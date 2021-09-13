Spor yazarları, Fenerbahçe-Sivasspor maçını değerlendirdi: "Teknik heyetin haklı olduğu ortaya çıkıyor; çünkü Mesut sadece yürüyor"
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Spor yazarları bu mücadeleyi yorumladı. Yazıların tamamını, görüşlerin sonunda yazılı olan gazeteyi satın alarak ya da kendi internet sitelerinden okuyabilirsiniz.
13 Eylül 2021 08:59
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ERMAN TOROĞLU: "Bir saat arayla iki maç seyredince takımları arasındaki farkları daha iyi görüyorsunuz. Futbol hatalar oyunudur ama hatayla futbol şımarıklığını karıştırmamak gerekir. Şimdi Fenerbahçe maçında Altay'ın yaptığına ister ukalalık deyin ister şımarıklık, bir kaleci onu yapmamalı. İnşallah kendisine ders olur." (FOTOMAÇ)
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AHMET ÇAKAR: "Fenerbahçe çok iyi oynamıyor ama iyi mücadele ediyor. Çok fazla gol pozisyonu üretemiyor ama fazla da pozisyon vermiyor. Dün gerçekten kütür kütür bir maç oldu. Fakat tartışılması gereken en önemli nokta, F.Bahçe'deki sakat oyuncular. Bu asla normal değil. 4 hafta geride kaldı, yaklaşık 10 oyuncu sakatlık geçirdi. Bunun bilimsel ve mantıksal tek açıklaması, oyuncular ya fazla çalıştırılıyor ya da çalışırken bazı adale gruplarına fazla yüklenme olup bazılarına olmuyor. F.Bahçe, Osayi ile golü buldu ama sonra sahneye Altay çıktı. Şımarıklık desem değil, fantezi desem o da değil, peki Altay sen ne yapmak istedin kardeşim? Topla debelendin, ayağındaki topu rakibe verdin, sonra da rakip arkası dönükken penaltı yaptırdın. Halbuki orada bile biraz daha kapatıp penaltıyı yaptırmayabilirdin. Sonuçta baktığımızda 1-1 çok sürpriz sonuç değil ama F,Bahçe'nin bu yaşadığı sakatlıklar koskoca bir soru işareti." (SABAH)
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GÜNTEKİN ONAY: "Altay’ın aşırı özgüvenli davranıp Pedro Henrique’yi çalımlarken kaptırdığı top sonrası neden olduğu penaltı milli file bekçisine yakışmadı. Devrede içeriye 1-0 önde girmek çok farklı. İkinci yarıda Fenerbahçe, saha içi organizasyonunda sorunlar yaşamaya devam edince yine çok efor sarf etmek zorunda kaldı. Çaba var, istek var ancak basit top kayıpları ve sürekli geriye koşmak zorunda kalan bir Fenerbahçe var. Dün Osayi-Samuel çok gayretliydi, Luiz Gustavo iyi oynadı. Bunların dışında yeni transferlerden Berisha’yı ağır buldum. Rossi hareketliydi ancak alan ve zaman seven tipte bir forvet oyuncusu izlenimi bıraktı. Dünkü beraberlik büyük bir kayıp değil ancak Süper Lig-Avrupa, yoğun maç takvimi henüz başlıyor ve üst üste gelen adale sakatlıkları Fenerbahçe açısından düşündürücü." (HÜRRİYET)
