Spor yazarları, Galatasaray'ı yorumladı: "Bu Galatasaray mı Trabzonspor'u yakalayacak?"
08 Kasım 2021 09:09
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Spor yazarları, Galatasaray'ın Vavacars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldığı Süper Lig maçını yorumladı. Yazar görüşlerinin tamamını paragraf sonunda ismi verilen gazeteleri satın alarak okuyabilirsiniz.
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ŞANSAL BÜYÜKA: Galatasaray’ı hiç beğenmedim. Hocayı, takımı hiç ama hiç beğenmedim. Önceki gün oynayan Trabzonszpor’a bakıyorum, dönüyorum , dün oynayan Galatasaray’a bakıyorum, futbol, hırs, istek, tempo, güçlü oyun olarak arada dağlar var. Üstüne üstlük bir de 9 puanlık fark var. Bu Galatasaray mı Trabzonspor’u yakalayacak? Fatih Hoca en umutsuz anlarda “Biz bitti demeden bitmez” der ama, bu defa kazın ayağı öyle değil... / SABAH
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UĞUR MELEKE: Galatasaray’ın her hatasında da fatura kesmeye yaklaştılar. 69’da da Emre’nin bir hatasında faturayı kestiler. Önde baskının panzehri de önde baskı tabii ki. Bu kadar önde baskı yiyorsanız siz daha güçlü bir önde baskıyla yanıt vermelisiniz. Galatasaray da oyuncu değişikliklerinden sonra bunu yaptı ve aynen Karagümrük gibi buldular beraberlik golünü. Galatasaray’ın dün kazanabilmesi için bence her zamankinden biraz farklı düşünmesi gerekiyordu. Mesela 6 numarada klasik kesici Berkan yerine, sürpriz bir derin oyun kurucu kullanabilirdi Terim. Pirlo’nun Juventus’ta yaptığı gibi sizi geriden güvenle çıkaracak birisi. Farioli de evet çok deneyimsiz, ama yaşı ve vizyonu itibariyle bu ligin Nagelsmann’ı. Dün Olimpiyat Stadı’nda bir kez daha gösterdi ki farklı düşünüyor, sürüden ayrılmak istiyor. Başka türlü bir düşünce dünyası var. / HÜRRİYET
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ERMAN TOROĞLU: Galatasaray'da sahada süratli isimler vardı ama Karagümrük defansı yerini aldıktan sonra 40 tane orta açsan ne fayda? Her topa rakip vurdu. Elinde Mostafa ile Diagne gibi santrforlar var ama kenarda oturuyorlar! Ne zaman oyuna aldın, o zaman topa vurmaya başladın. Şu bir gerçek; Fatih Terim'in yardımcıları uyaracak, fikir verecek insanlar değiller. Fatih hep yanına "Haklısın padişahım" diyenleri alıyor. Yıllar önce Bülent Ünder ve Müfit Erkasap vardı, onlar Fatih'i yönlendiriyordu. Yıllardır böyle yardımcılar alamadı, belki de almadı. Bunun sıkıntısını kendi çekiyor. / FOTOMAÇ
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AHMET ÇAKAR: Galatasaray; hak etmedi ve kazanamadı... Rakibe baskı yok, organizasyon yok, tempo yok... Dolayısıyla da kaybetmekten son anda kurtuldular. Fakat bazı oyuncuların bireysel hataları kabul edilebilir gibi değil. Örneğin Emre Kılınç... Şans buldu, hoca forma verdi ama tuttu ayağındaki topu rakibe kaptırdı. Buradan da Bertolacci çok iyi vurup golü yaptı. Aslında Karagümrük karşılaşmayı kazanacaktı. Onlar da hata yaptılar ve Mostafa Mohamed beraberliği getirdi. Son saniye Galatasaray ucuz kurtuldu. Eğer Pesic, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığındaki çok önemli pozisyonda iyi vursa Galatasaray için maç bitmişti. '1-1'lik sonuç iyi mi, kötü mü' derseniz, eğer maça bakarsak Galatasaray için iyi sonuç. Ama şampiyonluk maratonu için oldukça kötü. / SABAH
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LEVENT TÜZEMEN: Emre Kılınç çok pas hatasıyla oynuyor ve çok top kaybediyordu. Bertolacci'nin attığı golde Emre'nin çevre kontrolü yapmadan geriye pas atmasının payı büyüktü. Oyunculara bu uyarılar Florya'da yapılmıyor mu? Kerem ile Halil'in de yorgun olduğunu düşünürsek Terim'in ikinci yarıya Feghouli, Diagne ve Mostafa Mohamed üçlüsünü alarak başlamaması şaşırtıcıydı. Bu üçlü oyuna geç girdikten sonra bile Karagümrük kalesinde kurulan baskıya bakınca Terim'in, "Keşke değişiklikleri erken yapsaydım" dediğini düşünüyorum. Bu arada Galatasaray'ın duran toplardan ve kornerlerden pozisyon üretememesine Terim'in artık bir çözüm bulması gerekiyor. / SABAH
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MEHMET DEMİRKOL: Terim’in performansı konusunda çok ciddi bir kafa karışıklığı yaşıyorum. Avrupa’da işlerliği olan bir oyun kuruyor. Ve zor bir grupta kafaya oynuyor. Ligdeyse anormal dalgalanmalar ve anlaşılmaz rakip analizleriyle işi sıkıntıya sokuyor. Dün için ilk 11 tercihi, Avrupa dönüşü, rakip analizi vs... Bunları alt alta koyduğunuzda Terim’in planına çok bir şey söylemiyorum. Mutlaka bir bildiği vardır. Ama 25’te Burak sakatlanıp Biglia savunma göbeğine geçtikten sonra santrfor oyuna almak için 63. dakikayı beklemesini anlamakta zorluk çekiyorum. 43’ten itibaren direkt hücumun temel direği Karamouh da yokken./FANATİK
