Spor yazarları, Galatasaray'ın grup liderliğini yorumladı: "Söz konusu Avrupa olunca karşımızda bir başka Fatih Terim, bir başka Galatasaray buluyoruz"
10 Aralık 2021 09:58
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Spor yazarları, Galatasaray'ın deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kalarak lider olarak tur atladığı maçı değerlendirdi. Yazıların tamamını paragraf sonunda adı geçen gazetelerin bugünkü sayılarını alarak okuyabilirsiniz. İşte yapılan yorumlar...
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ENGİN VEREL: Maç başladığında gördük ki, grup birinciliği için galibiyete daha çok ihtiyacı olan Lazio, Galatasaray'dan daha temkinliydi. İtalyanlar özellikle savunmada hiç risk almadan, fırsat golü kovalamaya çalıştı. Buna karşın Galatasaray daha cesur ve topa hakim olan, rakibinin üzerine giden ve savunmayı zorlayan taraf olarak dikkat çekti. Gecenin en kritik konusu, İtalya'dan puanla dönmekti. Galatasaray bunu başardı ve grup lideri olarak çıkıp, Türkiye'nin yüz akı oldu. Alkışlarımızı Avrupa Aslanı'na gönderirken, İspanyol hakemin kötü yönetimini de bir kenara not ettik. Fatih Hoca'nın maçtan önce Avrupa hakemleri hakkında söylediği olumlu şeylere inat, İspanyol resmen saçmaladı. (Akşam)
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LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray, Avrupalı kimliğiyle bu sezon destan yazdı. Avrupa'da yenilgi yüzü görmediği gibi deplasmanda gol yemedi ve ilk maçta yakaladığı liderliğini bırakmadı. Bu büyük başarı Galatasaray'ı Mart'ta oynanacak 16'ya taşıdı. Terim ve öğrencilerini Türkiye'ye yaşattıkları bu zaferden dolayı kutluyorum. Marsilya ve Lokomotif Moskova deplasmanlarında hücumu daha fazla düşünen Galatasaraylı oyuncular maç boyu sakinliklerini korurken "Kompakt" anlayış içinde Lazio'yu çabuk hücum edeceği ve ayağa isabetli pas yapacağı geniş alanları vermedi. (Fotomaç)
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UĞUR MELEKE: Galatasaray’ın bu zorlu gruptan namağlup lider çıkması büyük iş. Galatasaray bu sezon Süper Lig’le Avrupa Ligi’nde bambaşka iki hüviyete büründü doğrusu. Sarı kırmızılılar Süper Lig’de %56, Avrupa’da %45 ortalamayla topla oynuyorlar. Türkiye’de maçları domine etmeleri gerekiyor, Avrupa’daysa hemen her müsabakada geçiş futbolu ön plandaydı. Fatih Terim’in yaklaşık 30 yıllık teknik adamlık kariyerinde böyle pragmatik bir anlayışı sezona yaydığına şahit olduğumu hatırlamıyorum. Terim’in bu sezon Avrupa Ligi performansını gözlemlediğimizde içinden bir Lucescu çıktığını söyleyebiliriz sanırım. Galatasaray 6 maçın toplamında neredeyse 6 net pozisyon vermedi. Savunmada hemen her maçta güvenilirdi, hiç kırılganlık göstermedi, hücumda da ana plan hep geçiş hücumlarıydı. Bundan tam 20 yıl önce, 2001 kışında Lucescu yönetimindeki Galatasaray, Devler Ligi’nde Lazio’yla yarıştığında da strateji buydu. 20 yıl sonra tarih tekerrür etti adeta. (Hürriyet)
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ŞANSAL BÜYÜKA: Yenilmeden güçlü bir gruptan lider olarak çıkan Galatasaray’a “helal olsun” diyorum… Lazio’lu, Marsilya’lı grubu gördüğümüzde, kabul edelim ki, çoğu insan, hatta çoğu Galatasaraylı “grup ikinciliğinin” kötü olmayacağını düşünüyordu… Galatasaray bu gruptan yenilgi almadan, sadece üç gol yiyerek birinci çıktı… Avrupa’da, şampiyon Beşiktaş’ın sıfır çektiği, Fenerbahçe’nin “dişine göre” rakiplere rağmen bir üst tura çıkamadığı yeni bir “hüsran mevsiminde” Galatasaray “kış güneşi” gibi içimizi ısıttı… Süper Lig’de oynadığı oyunu, aldığı sonuçları eleştirdiğimiz Galatasaray, Avrupa Ligi’nde yenilmeden grup birincisi olarak bir üst tura çıktı… Kabul edelim ve bir hakkı teslim edelim… Söz konusu Avrupa olunca karşımızda bir başka Fatih Terim, bir başka Galatasaray buluyoruz… Hocaya ve Galatasaray takımına yürekten tebrikler... Yolunuz açık olsun… Forza Galatasaray... (Milliyet)