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GÜRCAN BİLGİÇ: "Üçlü düzenin, geçen senelerden gelen defansif sarsaklığı tetikleyeceğini çokça yazdım, söyledim. Transferdeki ilk hedefin ise skorer bir santrafor olması gerektiğinin üstünde durdum. Yönetim ve Pereira uzun yoldan gitmeyi, genç oyuncularla gelişmeyi tercih etti. Bu tarzda düşündüğünüzde, Sivasspor maçlarındaki gibi puan kayıpları da sürpriz olmaktan çıkar. Beklenen sonuçlar haline gelir. Pereira'yı sonuçla ilgili çok eleştiremem. Kalecisi yedi golü çünkü. Ama her maç en az iki kas sakatlığı olması teknik adamın eksikliğidir. Kuvvet antrenmanları ile ilgili yetersizliği gösterir. İkinci olarak tabela "berabere" iken Mesut'a kanca atılması. Takımın tek yıldızını skoru almamışken çıkartıp, oyunu da uzun topla hata aramaya çevirirsen, "şansa" kazanırsın. Sonuç; bu kaos oyunu ve tempoyu bu fizik kalitesi ile sürdüremezler. Acil bir taktik akıla, B-C planlarına ve bunları yönetecek oyuncu kalitesine ihtiyaç var. Aksi durumda her maç bir kahraman çıksın, gol atsın diye beklenir." (FOTOMAÇ)
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ÖMER ÜRÜNDÜL: "Yeni transferlere baktığımızda Berisha'nın biraz zamana ihtiyacı var. Çünkü yeni bir takıma gidiyorsun. Uyum sağlamak için en zor görev yeri santrforundur. Rossi, ilk yarı dar alandaki çabukluğuyla iyi işler yaptı ama sonra yorulup oyundan düştü. Max Meyer de kısa sürede elinden geleni yapmaya çalıştı. Genç Muhammed zaman zaman yanlışlar yaptı ama bence üzerinde durulmalı. İrfan Can'ın ise artık bu adale problemleri can sıkıcı hal aldı. Her şeye rağmen Pereira, Berisha- Valencia değişikliğini yapmamalıydı. Çünkü baskı artıp rakip kapandıkça Valencia'nın verimi düşüyor. Hem de yorucu seyahatten döndükten sonra bu daha da kendini gösterdi. Sivas, 1 puanı hak ederek aldı. En başarılı isimler defansta Goutas ile hücumda F.Bahçe'yi en çok zorlayan isim Henrique idi.." (SABAH)
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ERCAN GÜVEN: "Geçmiş sezonların “Kadıköy’deki sakatlıklar ve kişisel hatalar kabusu” gömüldüğü yerden artezyen gibi patladı, zaten Fenerbahçe’ye ters gelen Sivasspor’un değirmenine su değil sel taşıdı! Tamam sahada sert bir oyun vardı ama Fenerbahçe’de ne plan ne strateji bırakan her sakatlık sertlikten kaynaklanmadı ki. 22. dakikada sakatlanıp yerini milli maç yorgunu Szalai’ye bırakan Tiserand’dan sonra Mesut’un yerine giren İrfan Can, oyunda ancak 15 dk kaldı ve adalesini tutarak çıktı. Serdar yerli futbolcu zorunluluğundan maçı burnunda tamponla tamamladı. Maç bitmeden Osayi’nin kafası yarıldı. Aynı anda yerde yatan Serdar ve Osayi’den hangisine yetişeceklerini bilemeyen bir sağlık ekibi, hangi sakatın çıkacağını kestiremeyen bir kulübe vardı maçta. Rakip kaynaklı sakatlıklar tamam da Fenerbahçe’deki adale sakatlıklarının Can Bartu tesislerine uzanan bir sebebi olmalı. Kişisel hatalara gelince… Bir taneydi ama yetti de arttı bile. Maça damgasını vuran vahim bir “Altay sendromu” yaşandı ilk yarıda. Fenerbahçe öndeyken beraberliği getiren penaltıyı “stoperler yapsa eleştirilecek bir ukalalıkla” Henrique’ye çalım atmaya çalışarak yarattı kaleci Altay. Üç sezondur kırılmamış/tükenmemiş/tarih olmamış bir tek “gurur istatistiği” kalmayan Fenerbahçe, tam da “ilk dört maçı gol yemeden kazanmak” gibi bir rekorla savunma umudundaydı… İcat ettiği penaltıyı afiyetle yiyen Altay izin vermedi." (MİLLİYET)
