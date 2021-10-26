Spor yazarları, Beşiktaş-Galatasaray derbisini değerlendirdi: "Büyük oyuncuların, iyi golcülerin varsa korkma, kazanırsın; futbolun kuralı bu"
Spor yazarları, Beşiktaş’ın Galatasaray’ı 2-1 mağlup ettiği derbiyi değerlendirdi. Yazıların tamamını, yazarların isminin yanında yazılı olan gazeteyi satın alarak ya da kendi internet sitelerinden okuyabilirsiniz.
26 Ekim 2021 09:09
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ÖMER ÜRÜNDÜL (SABAH) - İki şampiyonluk adayının derbisinde futbol adına olumlu hiçbir şey yoktu. Sadece bir kısır döngü... Beşiktaş maça beklendiği gibi baskılı başladı ama hücum girişimleri organize ve etkili değildi. Galatasaray'ın taktik planı Lokomotiv Moskova maçının aynısıydı. Oyunu domine eden Beşiktaş'tı ama pozisyon yoktu. Sergen Yalçın dua etsin elinde Larin, Souza ve Necip gibi fizik açıdan güçlü, yüreklerini sahaya yansıtan futbolcular var. Alex, Pjanic, Ghezzal ve Batshuayi fizik açıdan son derece yetersizler. Larin önce ilk golü attı, ikinciyi atarken Yedlin son anda dokundu. Üçüncü denemesinde ise ikinci golünü attı. Kanadalı, Galatasaray defansını zorlayan tek forvetti. Uzun süre oynamamasına rağmen Umut Meraş'ı da beğendim. Fırat Aydınus tek kelime ile mükemmeldi.
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GÜNTEKİN ONAY (HÜRRİYET) - Dün en iyi Beşiktaş, sahada yoktu. Yetenekli ayaklar Ghezzal, Batshuayi ve Alex Teixeira kalitelerini sahaya yansıtamadı. İki gol atan Larin, ileri geri çalışan, bir asist yapan ve savunmada alanını çok iyi kapatan Umut’un dışında Josef ve Necip de iyi futbol oynadılar. Penaltıyı kurtaran Ersin ise maçın kahramanı oldu. Galatasaray’da ise Diagne aldığı her topu ezerken, orta alanda Taylan da kötü günündeydi. Stoper Nelsson da yaptığı kritik müdahaleleri ile takımını ayakta tuttu. Netice itibarı ile derbide daha güçlü ve kaliteli olan kazandı. Fırat Aydınus ise 36 faulün yapıldığı maçta sert oyuna izin verirken sarı kartına çok az başvurdu.
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ALİ ECE (FANATİK) - 12. dakikada Beşiktaş %77’lik bir topa sahip olma oranı yakalamıştı. Ancak bir kez daha başta Batshuayi olmak üzere oyuncular son vuruşlarda basit ve etkili vuruşlar yerine jenerik gol vuruşları deneyince Beşiktaş pozisyon zenginliğinin karşılığını gol olarak hanesine yazdıramadı. Aksine ilk gol hem de jeneriklere geçecek kadar etkileyici bir Cicaldau vuruşu sonucu Galatasaray’dan geldi. 5 dakika sonrasında Muslera’nın hava topundaki büyük hatası sonucu Larin skoru 1-1’e getirdi. Beşiktaş 11’inde kanatta görev alanlar arasında kâğıt üzerinde ofansif yeteneği en kısıtlı gözüken Umut Meraş sade ama efektif bir ortayla golün mimarı oldu. Futbolda bazen en iyi vuruş en sade olanıdır ve gol yollarında en iyi vuruş gol olsa jenerikleri süsleyecek olan değil de gösterişsiz ve sade de olsa golle sonuçlanan vuruştur. Tabii galibiyeti koruyan kurtardığı penaltıyla kaleci Ersin oldu. Ersin ilk kaleye geçtikten iki yıl geçmeden bir Galatasaray derbisinde Muslera’dan daha iyi oynayıp galibiyeti getirecek deseydim, deli derdiniz! O yüzden Lyon’un ve başka Fransa Ligue 1 takımının istemesine şaşırmayın artık! İleride tam gelişene kadar hatalar da yapabilir, Sergen Yalçın’ın yaptığı gibi sabırla güvenmeye devam etmek gerek.
