Spor yazarları, Galatasaray'ın Gaziantep FK yenilgisini yorumladı: "Koş Kerem koş"
Spor yazarları, Galatasaray'ın Gaziantep FK'ye 3-1 yenildiği mücadeleyi değerlendirdiler. Yazar görüşlerinin tamamını paragraf sonunda ismi verilen gazeteleri satın alarak okuyabilirsiniz.
21 Mart 2022 09:43
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LEVENT TÜZEMEN: Yenilgiyi Barcelona yorgunluğuna bağlamak hatadır ama yapılan bireysel hatalar acemiliktir. Eğer Feghouli kulübede oturup oyuna girmiyorsa, hatta oyun onu çağırıyorsa Cezayirli oyuncu neden G.Antep'e getiriliyor? Torrent'in acaba Feghouli ile arasında bir sorun mu var? Feghouli gibi bir oyun liderine G.Saray'ın ciddi ihtiyacı var. G.Saray'ın en iyisi yine Kerem'di. Ancak Arda Kardeşler'in Kerem'e tutumu, çok çirkindi. Kitsiou'nun aşil tendonuna basmasının bedeli kırmızı kart olmalıydı ama Arda Kardeşler ne faul verdi ne de kart gösterdi. VAR'ın milli bir oyuncunun aşil tendonuna yapılan ağır darbeyi görmemesi de skandaldı. (SABAH)
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ATTİLA GÖKÇE: Galatasaray’ın ezildiğini ve teslim olduğunu düşünenler yanılabilir. Hayır, hepsi de mücadele etti. Ellerinden, ayaklarından, geleni esirgemediler. Özveriyle koşup mücadele ettiler. Pozisyonlara girdiler. Hele ikinci yarıda (tabela 2-1 iken) Gomis’in Günay’la karşı karşıya kaçırdığı gol var ki, yazık! Domenec Torrent, bu yenilgiyi bir çok nedenle açıklayabilir. Kendi adıma Muslera’nın uzun aradan sonra kaleye geçmesi, Barcelona maçından kalan yorgunluklar ve bazı oyunculardan bekleneni alamaması sayılabilir. Bu arada Gaziantep FK’nın da bu maçı “ihtirasla” istediği de unutulmamalı.Her neyse, kaleye döndüğünde golleri gördün.. Yine de hoş geldin Muslera!
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OSMAN ŞENHER: Kitsiou, Kerem’in aşil tendonunu kopartacaktı. Öyle bir müdahalede bulundu. Maçın hakemi Arda Kardeşler’in görevi nedir? Önce futbolcunun sağlığını düşünmek. Dünyanın her tarafında bu pozisyon kırmızı kart. Bırakın kırmızı kartı, Arda Kardeşler buna faul bile vermedi. İkinci yarı ise Djilobodji… Bu sefer yine Kerem’in ayak bileğine kartlık müdahalede bulundu. Kardeşler bunu da es geçti. İnanın çok ayıp! Kerem önümüzdeki hafta Portekiz’e karşı milli takımın formasını giyecek. Hakemlerimiz genç yetenekleri böyle mi koruyor? Yazıklar olsun! (MİLLİYET)
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SERKAN KORKMAZ: Pulgar, şu maç yoğunluğunda ve şu ortamda bile oynatılmıyorsa neden alındı? Hayır; Semih'i denemek yerine Pulgar sağ bekte oynayamaz mı? Diyelim ki; Pulgar'ı, Berkan'a, Taylan'a, ya da Semih'e tercih etmiyorsun, Alpaslan ne diye yer işgal ediyor? Feghouli neden yedek? Halil'e ne oldu? Takımın bariz şekilde bir altı bir de sekiz numara ihtiyacı varken Gedson'dan vazgeçip alınan Gomis'ten memnun musunuz ey G.Saray teknik heyeti, ey G.Saray yönetimi, ey her transferi alkışlayan şakşakçılar?!... Sıradaki Karagümrük ve Fenerbahçe maçları kazanılamazsa yaşanacakların boyutu hakkında bir fikriniz var mı? Tüm sezonu Barcelona'da golsüz biten bir maçla aklamak ne kadar mümkün olacak? Taraftar tam umutlanmaya başlamışken bu karmaşanın sorumlusu kim? Hakemler mi, TFF mi, rakipler mi, medya mı, futbolcular mı, Terim mi, Torrent mi? Sorumlu kim? (FOTOMAÇ)
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ÖNDER ÖZEN: "Genel bir yorgunluk ve genel bir tutukluğun ötesinde bu serileri en etkili oynayan taraf Kerem idi. Bu maçta da en etkili oynayan oyuncu yine Kerem idi. eğer bir yorgunluk olacaksa Kerem'in ben yoruldum deme hakkı var. Bu maça gelene kadar. Ama bu maç en yüksek eforla oynayan ne yapacak diye ayağına baktığımız oyuncu da Kerem. Ona eşlik eden ne hücumda, ne orta sahada Galatasaray'ı oyuna ortak edecek bir mücadele göstermediler. Kerem, Gomis'e de müthiş bir gol attırdı ancak ne yazık ki Morutan'dan dolayı asist ona yazılmayacak. Koş Kerem koş gibi."
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METİN TEKİN: "Galatasaray'ın 38 puanda kalmasının başlıca sebebinin orta saha kurgusu ve oyununun buna bağlı olduğunu düşünüyorum. Bir tek Beşiktaş maçı hariç ki onda da çok yüksek bir motivasyonla baskıyla oynadıkları için başarılı oldular. Galatasaray'ın orta sahadaki pas trafiğiyle oyunu ele alıp kazandığı bir maç görmedim."
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EBRU KILIÇOĞLU: Gaziantep karşısındaki Galatasaray’ın sergilediği futbol, bir kez daha gösteriyor ki söz konusu futbol olduğunda bir hedef şart. Zira hedef olmayınca akıntıyla sürüklenen bir hal alıyor takımlar. G.Saray’ın Gaziantep’te sergilediği futbol da aynen bu şekilde. Buna karşılık, Gaziantep FK’nin kuvvetli ve kalabalık orta sahası, ilk dakikadan itibaren Galatasaray’ı yıpratmaya başlıyor. Topa hâkim olan, oyunun vitesini ayarlayan onlar. Galatasaray’ın yönetiminden futbolcusuna ‘varmış gibi yapmaktan’ vazgeçip ciddiyetle çözüm üretme gerekliliği skora (bir kez daha!) yansıyor. (CUMHURİYET)
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NEVZAT DİNDAR: Galatasaray, Gaziantep’te dağıldı. Hafta içi Barcelona’ya elenerek Avrupa’ya veda eden Cim-Bom’un ligdeki istikrarsız tablosu devam ediyor. Aslan, 6 haftadır galibiyete hasret kalan Gaziantep karşısında öne geçmesine rağmen sahadan 3-1 yenilgiyle ayrıldı. Domenec Torrent oyuncu tercihleriyle yine tartışılırken, değişikliklerde geç kalması dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar bu sene 12 milyon euro bonservisle transfer ettiği Rumen oyuncular Cicaldau ve Morutan’da hayal kırıklığı yaşarken dün Gaziantep’in Rumen futbolcusu Maxim ise adeta ders verdi. Maxim 2 asist, 1 gol ile şov yaptı. (MİLLİYET)