraberlik golüydü. Kerem'in vuruşunda kontrpiyede kalan kaleci olmasa yani Galatasaray beraberlik golünü bulmasa dün çok kötü şeyler olabilirdi. Üstelik Alanyaspor ahım şahım top oynamadı. Mesela Efecan, etki sıfır. Eski halinden eser yok. Sonuçta Galatasaray aldığı 1 puana pek tabii ki seviniyor. Gerisini siz düşünün. [SABAH]
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LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray nihayet Avrupa'daki gibi oynamayı akıl etti. Topu Alanyaspor'a bırakıp orta alanı kalabalık tutmak ve hücuma çabuk çıkmayı düşünmek doğruydu. Sol kanada ağırlık verip sadece Kerem'le hücumu düşünmek Galatasaray'a yetmedi. Maç öncesi fiziksel sorunu olmadığını, fazlasıyla idman yaptığını ve milli takımdan hazır döndüğünü vurgulayan Şilili Pulgar'la maça başlamamak Domenec'in açmazıydı. Pulgar'ın kısa sürede pozisyon alışı, top çalışı ve top kullanma becerisi orta alana ve savunmaya konfor getireceğini gösterdi. Dilerim Domenec'in Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira gibi bazı oyunculara karşı ego gösterisine girip takıntısı olmaz. Kaleci Pena ilk maçında duruşuyla, tekniğiyle ve yaptığı kritik kurtarışlarla güven verdi. Pena'nın sakinliği, topu ayağıyla oyuna sokarken isabetli olması göz doldurdu. Pena tercihi Domenec'in doğrusuydu. [FOTOMAÇ]
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REHA KAPSAL: Takıma bu konuda liderlik yapacak saha dışından içine hazırlayacak şu eldeki kadroda tek gelen Gomis gibi. Yani Gomis'in saha içinde değil dışında da çok fazla mesai vermesi gerekecek. Çünkü Torrent'in bu liderliği yapacak bir teknik adam duruşu olmadığı gibi takımı da disipline edecek, daha coşkulu oynatacak motivasyon becerisi olan bir hoca gibi de görünmüyor. Torrent hala G.Saray'ı tanımaya çalışıyor. 3-4 haftalık süre de olsa takımını tanıması gerekir. İşin tuhafı Terim bıraktıktan sonra daha da fazla geriye giden performansların olduğu görülüyor. Eğer Terim gibi G.Saray tarihine önemli başarılar kazandırmış bir hocayı yolluyorsanız gelecek hoca mutlaka kısa vadede de olsa başarılı olmalıdır. Olamazsa işler her geçen gün sıkıntıya girerse böyle güçlü bir teknik direktörü yolladıktan sonra her zaman bir kıyaslama olur. [FOTOMAÇ]
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OSMAN ŞENHER: Bu sezon Galatasaray’dan fazla bir şey beklememek lazım... Bu kadro kalitesiyle ancak bu kadarını yapabilir. İki bekin yok, orta saha yok, final pası atacak futbolcun yok... Nasıl maç kazanacaksın? Ancak kendi sahanda Gomis ve Mustafa da gelince, taraftarın büyük desteğiyle bir şeyler yapabilirsen yapacaksın. Hücuma çıkamıyorsun, orta sahan pas yapamıyor, Kerem gibi bir genç yeteneğin olmasa gol de atman mümkün değil. Ben şimdi düşünüyorum; Gomis-Mustafa takıma dahil olunca bunlara gol pasını kim verecek? Her şeyden önce rakip kaleye gidemiyorsun ki! [MİLLİYET]
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ÖNDER ÖZEN: Takım çok ışık vermedi ama Pulgar'ı biraz görmek gerekir. Galatasaray orta sahasına katkı yapacağına yüzde 100 eminim. Çünkü Galatasaray orta sahasında çıta biraz yerlerde. Alanyaspor'un iki stoperi orta sahayı buluyor. Ama Marcao ve Nelsson orta sahayı bulamıyor. Nelsson ve Marcao'nun yetersiz olmasından dolayı mı bu? Bence değil. Ama Galatasaray orta sahası top alabilecek orta sahalardan değil. Galatasaray orta sahası rakip kaleye gidemiyor. Galatasaray orta sahadaki nitelik problemi yüzünden hem baskı yiyor, hem çıkamıyorlar hem de kaleye gidemiyor. Taylan ve Berkan ikilisinin bu takımın seviyesinde olmadığını görüyoruz. Ben ilerleyen zamanlarda Pulgar ve Cicaldau'nun bu bölgede oynayacağını düşünüyorum.
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SERKAN KORKMAZ: Kale önündeki bir topu uzaklaştırmak için debelenen Galatasaraylı oyuncular Novais - Wilson ikilisinin Avrupai golüne boyun eğdi. Kerem takımı düşüşteyken bile kişisel gelişimini sürdürüyor ve repertuarını geliştiriyor. Yıldız oyuncu birkaç dakika içinde, şansın da yardımıyla, kariyerinde sol ayağıyla attığı ilk süper lig golüyle skoru beraberliğe getirdi. İlk yarı boyunca rakibinden baskı yiyen Galatasaray'ın sadece bir faul yapmış olması hayli manidardı. İkinci yarının 10. dakikasında Alanya Novais ve Wilson'la aynı golü atmayı denedi ama Pena bu kez izin vermedi. Hakem Kalkavan'ın, Juanfran'a gösterdiği kırmızı kart pozisyonunda Babel'in ciddi bir sakatlık yaşamaması büyük bir şanstı. Fakat ilginçtir; on kişi kaldıktan sonra bile galibiyete yakın olan takım Alanya'ydı. G.Saray'ın ikinci yarısında ilk şutunu 95'te çektiği zorlu deplasmanda bir puan kazanmış olması, düşme hattı ve civarındaki takımların puan kaybettiği haftada, galibiyet kadar önemli... [FOTOMAÇ]
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EBRU KILIÇOĞLU: İkinci yarıda da pozisyonlar, baskı, tehlikeler Alanyaspor’dan geliyor. Üstelik 72’de 10 kişi kalmalarına rağmen. 82’de Torrent bu maçta seyretmek için değil yönetmek için bulunduğunu hatırlamış olacak ki oyuncu değiştiriyor. Ancak nafile! Galatasaray kendi fişini çoktan çekmiş, kabloyu kopartmış. Ve bu tabloyu düzeltmek için yönetimin gösterdiği çabalar, şalteri inmiş sistemde sigorta değiştirmeye benziyor! [CUMHURİYET]