Spor yazarları Galatasaray-Beşiktaş maçını değerlendirdi: Galatasaray rahatlıkla 4-0 bitirebilirdi devreyi
Spor yazarları, Süper Lig'de oynanan Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Beşiktaş derbisini köşelerinde değerlendirdi. İşte onlardan bazıları....
15 Mart 2022 08:17
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Mehmet Demirkol: Kuşkusuz ilk yarıdaki oyunun psikolojik yönü de önemli. Barça maçında gelen güven üzerine Beşiktaş Yönetimi’nin aleyhlerine olacağı kesin bir laf dalaşına girişi, maçın atmosferini çok yükseltti. Ev sahibinin tüm unsurlarıyla yaşadığı ekstra motivasyon ateşine odun taşıdı.
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Erman Toroğlu: İlk yarıda Galatasaray hem pres yaptı hem gol attı. Oyuncu değişiklerinden sonra onlar da oyundan biraz düştüler. Beşiktaş da oyuncu değişikliklerinden sonra top oynamaya başladı. Nitekim maçı beraber bile bitirebilirlerdi. İkinci yarı Galatasaray oyundan düştü. Kolay değil! Barcelona maçından sonra bu maçta 60'tan sonra yorgunluk gözükmeye başladı.
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Güntekin Onay: Önder Hoca bir kez daha yanlış tercihleriyle sınıfta kaldı. Sonradan hatalarını değişliklerle düzeltti ve ikinci 45 dakikayı 1-0 kazandı ancak iş işten geçmişti. Dün fiziksel ve mental olarak yorgun olması gereken Galatasaray, daha diri ve agresif idi ve ilk yarıdaki iyi futboluyla haklı bir galibiyet elde etti.
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Ahmet Çakar: Galatasaray ilk yarı belki de son yılların en iyi futbolunu oynadı. Beşiktaş ise maçı Önder Karaveli'nin manasız, acemice tercihleriyle kaybetti. Karşılaşmaya Güven ve Kenan ile başlamak intihardır. Zaten Önder hoca da yaptığı saçmalığı 37. dakikada fark edip Larin ve Batshuayi'yi sahaya sürdü. Ama iş işten geçmişti. İlk yarıda Galatasaray atı aldı, Üsküdar'ı geçti.
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Ömer Üründül: Galatasaray ilk 45 dakika sezonun en iyi futbolunu sergiledi. Müthiş bir takım presi, üst düzey bir ofansif etkinlik, bunun yanında da ihmal edilmeyen savunma güvencesi. Hücum girişimlerinin odak noktası Kerem idi. İki golün dışında Beşiktaş'ın sağ kanadını ciddi arızaya uğrattı. Beşiktaş'ın takım tertibi bu Galatasaray karşısında pas yaparak tempoyu ayarlayamazdı. Ayrıca fizik açıdan da çok yetersiz kaldılar.
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Ali Ece: Devrenin kalanı ise "atamayana atar"lardan daha ötesinde bir Kerem Aktürkoğlu futbol şovu izledik. Beşiktaş’ın Josef’siz dengesiz, bölük pörçük orta sahası ve yamalı savunma hattı arasındaki boşlukları topla ilmek ilmek işledi. Kerem Aktürkoğlu ile beraber bir süredir takip ettiği Ersin’i de izlerken Lyon scoutu Ersin’e çok acımıştır, Kerem’e ayrılan bonservis ücretine gerekirse artı beş milyon ekleneceğini raporlarken Mostafa Mohamed’i de belki izleme listesine eklemiştir.
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Erman Özgür: Galatasaray maça önde yaptığı pres ve yüksek tempo ile başladı. Barcelona deplasmanının ruh hali ve özgüveni derbiye yansımış gözüktü. Beşiktaş'ın topu rakip sahaya hem aktarmakta hem de orada tutmakta zorlanması ile Galatasaray'ın tüm dönen topları toplaması tek taraflı bir ilk yarı getirdi. Mostafa Mohamed'in Beşiktaş savunmasını hataya zorlayarak yaptığı 2 asisti nefis bitiren Kerem, ilk yarı oyunun hakkı olan skorun tabelaya yansımasını sağlayan oyuncu oldu.
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Serdar Ali Çelikler: Muhammed'in savunmacıları patır patır dövdüğü 2 pozisyon sonrası asistleri Kerem'in golleriyle skora dönüştü. G.Saray rahatlıkla 4-0 bitirebilirdi devreyi. Gelen felaketi gören Karaveli, Güven ve Kenan'ı 37'de çıkardı. Ben olsam Atiba'yı ve Alex Teixiera'yı da alırdım oyundan.
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Cem Dizdar: Dileyelim ki bu ivme Galatasaray’a Barcelona karşısındaki turu getirecek birikimin adımlarından ilki olsun. Öte yandan Beşiktaş için ise bundan sonrası gelecek sezona oyuncu hazırlığıyla geçirilmeli.