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OSMAN ŞENHER: Gerçekten dün üzüldüm. Bir bakıyoruz Lokomotiv Moskova karşısında harika Galatasaray, üç gün sonra Karagümrük karşısında son anda mağlubiyetten kurtulan bir Galatasaray... Muslera’yı taraftarın ne kadar sevdiğini hepimiz biliyoruz. Ancak bu Bertolacci’nin bu vuruşunu da kurtarması gerekirdi. Sonuçta Karagümrük galibiyetten daha çok beraberlik için sahaya çıkmış. Risk almadan oynadılar. Maçın hakkı, son beş dakikayı çıkartırsak beraberlikti. / MİLLİYET
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SERKAN KORKMAZ: Fatih Terim, üç puanın aslanın midesine indiğini anlayınca, oyun konsolunda karambol yakalayan oyuncu gibi tüm tuşlara bastı. Mohamed ve gecikmeli olarak oyuna giren Feghouli'nin yanı sıra Diagne ile Morutan da sahaya sürüldü. Karagümrük sadece benim değil, herkesin beklendiğinden daha kötü bir performans sergilemesine rağmen Pesic'in ayakları birbirine dolanınca galibiyeti kaçırdığı için üzgündür. Oysa ki; başlangıç on birinde Halil'le birlikte oynatılacak Diagne ya da Mohamed'li bir Galatasaray kadrosu (rahatlıkla) kritik haftayı kayıpsız geçen taraf olurdu. / FOTOMAÇ
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EBRU KILIÇOĞLU: Bir takımı hocasından iyi tanımak mümkün değil ama sahadaki tabloya bakılırsa, belki ikinci yarıda oluşan kadro ilk yarıda oyuna başlasa Galatasaray istediği 3 puanı rahatça alabilir. Özetle tırmanışa geçmek için elde ettiği avantajı ‘Akşam sefası’ tadında oynadığı maçla, kendi elleriyle bırakıyor. / CUMHURİYET
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REHA KAPSAL: Galatasaray'ın kadrosu genç ve dinamizle beraber toplu ve topsuz oyunda hem yerleşimi hem savunma arkasına yaptığı koşular maçtan maça değişmeden daha otomatik bir şekilde gelişmesini sağlaması gerekir. Bunun için de oyunun hücum ve savunma yönündeki temel 'ilke ve prensiplerini' belirleyip bu maddeler doğrultusunda oyunun gelişimini sağlanması lazım. Eğer bunlar da yeterli seviyede olmaz ve de oyun hafızası oluşmazsa yapılan rotasyonlar oyuncu tercihleri, değişim süreleri vs. birçok konu başlığı her zaman konuşulacaktır. Maalesef ülkemizdeki en büyük sıkıntı bir 90 dakika bittiğinde oyun felsefesinin artı ve eksileri değil de daha çok oyuncu performanslarının konuşulmasıdır. / FOTOMAÇ
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RIDVAN DİLMEN: Galatasaray'ın bu sene Avrupa'daki konsantrasyonu çok yüksek. Son yıllarda böylesini görmedim. Camia, teknik direktör, futbolcular. Orada çok coşkulu oynuyorlar. Galatasaray UEFA maçlarının ardından lige döndüğünde yavaş ve sıkıcı futbol oynuyor. Galatasaray Avrupa'dan elendikten sonra lige döndüğünde sıkıntı yaşayabilir. Galatasaray'ın Avrupa'daki konstantrasyonu ligde yok. Galatasaray'da fizikten ziyade mental olarak problem var. Beşiktaş'ta da olduğu gibi bir durum. Avrupa da oynadığı için, lige fazla konsantre olamıyor.
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METİN TEKİN: Avrupa'da oynayan takımlar için sorun var. Trabzonspor devam ediyor. 'Tamam Avrupa bitti' denildiği anda, Trabzonspor'un arayı açması lazımdı. Trabzonspor o farkı yaptı. Kolay iş değildir, onun psikolojisi farklıdır. Trabzonspor 9 puan Galatasaray'a, 10 puan Beşiktaş'a attı. Bu çok önemli.
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ÖNDER ÖZEN: Galatasaray bu maça çalışmaya dün başlayabildi. Karagümrük ise 7-8 gündür bu maça hazırlandı. Avrupa'da olan takımlar her dönüşte sıkıntı yaşıyor. Beşiktaş'ın Trabzonspor'a göre ekstra 4, Galatasaray'ın ise Karagümrük'e 8 tane ekstra maçı var. Devre bittiğinde Galatasaray 10 tane ekstra maç oynayacak. Muhtemelen gruptan çıkacak ve minimum 2 maç daha oynayacak. Bu kolay değil.
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FEYYAZ UÇAR: Maçın hakkı beraberlikti. Her iki takım da çok iyi oynamadı. Galatasaray'dan daha baskılı, daha tempolu, daha çok şut atan bir oyun bekledik. Ryan Babel dışında şut yok.
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TUGAY KERİMOĞLU: Ocak ayında transfer politikasını doğru ilerletmek istiyorsa kaliteli oyuncuları seçmek zorunda. Yeniden yapılanmaya saygı duyuyorum ama şampiyonluğa oynayan bir takımda kalitenin az olduğunu görüyorum. Oyunu yönlendirecek oyuncu, sol bek kalitesi, santrafor tipinin etkisi... Galatasaray'ın eksikleri bunlar. Bazen doğru oynadığı sistemle kazandı. Risk aldığında kazandığı ve kaybettiği maçlar var ama kalite eksik.