Spor yazarları, Erol Bulut'un gönderilip yerine Emre Belözoğlu'nun getirilmesi hakkında ne dedi?
26 Mart 2021 09:38
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Spor yazarları köşelerinde, Fenerbahçe’de Erol Bulut’un görevine son verilmesi ve yerine Emre Belözoğlu’nun getirilmesi kararını değerlendirdi.
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Uğur Meleke: Bu aşının tutmayacağı aylar öncesinden belliydi. Onun için üzülerek ‘çok yönlü takımın tek yönlü hocası’ benzetmesi yapmıştım. Bu tek yönlülükle büyük takım hocalığı yapması imkansızdı. Belözoğlu da değerli bir spor adamı. Ancak getiriliş tarzı bir açıdan beni rahatsız ediyor. Sportif direktörlük önemli bir müessese. Teknik direktör bu sezonu düşünürken, sportif direktör geleceği planlar. Teknik direktör 25 kişiyle ilgiliyken, sportif direktör yeryüzündeki tüm sporcularla ilgilidir. Türkiye’de bu kurum maalesef ölü doğdu. Teknik direktörün alternatifi olmaktan öteye gidemedi. Ve maalesef sportif direktörlük kurumu bir darbe daha aldı. (Hürriyet)
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Mehmet Demirkol: Şüpheci bakarsak Koç yönetimi kısa zamanda, 3 teknik direktör, 2 sportif direktör ve 40’ı aşkın oyuncu transferi konusunda kendini tekzip etmiş oluyor. Emre Belözoğlu’nun göreve gelişi hem Bulut’un hocalığının hem de Belözoğlu’nun sportif direktörlüğünün vazgeçilmez olmadığını söylüyor. Çünkü oradan geri dönmek zor. (Bkz. Aykut Kocaman) Peki şimdi ne olacak? Şampiyonluk gelirse ne ala. Bunun için Belözoğlu kontrollü, planlı, soğukkanlı bir teknik direktörlük performansı göstermeli. Oyunculuğu ile hocalığı 180 derece ters kişilikler gördük. Ama Fenerbahçe’ye bu yetmez. Gerçek bir plana ihtiyaçları var. 3 yılda Altay dışında hemen hiçbir oyuncusundan kariyer zirvesi çıkaramamış olmak sadece oyuncularla ya da teknik direktörle alakalı olamaz. Asıl sorunu bulmak için derinlere inmeli. (Fanatik)
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Ender Bilgin: Dün akşam itibariyle F.Bahçe'de Erol Bulut dönemi sona erdi ve takım sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'na emanet edildi. Mevcut yönetim devam edecekse, Ali Bey hoca konusunda yanlış yapma lüksü kalmadığını herkesten iyi bilecektir. Bundan sonra Don Kişot misali yel değirmenleriyle savaşmak camiayı tatmin etmez. Artık sonuç alacak, takımı ve camiayı yüreklendirip, liderlik edecek bir teknik adam bulmak şart. Ali Koç döneminin üç yıllık icraatında olumsuz anlamda bütün ilklere imza atıldığı için taraftarın mazeret dinleyecek tahammülü kalmadı. Yönetim için gelecek sezon çok daha zor olacak! (Fotomaç)
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Gürcan Bilgin: Şunu bilin; Erol Bulut'u, Emre Belözoğlu yemedi. Bu ikilinin birlikte çalıştıklarını, ürettiklerini, kararlar aldıklarını söyleyelim. Belözoğlu, görevi kabul ederek, belki de gelecekteki futbol kariyerini ortaya koydu. Eli taşın altındaydı, şimdi başı da orada olacak. Fenerbahçe Taraftarı'nın sahadaki kalbiydi Emre. Bu nedenle kalan haftalarda daha iyimser yorumlar, öfke düzeyi düşük fikirler göreceğiz. 10 maç kaldı. Fenerbahçe hepsini kazanırsa şampiyon olur. Çünkü Beşiktaş da, Galatasaray da puan kaybedecekler. Bunu başarabilir mi? Taraftarı yanında olursa umut var. Yoksa hem hakemler, hem rakipler, hem de kendi taraftarıyla mücadele eden bir takımdan nasıl başarı beklersiniz. (Fotomaç)
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Faik Çetiner: Bu sezon başı Emre Belezoğlu ve Erol Bulut ikilisi bize yine o günleri hatırlatmıştı. Fark şuydu. Daum'u , Kocaman değil, yönetim getirmişti. Erol Bulut'u ise başkan Ali Koç'u ikna eden Emre Belezoğlu getirdi. Biz bu filmi 10 yıl önce görmüştük. Daum'un yerine gelen Aykut Kocaman Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıştı. Bakalım Emre Belezoğlu neler yapacak? Bu iş sahaya çıkıp top oynamaya hiç benzemez. Artık tüm gözler sende Belezoğlu bilesin. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. (Fanatik)