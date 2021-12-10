Spor yazarları, Fenerbahçe'yi yorumladı: "Şu bir gerçek; Fenerbahçe yönetilmiyor, savruluyor"
10 Aralık 2021 10:11
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Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi. Yazıların tamamını paragraf sonunda adı geçen gazeteleri satın alarak okuyabilirsiniz. İşte Fenerbahçe için yapılan yorumlar...
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MUSTAFA SAPMAZ: Fenerbahçe bu sene ligde şansını kovalarken, bu sezon taze çıkmış Konferans Ligi için ciddi bir hedef koyabilir. Kalan rakiplerin gücü, iddialı olabilecek kulüplerin bu ligde yaşayacağı konsantrasyon kaybı Fenerbahçe'nin düşündüğünden de fazla ilerleyebileceği bir ortamı sunabilir. Elbette bunun için önce bir Avrupa hedefi koymak gerekir. Ligde şansınızı zorlayıp, lideri kovala. Avrupa'da final hedefi koy. Türkiye Kupası'nı al. İnanın Fenerbahçe'yi uzun süredir girdiği tünelin karanlığından aydınlığa çıkarır. Umarım dünkü görüntü sadece formalite maçı olmasından kaynaklanmıştır. Yoksa hiç öyle bir hedef koyacak görüntüde değillerdi. (Akşam)
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GÜRCAN BİLGİÇ: Yenilse bile Fenerbahçe'nin gruptaki pozisyonunu değiştirmeyecek bir maçtı. En kritik lig virajında orta sahayı gençlerle oynamayan teknik adam bu kez öyle yapmadı. Ne yaptı; yine "beşli" oynadı. Ne oldu; yine rakip kaleye gidemedi. Neden gidemedi; çünkü topu rakibe verdi. Hızlı hücum yaptı mı; ilginçtir, kontratak oynayıp da, kontratak yapamayan bir takım vardı. Peki "Beşli"de ısrarı neden; inat yapıyor muhtemelen. Rizespor'u yendi ya, hep öyle olacağını sanıyor. Halbuki skor sistemden değil, oyuncularının becerisinden kaynaklandı. Peki, neden tehlike kapıda? İşte kritik nokta burası… Öyle veya böyle; Fenerbahçe lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde ve onu tehdit eden tek takım. Son dört haftayı kayıpsız geçmesi halinde, puan farkını kapaması muhtemel. Ama yaşananlardan ders almayan, yetersiz olan, önceliğini gol yememek yapan bir teknik adamı var. Ne yapmak gerekiyor? Fenerbahçe'yi biz yönetmiyoruz. Kararı, "yetersizi" göreve getirenler verecekler. Son virajdalar, fırsatları kaçırıyorlar. İyi bir takım kurdular, bozuk para gibi harcanmasını seyrediyorlar. Demek ki; bu işten bu kadar anlıyorlar, şu bir gerçek; Fenerbahçe yönetilmiyor, savruluyor. (Sabah)
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ERCAN GÜVEN: Kimse şaşırmasın… Dehşete kapılmasın… Lütfen kimse yerinden kalkmasın! Karmaşa, hengame, kontrol dışı bir şey yok ortada. Devinim, değişim, iniş çıkışlar, sahnede bir görünüp bir kaybolan yıldızlar, hepsi oyunun gereği.Kimse şaşırmasın… Dehşete kapılmasın… Devinim, değişim, iniş çıkışlar, sahnede bir görünüp bir kaybolan yıldızlar, hepsi oyunun gereği.Endişelenmeyin; tıkır tıkır işliyor “Fenerbahçe’nin sistemi”.Yeter ki anlayın!Pereira, cebinde üç perdelik sürprizlerle dolu bir vodvil ile geldi bu ülkeye. Kadroya falan bakmadı, sahaya koydu. Ve sürekli tekrar ediyor. Başkan bile engel olamıyor. Maça UEFA listesinde olmadıkları için Serdar Dursun ve Crespo gibi son maçların formda adamlarından yoksun başlayan Fenerbahçe’de Pelkas forma giymişti ama özellikle ilk yarı sahada yok gibiydi. Oysa iyi bir Pelkas, Berisha’nın boşalttığı alanları kullanabilir, ilk yarının büyük bölümünü mahkum oynamazdı Fenerbahçe. Sanki kopmuş Fenerbahçe’den Yunanlı futbolcu. İki takım da aynı sistemle oynuyorlardı ama sahaya yayılan, topa hükmeden Frankfurt, kovalayan Fenerbahçe oldu uzun süre.Frankfurt istediğinin almamış oyunu rölantiye bağlamamış olsa, daha yoğun ve Fenerbahçe açısından daha tehlikeli olabilirdi.Bu sayılmaz! Gelecek perde hangisi acaba? (Milliyet)
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İLKER YAĞCIOĞLU: Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin grubunda sıralama belli olmuştu. Dolayısıyla dün geceki maçın sadece ülke puanı açısından önemi vardı. Yoksa iki takımın teknik direktörüne de sorsan "Herhalde bu maçı oynamasak da olur" derlerdi. Deplasmandaki maça göre daha iyi bir Frankfurt izledik. Bu da Fenerbahçe'nin işini zorlaştırdı. Gördüğüm kadarıyla birçoğu da maçtan ziyade hafta sonu oynanacak lig maçını düşünüyordu. Sonuçta Fenerbahçe, Konferans Ligi'ne yoluna devam edecek. Dünkü maçta yenilmemek de moral açısından önemliydi. (Takvim)