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İLKER YAĞCIOĞLU: "Fenerbahçe'nin niye istediğini alamadığının cevabı bence çok önemli... Kısaca şöyle özetleyebilirim. Topun oyunun ve oyuncuların sürati... Bu kadar yetenekli ayakla bu kadar az pozisyon üretiyorsanız Süratinizde sıkıntı var demektir... Osayi Samuel'in maç boyunca yaptıklarını ve onun temposunu diğer arkadaşları da yakalarsa Fenerbahçe ofansif olarak çok daha renkli bir takım haline gelebilir. Dün akşam Gustavo'nun sahanın yıldızı olduğunu ve ilerleyen yaşına rağmen harika bir maç çıkardığını söyleyebilirim. Sonrasında da Samuel geliyor zaten. Gelelim yeni transferlere. En büyük beklentim Berisha'dan. Fiziğiyle pivot santrfor olma özelliğiyle o bölgede katkı yapabilir. Ama şu an için Valencia'nın gerisinde. Rossi de açıkçası şu an itibariyle Pelkas'ın ya da İrfan Can'ın önünde değil. Muhammet de Helsinki maçında gol attığından beri Pereira ona güvenip formayı veriyor. Taraftarın da çok büyük bir kredisi var. Ama dün kötü oynadı. Berisha'dan sonra takımın en çok top kaybeden ikinci oyuncusuydu. Umarım ona bu nazarlık olur. Formasını kaybetmez." (TAKVİM)
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ENGİN VEREL: "F.Bahçe'nin fizik güce dayalı takımlar önünde zorlanmasını bekliyordum. İlk 45 dakika da böyle geçti. Sivasspor'un golü kaleci Altay'ın hatası sonrasında gelse de öncesinde de birçok pozisyona girdiler. Yani faturayı bireysel hataya çıkarmadan önce takımın yaptığı defansif hataları da atlamamak lazım. Yine de ilk devrede yenen golün faturası tabii ki Altay'a kesilecek. Milli Takım seviyesindeki bir ismin ceza sahası içinde bu kadar amatörce davranması da başka bir sıkıntı. Bireysel hataları çözmek daha basit ama kademe problemlerinin hallolması daha fazla zaman alır. F.Bahçe'nin Sivas karşısında pozisyonu yok! Attıkları gol bile gol pozisyonundan değil karambolden geldi. Mesut Özil sevdası ne zaman bitecek bilmiyorum ama bir ara bitecek. Yönetim açıkça Mesut'un her maçta oynamasını istiyor. Ancak ben Pereira'nın aynı fikirde olduğunu düşünmüyorum. Sahaya objektif şekilde baktığınızda bu tartışmada teknik heyetin haklı olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü Mesut sadece yürüyor. F.Bahçe, ligde ilk kez gol yediği maçta ilk puan kaybını yaşadı. Takımın yenen gol sonrası "veremediği" tepki ise can sıkıcı olabilir. Skor 1-0'dan 1-1'e geldiğinde bu kadar kötü bir performans gösteriliyorsa, 1-0 geriye düşüldüğü zaman neler yaşanacak gerçekten merak ediyorum. F.Bahçe'de çözülmesi gereken çok sorun var." (AKŞAM)
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SERDAR ALİ ÇELİKLER: "Vitor 2. devreye de aynı kadroyla başlama hatası yaptı. Hiç bir varlık gösteremeyen Berisha'yı oyunda tuttu. Son 30 dakikada oynayabilecekse 45 dakika da oynayabilirdi Enner. 2. yarının başlarında ağırlık Sivas'a geçti. Dönenleri hep onlar aldılar. Bu esnada maçı değiştirecek isimler oyuna girdi. Enner ve İrfan.. Ama İrfan 10 dakika içinde yeniden sakatlandı. Sonrası kaos. Maç git gele döndü. Sivas da kazanabilirdi Fener de.. Ama Mesut - İrfan - Pelkas gibi topu önde tutabilecek ve iş bitirecek paslar atabilecek oyuncular da olmayınca ileride hiç top tutulamadı. Pozisyon da bulunamadı. Mükemmel oynayan ve her boşluğu kapatan Gustavo 1 puanın mimarlarından oldu. Vitor'un sistemi, Sivas sınavında arıza verdi." (HABERTÜRK)