Spor yazarları, Fenerbahçe-Göztepe maçıyla ilgili ne dedi?
22 Şubat 2021 09:20
19
Spor yazarları, Fenerbahçe’nin Göztepe’ye evinde 1-0 mücadeleyi yorumladı. Yazıların tamamını, paragraf sonlarında ismi verilen gazeteyi satın alarak ya da kendi internet sitelerinden okuyabilirsiniz.
29
Şansal Büyüka: TFF’yi suçluyorsunuz, kabul... Yayıncıyı suçluyorsunuz, kabul... Rakipleri suçluyorsunuz, kabul... Hepsi kabul... Ama bir gerçeği daha kabul etmeniz, etmemiz gerekiyor; şampiyon adayları Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor arasında en kötü futbolu Fenerbahçe oynuyor. Bu da kabul mü? Bence kabul... [Milliyet]
39
Erman Toroğlu: Fenerbahçe hiçbir şey yapmadı. Caner çok bitik. Göztepe stoperleri (Alpaslan ve Atınç) bütün hava toplarını aldı, hepsine çıkıp çıkıp vurdular. Milli takımın hocası olsam kadroya bile alırdım. Ben Mesut'a acıyorum… Bakıyorum Mesut'a, "Ben nereye düştüm" diyordur. Mesut böyle giderse 4-5 maç sonra 'pardon' falan diyebilir… Yanında kimler oynuyordu, şimdi kimler oynuyor! [Sabah]
49
Gürcan Bilgiç: Beşiktaş'ın maçsız, G.Saray'ın üç puanla geçirdiği bir hafta, böyle bir durumda "risk" için biçilmiş kaftandı halbuki. Aynı zamanda takıma katılması beklenenlerin, formayı kimden alacakları için de sıkı bir test oldu. Şimdi hesaplar yeniden yapılacak. Beraberliğin iyi sonuç olduğu Trabzon deplasmanı için "kazanmak" zorundalar. Bu yaraları "beraberlik normal sonuç" denilen maçlardan üç puanla çıkmadan saramazlar. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolu, bu baskıyı doğru yönetirse açık kalır. Yoksa kendi paniklerinde boğulurlar. [Sabah]
59
Reha Kapsal: Erol Bulut'un kendi ezberlerinden çıkıp daha derinlemesine düşünerek bir an önce takımına hakim olması ve toparlaması gerekir. Göztepe'ye 3 puan kaybetmeleri tabii ki kötü ama geri kalan haftalarda ligi kaybetmemek adına hem saha içi hem de saha dışında radikal kararlar almalı. Bu değişime en başta kendinden başlamalı, bütün taşları tekrar yerli yerine oturtmalı. "Geriye dönüp bakarak vaktini boşa harcama, o yöne gitmiyorsun" Erol hocanın kalan haftalarda kulübü ve takımı adıma bir şeyler söylemesi için kendi öz eleştirisini ve takımına karşı da bunu acımasızca yapması gerek. Bu değişimi bir an önce hayata geçirmeli. [Fotomaç]
69
Ahmet Çakar: Fenerbahçe'nin 'ah-oh' dedirtecek kaç pozisyonu var? Bence yok. Ama Göztepe'nin en az 1-2 tane daha çok önemli gol pozisyonu var. Eee, şimdi istediğin oyuncuyu aldılar, yönetim fedakârlık yaptı ama sen sahada ne oyuncular üzerinde hakimiyet ne de taktik disiplini sağlayabildin. Puan farkı 3 ama aslında ikili averaj G.Saray'da olduğu için dört. Peki bak bakalım 3 büyüğün oynadığı futbola, en kötü hanginiz? Sonuçta hiç beklenmeyen bir mağlubiyet F.Bahçe'yi hem puan hem de inanç açısından büyük sıkıntıya soktu. Hem Ünal Karaman hocayı kutluyoruz hem de ufak tefek bazı hatalarına rağmen olabildiğince objektif maç yönetmeye çalışan hakem Hüseyin Göçek'i. [Sabah]
79
Mehmet Demirkol: Oyun gücü yoktu. Oyuncu gücü de bu kaosta eridi. Göztepe çok zorlanmadan hak ettiği bir galibiyet aldı. Bunun asıl büyük sebebini görmek lazım: Fenerbahçe çok gergin. Daha maç başlamadan bir kavgayı yaşıyor. Bunu bu yönetim kadrosu yapamaz. Kendi en güçlü olduğun yere tutunman şart. Fenerbahçe’nin bu kadrosunun neşeye ve pozitif enerjiye ihtiyacı var. Bu gerginlik bu kadroyu bozuyor. İrfan, Gustavo ve Pelkas tam kapasiteyle sahaya çıktığında Fenerbahçe doğru bir oyunu bulabilir. Ama önce çok kavga ve negatiflikten çıkıp rahatlamalı. [Fanatik]
89
Ali Gültiken: Maçın genelinde F.Bahçe açısından şöyle bir sıkıntı var; topa sahip oluyor, oynuyor, rakibini ceza sahasına hapsediyor ama ciddi bir tane gol pozisyonu yok. Duran toplardan yaptığı organizasyonlar dışında akan oyunda rakibini tehdit edemedi. Oyunu çok zorlamış gibi görünmesine rağmen bir bireysel hata ve sonrasındaki göstermeye çalıştığı reaksiyon yetmedi. Bunlar cılız çırpınışlardan öteye geçmedi. [Sabah]
99
Ercan Güven: Maçın ikinci yarısı aynı şekilde başlayınca Erol Bulut Thiam ile Sangare’yi çıkarıp Pelkas ve Gökhan’ı oyuna kattı. Yani önde ve baskılı oynamak için gerekenleri… Lakin yine geç kalmıştı. Ardından, mağlup durumdaki Fenerbahçe’de hafif hafif panik başlarken Valencia ile Osayi yerine Sinan ve Samatta girdi. Oyuna değil adama müdahaleydi Erol Bulut’unki. Son üç dakikada ise Caner-Cisse değişikliği ve bir karambol golünden beraberlik isteğiydi… Acıklıydı yani! Trabzonspor maçı arifesinde apaçık bir “şoktur” bu skor. Fenerbahçe’de alarmlar çalıyor… Aynı futbol, benzer tercihlerle Trabzon’da hezimet bekler Fenerbahçe’yi. [Milliyet]