Spor yazarları, Beşiktaş-Başakşehir maçını yorumladı: "Takımın ayarıyla oynadı"
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir'in karşı karşıya geldiği mücadele 2-2 sona erdi. Spor yazarlarının maç değerlendirmelerini bir araya getirdik. Yazıların tamamını paragraf sonunda adı geçen gazetede bulabilirsiniz.
08 Mart 2022 08:48
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ALİ GÜLTİKEN: "Beşiktaş adına yine yazık diyebileceğimiz maçlardan bir tanesi daha geride kaldı. Bakıyoruz, oyun coşkusu var, oynama isteği var, kazanma arzusu üst seviyede ama bunlar galibiyet olarak sonuca yansımıyor. Maçın tamamına yakın bölümünü Beşiktaş kontrol etti. Başakşehir'in yarı sahasından çıkmadan oynamayı düşündü ki bunda da başarılı oldu. İkinci yarı Başakşehir'in, Beşiktaş kalesinde bir tane pozisyonu dahi yok. Bu görüntü aslında oyunun nasıl oynandığını gösteriyor. Fakat genelde şöyle bir sıkıntı var: Beşiktaş, skor avantajını yakalayamadığı için bir türlü oyunun psikolojik üstünlüğünü de elde edemiyor. Maçın başında 3 tane inanılmaz pozisyonlar var. Bunlar gol olmayınca rakibi de baskı altına alamıyorsunuz. Başakşehir etkili bir takım. Oyunun ilk yarısında 2 defa geldi 2'sini de golle sonuçlandırdı. Bahsettiğimiz psikolojik üstünlüğünü de bütün maç boyunca elinde tuttu. Beşiktaş, genel olarak kazanabilecek bir maç oynadı ama yakalanan pozisyonları gole çeviremeyince ve rakibin kontrataklarından da bu kadar basit goller yenilince oyunu istediğin noktaya getirmek kolay olmuyor. İkincilik yarışı için önemli olan bu fırsatlar da avantaja çevrilemiyor. Beşiktaş, farklı bir 11 ile sahaya çıktı. Kenan'ı, Güven'i, Serdar'ı, Can'ı ilk 11'de gördük. Bu oyuncuları kazanma adına oynatmak önemli. Bunlar içerisinden Can ve Güven performanslarıyla daha ön plana çıktı. Beşiktaş taraftarından da hak ettikleri alkışı oyun boyunca aldılar. Her şeye rağmen yine de Batshuayi ve Larin değişikliği daha önce yapılmalı mıydı diye de soru işaretini kafamızda taşıyoruz." (SABAH)
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SİNAN VARDAR: "Önder Karaveli'nin Serdar, Can ve Güven'i ilk 11'e almasının, takıma hareket getirdiği bir gerçekti. Beşiktaş'ın bu gençlik ateşi ve taraftarının müthiş desteğiyle ilk 10 dakikada tam 4 gol pozisyonundan yararlanamaması, Kenan, Alex, Güven'in biraz şanssızlığı ve her zamanki gibi son vuruş kabiliyetsizliğiydi. Beşiktaş ikinci yarıda genç Can'ın önderliğinde oyunu rakip sahaya sürdü. Taraftarının desteğiyle baskı artarken, Başakşehir kendi sahasına hapsoldu. Kenan'ın beraberliği getiren golü atması moral oldu belki ama Beşiktaş yine zor attı, kolay yedi ve sahadan yine 2 kayıp puanla ayrıldı. Yönetim; Ghezzal, Alex, Rosier, Pjanic ve Batshuayi'yi takıma kazandırmak için mali anlamda büyük risk aldı. Ama bu futbolcuların performansları maalesef hayal kırıklıklarıyla dolu! Lider oyuncular bu sezon sınıfta kaldılar. Başakşehir'deki 18 yaşındaki sol bek Ravil Tagir benim Altınordu'dan 4 yıl öncesinden keşfettiğim yıldız adayıydı. Beşiktaş'a gelmesini çok istedim ama olmadı. Dünkü başarılı performansı alkışa değerdi. Hakem Erkan Özdamar gayet iyi bir yönetim gösterdi." (FOTOMAÇ)
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BİLAL MEŞE: "Şanssızlık mı, becereksizlik mi, yoksa nazar mı değiyor arkadaş? İnanın Beşiktaş’ın her maçı böyle... Farka gideceği maçlarda inanılmaz sıkıntılar çekiyor, çektiği gibi puan kayıpları da yaşıyor. Adını siz koyun isterseniz... Bunun şanssızlıkla falan ilgisi yok. Olsa olsa beceriksizliktir! Haaa nazara geliyor olabilirler, o zaman kurşun mu döktürecekler, kurban kesecekler, onların bileceği iş! Zirve kaçmış, kupa gitmiş, ortada tribün baskısı da yok; çık maçını oyna, yakaladığı fırsatları gole çevirin, gole! Alın size Kenan Karaman... Yahu arkadaş, bir dakika içinde iki net pozisyon... Hadi biri neyse, ikinciyi gole çevir kardeşim, ayağını tutan mı var, düzgün vursana! Kaldı ki Kenan Karaman son haftalarda Kartal’ın performans olarak öne çıkan isimlerinden... Kartal’ın kazanma adına arzusuna, baskısına gıkımız çıkmaz. Ama bir de şu takım savunmasını yapabilseler her şey güzel olacak. Kartal golleri buluyor, çok kaçırıyor, bir an konsantrasyon kaybı yaşıyor, basit goller yiyor. Sonra mı? Skoru eşitleme adına adeta göbeği çatlıyor! Beşiktaş’ın lugatında ‘pes’ etme kelimesi yok. Öyle veya böyle alın teri döküyor." (MİLLİYET)