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BÜLENT TİMURLENK (SABAH) - Şampiyonlar Ligi'ndeki iki maçtaki gibi Beşiktaş yine hızlı ve boğan futboluyla başladı. Galatasaray orta sahası çıkmakta zorlanırken Kerem Aktürkoğlu'nun çabalarıyla topu taşımaya çalışıyorlardı. Son günlerde çok benzer maçlar izliyoruz. Beşiktaş yine yakaladıklarını atamayıp, Cicaldau imzalı golü kalesinde gördü. Golün ardından Morutan pozisyonu değerlendirse Sporting maçının bir benzeri olacaktı ki kafa golüyle Larin beraberliği getirdi. Beşiktaş'ın orta saha ve hücum hattı Galatasaray'dan daha kaliteli. Galatasaray'ın yine standardın altına düşmeyen takım defansı ikinci yarıda kornerden gelen gole yenik düştüğünde Fatih Terim 1-1'lik oyunda 4-4-2'ye dönmüş ama Beşiktaş'ın golü gelmişti. Mostafa Mohamed'in kaçırdığı penaltı elbette maçın kader anı. Beşiktaş'ın iştahlı ve taraftarın desteğiyle coşkulu oyunu derbide galibiyeti getirdi. Galatasaray'ın Taylan ve Berkan'lı orta sahası hücuma katkı verecek seviyede değil... O yüzden oyun planları bir tercih değil mecburiyet.
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ALİ GÜLTİKEN (SABAH) - Beşiktaş ideal kadrosu ile çok etkili bir takım. Zorluk derecesi yüksek bir derbi maçı da olsa kontrolü her zaman elinde tutabiliyor. İşte bu yüzden Galatasaray karşısında bütün maçı hem taktik hem oyun organizasyonu olarak yönetti. İstediğini de aldı. Bireysel oyuncu kalitelerine baktığımız zaman da Beşiktaş çok önde görülüyordu. Bu oyuncular taktik bütünlük içerisinde farklarını da sahaya yansıttılar. Pjanic, Batshuayi, oyunda kaldığı süre içinde Alex, bölüm bölüm Ghezzal oyuna hükmetti. Savunmada Vida ve Rosier'in yanında Necip ve Umut Meraş gibi yeni oyuncu tercihi yapılmış olsa da bunlar müthiş bir uyum içerisinde oynadılar. Umut Meraş bundan sonra bu forma benim mesajını da çok net verdi.
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LEVENT TÜZEMEN (SABAH)Fatih Terim'in oyuncularını derbiye motive etmek için pazar günü NEF Stadı'nda yaptırdığı antrenman işe yaramadı. Galatasaraylı oyuncular kazanmak ya da kaybetmemek için sahada kafaca hazır değildi. Sergen Yalçın'ın iki sürpriz ismi Umut Meraş ile Larin sol kanatta yarattıkları tehlikelerle Beşiktaş'ı galibiyete taşıdı. Arka direkte attığı gollerle ünlenen Larin'e duran toplarda önlem almamak teknik heyetin dersine çalışmadığını gösteriyor. Ayrıca büyük tecrübe Muslera'ya yenilen ikinci golde boşa çıkmak yakışmadı.
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ŞANSAL BÜYÜKA (MİLLİYET) - Marcao, Beşiktaş’ın ele-avuca sığmayan, balık gibi kayıp giden golcüsü Batshuayi’ye adım atırmadı, nefes aldırmadı, oltaya taktı, bırakmadı. Ama Galatasaray’da Larin’i kimse hesaba katmadı. Pjaniç sadece frikik atışlarında göründü. Alex Teixeira her topa geç kaldı. Beşiktaş’ta “ağır abi”lerin bir anlamda izinde olduğu maçta, Larin fazla mesai yaptı. Elbette, bitime 10 dakika kala kurtardığı penaltı ile kaleci Ersin maçın kaderini belirledi. Bir anlamda ilk golde büyük hata yapan Vida’yı, bu kez de yaptığı penaltı yanlışından kurtardı. Galatasaray’da Kerem’i ayırıp bir tarafa koyuyorum. Takımda gençlik var, dinamizm var ama oyuna ağırlığını koyacak, maçın kaderini etkileyecek, suyun akışını değiştirecek bir oyuncu yok. Bu gençler buraya kadar, bundan daha fazlası olur mu, görüntü “olmaz” diyor. Bu seviyeye gelmiş takımlar yetiştirme-geliştirme yeri değil, yarıştırma yeri... Galatasaray’ın gençleri dinamizmini ortaya koydu, buna rağmen Beşiktaş’taki ustaların karışımına, hem de o ustalardan çoğu iyi oynamadığı halde dişini geçiremedi. Hep söylerim: Büyük takımlarda büyük oyuncular oynar. Büyük oyuncuların, iyi golcülerin varsa korkma, kazanırsın. Futbolun kuralı bu...
