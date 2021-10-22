Spor yazarları, Fenerbahçe'nin evinde Antwerp'le 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendirdi: "Sabit fikir, kalite ve inançsızlık"
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendirdi. Yazıların tamamını, yazarların isminin yanında yazılı olan gazeteyi satın alarak ya da kendi internet sitelerinden okuyabilirsiniz.
22 Ekim 2021 08:23
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UĞUR MELEKE - HÜRRİYET | Pereira’nın bir B planı neredeyse yok. Ya da A planında gereğinden fazla ısrarcı. Pereira yaklaşık dört aydır görevde. Onun Fenerbahçe’sini yedisi hazırlık, dokuzu lig, beşi de Avrupa’da olmak üzere 21 maçta seyrettik. Yani sağlıklı bir değerlendirme yapmak için yeterli veri var elimizde. Dün Kadıköy’de oynanan müsabakanın neticesinden bağımsız olarak Pereira’nın Fenerbahçesini şöyle özetleyebilirim: Onun A planına saygı duyuyorum. Ama koca bir sezonu, her bir müsabakayı, her bir durumu tek bir taktikle götüremezsiniz. B, C, D planlarınız; yani bir taktikler repertuvarınız olmalı. İlk 21 maç sonunda görünen o ki, Pereira’nın bir B planı neredeyse yok. Ya da A planında gereğinden fazla ısrarcı.
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SERDAR ALİ ÇELİKLER - HABERTÜRK | Çelikler, "Sabit fikir, kalite ve inançsızlık" başlıklı yazısında şunları kaydetti: Vitor Pereira kendi fikrine o kadar aşık ki, 2-1 ile gelinen 2. yarıda 3-5-2'ye döner, Berisha yerine misal Zajc'ı alıp biraz daha pas oyununa dönebilirdi. Hayır yapmıyor. Takım dağılmış, 2. golü yemişken 4 oyuncu değiştirip aynı sistem ve planına göre devam ediyor. Sadece sahadaki enerjiyi artırıyor. Tek sorun teknik adamın sabit fikirliliğinde, kendi fikrine olan aşkında değil elbet. Takım ciddi kalite sorunu yaşıyor. Berisha, bu sezonun hayal kırıklığı transferi. Aslen Kim ve birazcık da Rossi dışında transfer karavanacılığı sürüyor. Mesut Özil konusunu artık kafamızda kapatalım bence. İrfan - Bu sene hiç olmayan Pelkas ve Enner dışında üretimi başarabilecek pek kimse yok.
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BÜLENT TUNCAY - KARAR | Baştan söyleyelim; Pereira sistemle ilgili sorulardan sıkıldım diyor ama Fenerbahçe sahada yanlış sistemle oynuyor. Dünkü 3-4-3 saha dizilimi, Antwerp gibi zayıf bir takım karşısında bile işe yaramadı.Üçlü savunma anlayışı bu kadroda tutmuyor, bu ortada. Pereira’nın bir an önce ısrarından vazgeçip Mesut Özil’i daha verimli kullanabileceği, onu merkeze alan bir anlayışa geçmesi lazım. Takımda bir süper star var ama onu kullanacak bir anlayış yok.
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FAİK ÇETİNER- FANATİK | Baskılı futbol önce gol, sonra penaltılar getirdi. İlk golün sahibi Valencia’nın ilk penaltıda direğe takılması şansızlıktı. Fenerbahçe iyi oyun ile devre arası soyunma odasına galip gitti. Pereira her zaman olduğu gibi, takıma el atmadı. İkinci bölümde takım yoruldu. Hamle yine yoktu, Antwerp eşitliği sağladı, Pereira uyandı, başladı hamlelere. Hem de ne hamleler. Takımın topu tutan, hareketlendiren ayakları Mesut, Sosa, Ferdi dışarı alındı. Oyuna girenler Pelkas, Rossi, Zajc, Sangare çıkanları aratınca, Kadıköy’de kazanılacak bir maçta 2 puan uçtu gitti.
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ÖMER ÜRÜNDÜL - SABAH | Hiç değişiklik yapılamadan beraberlik golü geldi. Sonrasında rakip tabii ki kapanacaktı. Pereira bu sefer 4 oyuncu birden değiştirdi. Ondan sonra oyunu geride kabul eden rakibe karşı 1-2 cılız pozisyon ve iki puan daha kayıp! Bu maçın faturası tamamen Pererira'ya aittir. Sahada varlığı ile yokluğu belli olmayan Mesut çıkarken sinirlenip protestolara başladı. Ben sezon başında söyledim; F.Bahçe ve Pereira için en büyük tehlike Mesut Özil'dir diye. Ama medyanın geneli, "Mesut da Mesut" diyor!
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ERMAN ÖZGÜR - FANATİK | Pereira’nın 4 oyunculuk hamlesine rağmen pas trafiği ya da organizasyon konusunda en ufak bir hareket olmayınca Fenerbahçe kadro kalitelerine bakınca kendisi ile arasında dağlar kadar fark olan Antwerp’e karşı hayal kırıklığı yaratan bir oyun ve skorla sahadan ayrıldı. Aslında oyuncu kalitesi ve oyun olarak çok şey vadeden Fenerbahçe’nin aldığı beraberliğin oyun tarzını, hangi oyuncularda ısrar etmesi gerektiğini ve dizilişini gözden geçirmesi için bir sinyal anlamına geldiğini de söyleyebilirim.
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GÜRCAN BİLGİÇ - SABAH | Kazanmalısınız, topu en iyi kullanan iki oyuncunuzu; Mesut ile Sosa'yı kenara alıyorsunuz. F.Bahçe'nin ruhundan haberiniz yok belli, takımı da tanıyorsunuz. Belçika'nın sıradan, en önemli gol silahları sizin "beğenmedikleriniz" olan bir takım var karşınızda. Ama, o ne; beğenmediğiniz Samatta ile yerine aldığınız Berisha arasında fark yok. Bu durumu yaratan ikinci yarıdaki teslim oluştur. "Skoru koruyalım, hızlı hücumla skor yapalım" ritmi yakalamışken, bu maç doğru akıl değildi. Duran toptan golü yedik diye mazeret yapmasın birileri. F.Bahçe iki golü de duran toptan buldu. Bütçe küçülebilir ama F.Bahçe'nin vizyonu-hedefi hep aynıdır. Bu geleneğin farkında olamayan, oyuncu değiştiren ama oyunu değiştiremeyen bir teknik adam var kenarda.