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OSMAN ŞENHER: Büyük başarı… Galatasaray’ı kutlamak lazım… Tamam ligde oynadığı futboldan hiç kimse memnun değil ama Avrupa kupalarında çok farklı görüntü veriyor. Her şeyden önce takım olarak bütünleşiyor. Tüm futbolcular birbirinin kademesine giriyor. Topa hamleleri çok çabuk. İkili mücadelelerin hepsinde ayakta kalıyorlar. İlk defa bu sezon bu kadar dengeli, panik yapmayan bir Galatasaray seyrettim. Fatih hocanın oyun planı, futbolcuların da gayretiyle tarihi bir başarıya dönüştü. Marsilya ile Lazio gibi güçlü takımların bulunduğu gruptan lider çıkıldı. Hiç kimse böyle bir şeye inanmıyordu. Ama bu çocuklar başardı. Hele grubu zirvede tamamlamanın o kadar büyük avantajı var ki, anlatamam. İkinci bitirsen play-off turunda güçlü rakiplerle eşleşmen gerekecekti. Ama şimdi turu direkt olarak geçip, Avrupa macerasında önünü açtı. Bu çocuklar bunu hak ettiler. Herkes saygı duyması gerekir. Türkiye’ye puan lazımdı, o puanları da Galatasaray getirdi ve bundan sonra da getirmeye devam edecek. (Milliyet)
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SERKAN KORKMAZ: Grubundan namağlup lider olarak çıkıp mart ayını görmekle Galatasaray çok büyük iş yaptı. Sarı kırmızılılar çok uzun süredir berbat istatistiklerle taraftarını çok üzdüğü Avrupa arenasında, silkelendi ve kötü gidişatı durdurdu. Ülke puanımızın can çekiştiği şu süreçte ilaç gibi geldi. Ligde son sezonu iki kupayla tamamlayan ezeli rakibi Beşiktaş'ın hocasıyla vedalaştığı bir günde, Türk futbol kamuoyuna uluslararası başarının önemi hatırlatılmış oldu. Umarım… Bu 1 puan Galatasaray'ın önümüzdeki 3 ay boyunca Süper Lig'e konsantre olmasını sağlayacak. Artık 'Avrupa'da yoruluyoruz' sözleri uzun bir süre duyulmayacak. Mecbur kalmadıkça oyuncuların da değişmesini beklemiyorum. Artık sarı-kırmızılıların lige yoğunlaşması şart. Umarım rehavete girmezler... (Fotomaç)
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NEVZAT DİNDAR: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde tarih yazmaya devam ediyor. Cim-Bom, lider olarak gittiği Roma’da Lazio ile golsüz berabere kalarak grubu ilk sırada tamamladı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ilk 16 biletini alarak önemli bir iş başardı. Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova’nın bulunduğu zorlu grubu 12 puanla zirvede tamamlayan temsilcimiz, 3 deplasman maçında kalesinde gol bile görmedi. Roma Olimpiyat Stadı’nda Lazio ile liderlik maçına çıkan Cim-Bom, rakibine doğru dürüst pozisyon şansı vermeyerek adeta savunma dersi verdi. Diagne oyunda kaldığı süre boyunca mücadelesi ile ön plana çıkarken, Marcao ve Nelsson ikilisi savunmada yine kusursuzdu. Hastanede yatmak yerine takımının başında sahaya çıkan Fatih Terim müdahaleleri ile dikkat çekti. (Milliyet)
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EBRU KILIÇOĞLU: Galatasaray’ın istediği puan kaybetmemek. Lazio’nun arzusu da bir puan olsun alabilmek. Her ne kadar arkasında kelebek etkisi yapacak bir olasılıklar hesabı olsa da sonuçta gruptan çıkmayı garantilemiş iki takımın prestij maçı oynanıyor iki takım arasında. O kadar ilk yarıya iki taraf adına da birer pozisyon sığıyor ancak ve her ikisine de “net” demek için hayal gücü gerekiyor. Maçın son dakikalarında Lazio’nun hareketlendirmeye çalıştığı oyuna rağmen, Galatasaray’ın tedbirli ve temkinli defans anlayışı geçit vermiyor. Galatasaray maçın son çeyreğinde soğukkanlı oyunuyla istediğine ulaşıyor. Son düdük, Galatasaray’ı namağlup lider olarak bir sonraki hedefine yolluyor. (Cumhuriyet)