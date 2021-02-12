Spor yazarları, Beşiktaş'ın Konyaspor'u penaltılarla geçtiği maçı değerlendirdi
12 Şubat 2021 09:24
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Spor yazarları, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş’ın Konyaspor’u penaltılarla geçerek adını yarı finale yazdırdığı maçı değerlendirdi.
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Ali Ece: Pandemi fikstüründe uzatmalar tam anlamıyla angaryaya dönüştü, Necip bile sonunda yoruldu! Penaltılar zaten mermi yerine topla oynanan Rus ruleti Kötünün iyisi ise daha fazla sayıda oyuncunun sakatlanmaması... Tabii bu kadar çile çektikten sonra en azından yarı finale çıkmak, 120 dakika sonunda elenmeye göre de kötünün iyisi. (Fanatik)
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Ali Gültiken: Bu maç sıklığında arzu edilen bir şey değil ama dün akşam böyle oldu. Oyuncular kendi işlerini mesaiye bıraktılar. Penaltılarla da olsa turu geçmek önemliydi. Ve Beşiktaş oyun olarak değil ama skor olarak zorlansa da istediğini aldı. İstediğini alırken, bu sefer atanlar değil ama tutan maçı getirdi. Utku'nun ilk penaltıda yaptığı kurtarış penaltıların dengesini değiştirirken, turu takımına getirdi. F.Bahçe ve G.Saray'ın elendiği Trabzonspor'un olmadığı bir yarı finale atılan adım Beşiktaş için daha büyük motivasyonlar yaratacaktır. Şu anda kupanın hepsini olmasa da %25'ine sahip bir takım olarak bir sonraki turun daha büyük bir motivasyon yaratacağı şüphe götürmez. (Sabah)
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Erman Özgür: Uzatmalarla beraber iki takım oyuncularınında yorgunlukları fazlası ile hissedilmeye başlandı. Beşiktaş baskıdan sadece Ghezzal ve Aboubakar ile pozisyon üretebilirken Konyaspor tarafında çabuk çıkılabilecek pozisyonlar olmasına rağmen savunma yapmaktan bu fırsatlara güç kalmamıştı. Sonuçta iş penaltılara kaldı. Ve Beşiktaş'lı oyuncular daha az hata yaparken Utku'da bulduğu şansın hakkını vererek takımının turu geçmesine en önemli katkıyı yapmayı başardı. (Fanatik)
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Bilal Meşe: Böylesi tek ayaklı maçlarda buldun mu, atacaksın arkadaş! Rosier, Cenk Tosun ve N’Koudou, net pozisyonlarında varlar, atmaya gelince ortada yoklar! Larin ve Aboubakar hamleleriyle Kartal, oyunu tek kaleye çevirdi. Hani, ‘dolu gittiler, hep boş döndüler’ misali! 78’de Atiba, müsait pozisyonda kafayla topu auta gönderdi, tecrübesine yakışmadı! Uzatmalarda Kartal cephesinde değişen bir şey yok! Sürekli kısa paslarla o kilidi açamıyorsanız ki öyle, şutlar atmak aklınıza gelmiyor mu? Arada bir attılar, o da kalecinin kucağına! Kartal, işi uzatmaya götürdü, turu geçecek golü mumla aradı, mutlu sona penaltı atışlarında ulaştı, yarı finalde Başakşehir’le eşleşti. Kuşkusuz, bu atışlarda Utku Yuvakuran’ın bir kurtarışı da alkışa değerdi, aferin ona. (Milliyet)
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Uğur Meleke: Dün herkesin ne vereceğini merakla beklediği Cenk istekliydi. Bir tane de etkili kafası var. Ama fiziksel olarak geride gibi. Özgüven depolamaya ihtiyacı olan Cenk’in yanı sıra Nkoudou-Hasic-Oğuzhan gibi günlük performans beklenen isimler çıkıp Aboubakar-Ghezzal gibi esas yük taşıyıcılar girince oyunu daha fazla rakip yarı alana yığdı Beşiktaş. Ancak zaman zaman Abdülkerim-Ahmet ikilisi, zaman zaman da şanssızlık engel oldu siyah beyazlılara. Ancak değişiklikler sonrası artan oyuncu kalitesi, penaltılarda da farkı yaratan faktördü bence. Beşiktaş, sezonun son 3 ayına iki cephede de şampiyonluk hedefleyen tek takım olarak giriyor böylece. (Fanatik)