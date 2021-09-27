Spor yazarları, Galatasaray-Göztepe maçını değerlendirdi: "Eğer bireysel hatalar önlenemiyorsa ben Fatih Terim'in disiplin anlayışını sorgularım"
Galatasaray, Göztepe karşısında 1-0'dan geri dönüp 2-1 kazanarak Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet hasretini bitirdi. Spor yazarları bu mücadeleyi değerlendirdi. Yazıların tamamını, paragraf sonlarında ismi verilen gazeteyi satın alarak ya da kendi internet sitelerinden okuyabilirsiniz.
27 Eylül 2021 10:23
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AHMET ÇAKAR: "G.Saray kazanmasaydı camiada çok kötü şeyler olabilirdi. Hele ilk devre G.Saray hiç oynamamış, Luyindama'nın kaptırdığı bir topla da golü yemişti. Devre arası Terim için her şey zordu. Islıklanan Luyindama'yı oyundan alsa bir dert, almasa bir dert, ama aldı. İkinci yarının kırılma noktası Göztepe kalecisi İrfan'ın yumurtladığı top! Eğer bu bir şampiyonluk maçı olsaydı İrfan töhmet altında kalırdı. İlk yarıda ayağındaki topu Halil'in önüne bıraktı, gol olmadı. İkinci yarıda da sıradan bir şutu bacaklarının arasından kaleye aldı. Bu dakikadan sonra G.Saray iyi oynamaya başladı. Morutan harika bir gol attı. Slalom yaparak iki kişiyi geçti, üçüncü oyuncuyu geçer gibi yapıp köşeye bıraktı. Galatasaray kazanması gereken bir maçı kazandı ve sular şimdilik duruldu. Hakem genelde iyi maç idare etti. Ama bir pozisyon var ki tartışılır. Bir korner atışında Göztepeli defans oyuncusu, ceza alanı içinde top havadayken koşan Galatasaraylı Alpaslan'ın suratına dirsek atıyor. Karar penaltı olmalıydı. En azından bir sarı kart ama hakem görmedi, VAR da davet etmedi." (SABAH)
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ERMAN TOROĞLU: "G.Saraylı taraftarlar son dakikalarda maç bitsin diye ıslık çalıyor. G.Saray'ın görüntüsü iyi değil. Toparlanırlar mı? O Fatih Terim'in işi. Göztepe kalecisi bir gol yedi. Biz çocukluğumuzda mahallede oynarken bu tarz gol yiyen kalecilere; kaleci folluk oldu, yani yumurtladı manasını kullanırdık. Bir kaleci iki ayağı açık olarak yerden gelen topu tutamaz. Ayağının birini bükse, elinden kaçırsa bile top dizine çarpmış olacaktı." (SABAH)
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ŞANSAL BÜYÜKA/MİLLİYET: Galatasaray ile Göztepe bu ligin sarı-kırmızılı iki takımı... Haftalar süren uzun kriz dönemlerinden geçerek bu maça çıktılar. Maç başladığında, “Madem renkdaşız, kötü gün dostluğu yapalım” dediler. Allah’ı var, ev sahibi olarak ilk kötü gün dostluğunu Galatasaray yaptı. İlk yarı biterken, Göztepe‘ye bir gol ikram etti. Luyindama‘nın kaptırdığı topla başlayan, savunmanın ofsaytı bozması ile devam eden ve Muslera‘nın yetişemeyeceğini bilmesine rağmen ceza alanı dışına çıkmasıyla ikram edilen bir gol... Göztepe, renkdaşının ikramına ikinci yarının başında karşılık verdi. Kaleci İrfan Can ilk yarıda müthiş bir ikram yapmış ama Galatasaray bu fırsatı elinin tersiyle itmişti. Bu defa Halil’in ceza alanı dışından şutunu İrfan Can, bacak arasından yumurtlayınca, ikram yarışı eşitlendi. Fatih Terim‘e katılıyorum... Galatasaray gerilerden gelip çok şampiyonluklar kazandı. Ama bu kadro, o kadrolar gibi mi? Bu Fatih Hoca, o şampiyonluk dönemlerinin Fatih Hocası mı? Ama şunu mutlaka söylemeliyim; Fatih Hoca‘yı çok uzun süre sonra bir maça bu kadar motive gördüm. Umarım devamı gelir...