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ATTİLA GÖKÇE (MİLLİYET) - Doğrusunu söyleyelim, Terim’in Mustafa Muhammed ve Ömer Bayram hamleleri de oyunda denge arayışını sağladı. Vida’nın Halil Dervişoğlu atağında topa elle teması penaltıydı. Mutafa Muhammed’in atışında Ersin Destanoğlu gole izin vermedi. Konya’da kurtardığından sonraki ikinci penaltıydı bu. Hakçası, Galatasaray’ın penaltıyı da kaçırdıktan sonra hışımla Beşiktaş’ın üzerine adeta çullanarak beraberlik golünü araması alkışlanacak bir mücadele örneği idi. Üst üste çok tehlikeli pozisyonlara girdiler... Beşiktaş da Salih, Güven, Kenan, Welinton’un da katıldığı oyunda, dayandı, direndi, ayakta kaldı ve kazandı. Fırat Aydınus’a da alkış borcumuz var… Futbolcularla, kenardaki hocalarla başarılı iletişim kurdu. Maçı doğru kararlar ve kartlarla yönetti. Oyun boyunca hakem - oyuncu arasındaki başarılı iletişim güven duygusu yarattı. Doğum gününde 48 yaşına girerken kalitesini gösterdi.
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OKTAY DERELİOĞLU (TAKVİM) - Her iki taraf da galibiyet için sahaya çıktı. Ofansif anlamda fazlasıyla aksiyon vardı sahada... Ama defansif anlamdaki önlemler fazla değildi. Orta sahada iki takım da çabuk geçişler yaptı. İlk golü Galatasaray bulmasına rağmen Beşiktaş oyundan kopmadı. Batshuayi ve Larin ile ilk yarıda pozisyonlar buldu. Ağır kalmasalar Galatasaray'dan önce gol bulabilirlerdi. Larin ve Batshuayi Beşiktaş'ın öne çıkan isemleriydi. Galibiyeti getiren Ersin Destanoğlu'nun kurtardığı penaltı oldu. Beşiktaş için büyük moral oldu. Şampiyonlar Ligi ve ligdeki kayıplar sonrası Galatasaray galibiyeti takımın özgüvenini yerine getirdi. Dün gece iki takım da ofansif anlamda fazlasıyla üretmek istedi. Galatasaray'ın oyuna Diagne ile başlaması hataydı. Beşiktaş'a Halil ve Mohamed ile başlasa daha etkili olabilirdi... Beşiktaş, Galatasaray'a oranla daha iyi oynadı. Derbiden 3 puanla ayrılmasını bildi. Beşiktaş bu galibiyetle lige yeniden tutundu.
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REHA KAPSAL (FOTOMAÇ) - Beşiktaş, galip gelmesine rağmen oyun birlikteliği, sahaya konulan ortak akıl, hücum aksiyonlarındaki çeşitlilik ve en önemlisi de rakip yarı alandaki karşı presi daha üst seviyeye çekmeli. G.Saray'a karşı topa sahip olmakta ve hücum bölgesine geçmekte sıkıntı yaşamadılar. Ceza sahasına bu kadar girmelerine rağmen çok da pozisyona bulamadılar. Penaltı kaçırsa da G.Saray'ı yenmesini bilen Beşiktaş, takımın toparlanması için ligin başı da olsa önemli bir 'erken eşik' maçında 3 puan almasını bildi. Beşiktaş'ın buna da ihtiyacı çok fazlaydı. Futbolda orta sahan kadar takımsındır. Maçın genelinde topa sahip olan ve topu koşturan Beşiktaş
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ERMAN TOROĞLU (SABAH) Bu 3 puan iki takım için de çok önemliydi. Çünkü birini diğerini geçip, yukarı çıkacak, biri diğerini aşağı çekecekti. Beşiktaş, dün gece Galatasaray'a göre iki tık daha iyi oynadı, maçı hak etti. Halil Umut Meler ile dün akşam derbide düdük çalan Fırat Aydınus sınıfı geçti. Artık yedek kulübelerinde büyük büyük ipadler bulunuyor. Yani yedek kulübelerinde seyyar VAR sistemi var! Maçlar Türkiye'de yüzde 50 seyirci ile oynanıyor. Beşiktaş'ın stadında yüzde 50'den fazla seyirci var gibi geldi bana. Madem öyle bütün statlarda artık tam seyirci ile oynansın maçlar. Her tarafta serbestlik varken aşı olanların tamamı maçlara girsin. Ondan sonra da vıdı vıdı olmasın.