Spor yazarları, Fenerbahçe'nin evinde Gençlerbirliği'ne yenildiği maçla ilgili ne dedi?
15 Mart 2021 09:22
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Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olduğu mücadeleyi değerlendirdi. Yazıların tamamını, paragraf sonlarında ismi verilen gazeteyi satın alarak ya da kendi internet sitelerinden okuyabilirsiniz.
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Uğur Meleke: Erol Bulut, çalıştırdığı takımları fiziksel olarak geliştiriyor olabilir. Savunma becerisini de artırıyor olabilir. Ancak büyük takım teknik direktörlüğü sadece önlem alma değil, önlem aldırma işi. Reaksiyon değil, aksiyon işi. Bulut da maalesef bu departmanda yetersiz. Ve üzülerek söylüyorum ki, Fenerbahçe’nin bu kadrosunun hakkı bu hoca değil. [Hürriyet]
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Ilker Yağcıoğlu: Nereden başlasam bilemiyorum... Erol Bulut'un yanlışlarından mı bahsedeyim, yoksa Fenerbahçeli oyuncuların vurdumduymazlığından mı kararsızım... Erol hoca, dünyanın en kötü teknik direktörü olsa dahi Fenerbahçe takımının bu kadar kritik bir maçta bu kadar rahat olması kabul edilemezdi. Fenerli futbolcuların İçindeki kazanma arzusu galiba ölmüş. Giydiğiniz formanın Fenerbahçe forması olduğunun farkında değilsiniz... [Takvim]
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Gürcan Bilgiç: Bir hafta önceki oyun gücüne güvendiler ama neden hep iç sahada kaybettiklerini iyi analiz etmemişlerdi. Her rakip, Kadıköy'e defans otobüsü ile geldi. Bu oyun profili onları hep zorladı, rakipler hep kontradan geldi. Göztepe'de Caner, Antalya'da Tisserand, dün de Serdar Aziz. Rakibe bile fırsat vermiyor Fenerbahçe defansı, iplerini direkt kendileri çekiyor. Bu yenilgi kalan maçlara rağmen umutları tüketen bir darbe. Beşiktaş derbisi öncesinde ellerindeki iddiayı rakiplerine ikram ettiler. Kalan maçlar elbette kimse için kolay değil. Ama kazanmanız gerekenlerde berabere bile kalamıyorsanız, yarışın ilk aktörü de olamazsınız. [SABAH]
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Ahmet Çakar: Şimdi iddia ediyorum, ofsayt VAR sisteminde bir illegalite var. G.Birliği'nin attığı golü ben çıplak golle ofsayt görüyorum ama çizgi 'ofsayt değil' diyor. Tıpkı F.Bahçe-Galatasaray ve G.Antep-F. Bahçe maçında olduğu gibi. Bu birkaç santimlik çizgiler hep mi Fenerbahçe aleyhine çizilir? Herkes bu çizgileri VAR hakemlerinin çizdiğini zannediyor ama bu çizgileri çizen adı ve ilişkileri belli olmayan bir operatör. [Sabah]
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Ömer Üründül: Fenerbahçe lige havlu attı. Derbinin de bir kıymeti kalmadı. Eldeki kadro mühendisliğindeki hatalar, Erol Bulut'u yanlışlara sürüklüyor. Bir defa Sosa ile Gustavo bir arada oynamaz. En iyi 10 numara Pelkas'ı yine sol açığa attı. Sonra Mert Hakan'ı sola çekip Pelkas'ı ortaya aldı. Bu kez de Mert Hakan'ın performansını bitirdi. İrfan Can oyuna girince de Pelkas'ı yine sola çekti. Cisse, Thiam ve Samatta'yı birleştirsen bir santrfor etmiyor. Gerçekten üzücü bir tablo. Özcan Bizati'yi kutluyorum. Bir defa F.Bahçe'nin takım presine takılmamak için uzun toplarla oynamayı iyi düşünmüş. İkincisi de hem iyi oynamayıp hem de gereksiz kartlar gören Candeias ve Murat'ı arka arkaya oyundan aldı. G.Birliği adına Arda Kızıldağ da oyunun yıldızıydı. [Sabah]
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Erman Toroğlu: 22 futbolcu transfer ediyorsun sezona başlarken, ve bu futbolu oynuyorsun. Ben önce kulüp başkanı Ali Koç'tan hesap sorarım. Sonra Emre Belözoğlu, sonra Erol Bulut. Ben bakıyorum; işler kötü gidince Erol Bulut'u ortaya atıyorlar. İyi gidince Emre sahneye çıkıyor veya Ali Koç. Yalnız şunu söyleyeyim; öyle bir takım yapmışsınız ki o büyük Fenerbahçe taraftarına yazık ediyorsunuz. Onların televizyon başında çıldırdıklarına inanıyorum. Yazıklar olsun! Demek ki neymiş; para güzel bir şey ama parayla saadet olmuyor. [Fotomaç]
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Serdar Ali Çelikler: Bulut'u tutan ve savunan herkes bir kez olsun kendi kendine sorsun: Bu takımda Altay dışında, hadi biraz da Nazım diyelim hangi futbolcuda gelişim gördünüz? Hangisinde gerileme gördünüz? Zorlarına da gitse; kabul etmek istemeseler de gerçek bu: Erol Bulut hep aynı şeyleri yapıyor ve olmuyor. Çünkü başkasını bilmiyor. Çünkü Anadolu takımı hocası. Emre Belözoğlu devre arasında bir santrafor alamamalarının da bedelini ödüyor. Samatta - Thiam - Cisse - Ademi.. 4'ünü toplasan bir santrafor etmez. F.Bahçe kalan 10 maçını kazanırsa 88 puana ulaşır ve şampiyon olur. Bunu başarabilir mi? Bu teknik ekip-kenar ekibi ve santraforsuzlukla imkansız. Ama 4-6-0 becerebilecek; çizilmiş hücum planları olan üst düzey bir teknik adamla mümkün. [HaberTürk]
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Spor yazarları, Fenerbahçe'nin evinde Gençlerbirliği'ne yenildiği maçla ilgili ne dedi?
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Spor yazarları, Fenerbahçe'nin evinde Gençlerbirliği'ne yenildiği maçla ilgili ne dedi?
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Spor yazarları, Fenerbahçe'nin evinde Gençlerbirliği'ne yenildiği maçla ilgili ne dedi?