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LEVENT TÜZEMEN: "Galatasaray'ın geçen sezonki gücünden uzak görünen Göztepe önünde geriden gelip maçı çevirmesini abartmadan haftayı kurtarmak olarak görüyorum. Galatasaraylı oyuncular belki çok koşuyor ama oyuna kalite koyamıyor. Genç oyuncular hızlı hücum etmek isterken telaş yapıyor. Galatasaray'ın ortak bir ritmi yok, pas isabeti dengesiz, oyun planlaması tamamen bireyselliğe kalıyor. Aanhalt ve Cicaldau aklını kullanarak oynuyor. Halil fizik olarak yetersiz kalıyor ve en ufak darbede düşüyor. Ben Fatih Terim'in hayranlığını belirttiği Morutan'da attığı gole rağmen hala fark yaratan bir hayranlık görmedim. Ayrıca Terim Diagne'yi kafasından silmemeli ve gerektiğinde Halil ile birlikte kullanmalı. Diagne'nin pas duvar olması arkadaşlarının hücuma çoğalmasını sağlıyor." (FOTOMAÇ)
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OSMAN ŞENHER: "Alanya ve Kayseri kayıplarından sonra dün gece Göztepe karşısında fırtına gibi bir Galatasaray bekliyordum. Hele ilk yarı öyle futbol oynadılar ki, gerçekten üzüldüm. Kime üzüldün derseniz de; üstüne basa basa söyleyeyim taraftara üzüldüm. Pazar akşamı çoluğunu çocuğunu evde bırakıp maça gelmişler. Koca bir 45 dakika futbol adına hiçbir şey görmediler. Sadece Luyindama’nın saçmaladığını, takımına gol yedirdiğini, böyle bir futbolcuya hocanın nasıl forma verdiğine şaşırıp kaldılar." (MİLLİYET)
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NEVZAT DİNDAR: "Galatasaray resmen kaostan hayata döndü. İki perdelik oyunun ilk 45 dakikası kâbus, ikinci 45 dakikası ise huzurdu. İlk devre bittiğinde Luyindama başta olmak ıslıklanan isimler vardı. İkinci yarı ise taraftarının da desteğiyle geri dönüşe imza atan bir bir takım... 4 haftada 10 puan kaybeden Galatasaray için bu galibiyet üç puandan çok daha fazlasını ifade etti. Olası bir kayıp halinde Aslantepe’de maç sonunda çok farklı bir ortam yaşanabilirdi! Öyle gergindi ortam... Galatasaray nefes aldı. Bu kez devre arasında yapılan değişiklikler de sonuç verdi. Özetle Galatasaray huzur buldu." (MİLLİYET)
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ÜMİT DAVALA: "Galatasaray'ın çok daha üstün olması gerekiyor, çok çok daha pozisyon üretmesi gerekiyor. Pas hataları çok fazlaydı. Rakibe cesaret veriyorsun, onlar da üstüne gelmeye çalışıyorlar. Galatasaray ikinci yarıda da çok aceleciydi, set oyununa dönmesi gerekirken acele etti, top kayıpları oldu. Top kayıpları hücum olarak geri dönüyor. Aslına bakarsanız Göztepe'ye çok da pozisyon vermedi. Bu Göztepe'ye karşı çok çok rahat pozisyon üretmesi gerekiyordu. 2-1'den sonra Cicaldau'nun bir pozisyonu vardı, 3-1 yapsa çok çok daha farklı olurdu. 2-1 her zaman riskli bir skordur. Marsilya maçı öncesinde özellikle güveni vermiş değiller. Oyun değil de skora bakmak gerekiyor şu aşamada. 3 puan oyuncular için önemli olacak. Bu futbolla Marsilya maçında işleri gerçekten zor olur."
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METİN TEKİN: "Galatasaray'ın iç sahada daha güçlü olması lazım, gelecek Galatasaray için 2. devre çok farklı, bambaşka diyerek açıklayamadığım için çok olumlu şeyler söylemek mümkün değil. Galatasaray ne yapar? 4-2-3-1 dizilir, olmaz, bir santrfor daha alır... Bunun içinde neler yapılacak ama strateji anlamında. Bu sadece bir diziliştir. Çok fazla bir ipucu almadık Galatasaray'dan. Morutan sağ kenarı sadece içeri girerek kat edebiliyor ve harika girdi, golü yaptı. Kaleye çok daha yakın, daha merkezde olsa daha faydalı olacağını düşünüyorum."
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RIDVAN DİLMEN: "Galatasaray'ın nefeslenmesi için önemli bir galibiyet oldu. Fatih Hoca ve oyuncular rahatladı. Fedakarlık nedir? Golden önce bir tanesinde pres yapıp topu kazandılar, Halil vurdu ve evet kaleci hatası. Şut atılınca degajla kontratak mı yaparlar diye baktım. O anda bir baktım, gol oldu. İrfan Can yetenekli bir kaleci ama sonuçta futbol hatalar oyunudur. Bu gol aynı zamanda bir ödüldür. Risk almanın, o presi yapmanın ödülüdür. Orta sahada Göztepe pas yaparken yine pres oldu. Müthiş üçlü baskı yaptılar. Kerem, Cicaldau ve Morutan yaptı o baskıyı. Morutan'ın müthiş bireysel performansıyla gol geldi."
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ÖNDER ÖZEN: "Galatasaray çok kritik 3 puan aldı, bir zaman, bir moral kazanacak ve en önemlisi Marsilya öncesinde 3 puan kazandı. Galatasaray 2. devre döndü ama bu tekrar edilebilir bir oyun değil. Muslera ligimizin altın karmasına geldiğinden beri 1 ya da 2 olarak yazdığımız bir oyuncuydu. Bu sezon başladıktan sonra PSV maçı, Randers maçı, ligdeki performansı bir araya gelince, bu eski Muslera değil. Yok mu kredisi? Vardır. Herkesin gözünde kredisi vardır ama zaman geçiyor, toparlaması gerekiyor. Golde Muslera'nın temas ettiği top üstten dışarı gitse kırmızı kart."