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OKTAY DERELİOĞLU: "Kupadan da elenilmesi sonrası Beşiktaş'ın lige daha sıkı bir şekilde sarılması gerekiyordu. Siyah-Beyazlılar taraftarının da desteğiyle Başakşehir karşısında maça tempolu başladı, pozisyonlar buldu... Ancak bitiricilik konusundaki sorun dün de devam etti. Başakşehir ise ilk isabetli şutunda golü bulup öne geçti. Bu sezon Beşiktaş adına bu senaryoyu birçok kez gördük. Yenilen gol sonrası baskı yı artıran Beşiktaş günün istekli ismi Güven ile eşitliği yakaladı. Ancak ilk yarının son anlarında 10 kişiyken savunma uyudu ve Okaka Başakşehir'i bir kez daha öne geçirdi. İkinci yarıda Kenan hem skoru dengeledi hem de şanssızlığını kırdı. Dünkü maçta Beşiktaş'ta Atiba ve Ghezzal performansıyla ön plana çıkan isimler oldu ancak takım arkadaşları onlara ayak uyduramadı. Dün özelinde Rosier iki golde de hatalıydı ve takımına katkı sağlayamadı. Başakşehir'de de kaliteli ayaklar sahne alınca Beşiktaş sahada iki puan bıraktı. Siyah-Beyazlılar'da Avrupa kupaları yolunda kritik bir kayıp yaşandı." (TAKVİM)
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SERDAR SARIDAĞ: "Yıllar önce Serpil Hamdi Tüzün futbolcularıyla yaptığı bir toplantıda “İki türlü futbolcu vardır. Golcüler ve diğerleri” demiş. Beşiktaş’ta eskiler anlatmış zamanında bu hikayeyi. Doğru mudur? Kesinlikle doğru. Elbet futbol bir takım oyunu. Elbet gol öncesi o pas haritası çok önemli. Ama değil izleyici tüm gezegen top çerçevenin içine girdi mi ona bakar. Maçın 20 dakikasında üç tane net değil netten de öte fırsatlar yakalamış Beşiktaş, 35. dakikada Trezeguet’nin ayağından yediği golden sonra tribündekilere saç baş yoldurmuş evdeki taraftarına ise televizyon kırdırmıştır diye düşünüyorum. O dakikada gel de Kenan’ın 17, Can’ın ise 19’da kaçırdıklarına yanma" (MİLLİYET)
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ATTİLA GÖKÇE: "Son bir dakika içinde atılan gol, sadece Beşiktaş savunmasının değil, Önder hocanın da büyük gafı olarak kayıt altına alınmalı. Beşiktaş elbette maçı kazanmak istiyor, olağanüstü efor sarf ediyordu. Trezeguet ve Güven’in, Kenan’ın gayretleri takdire değerdi. Beşiktaş’ta oyunun lideri Atiba’ydı… Sorumluluktan kaçmadı. İstek ve enerjiyle oyunun sahibi olmaya çalışıyordu... Savunmanın önünde savaştı, forvetin içine girip atak düzenledi. Koştu, çırpındı… Yerine göre arkadaşlarını sakinleştirdi ya da ateşledi. Maçı 2-2’ye bağlayan golün sahibi Kenan Karaman… O kadar görünmez işler üstleniyor ki gol atamadığı için kimse onu beğenmiyor. Direk asistiyle (!) dün attığı gol emeğinin ödülü oldu. Maç berabere bitti ama kazanan Başakşehir… Beşiktaş’ın iki puan önündeydiler, mesafeyi korudular. Az şey mi? Ey kadınlar size minnet borcumuz var... Saygı, sevgi ve en iyi dileklerle size gönül çiçeklerini sunuyoruz..." (MİLLİYET)
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GÜNTEKİN ONAY: "Beşiktaş’ın bu sezon artık klasikleşen, kronikleşmiş çok fazla pozisyon üretip 2 kez kalesine gelen rakipten gol veya goller yemesi senaryosuyla oynanan bir maç daha izledik. Tabii bu durumda Vida ve Josef gibi iki deneyimli ve defansif gücü yüksek oyuncunun eksikliği de önemli bir etken. Bu kadar iştah, tempo baskı ve pozisyon üreten siyah beyazlıların kalesine Başakşehir gibi güçlü ve kaliteli bir takım sadece 2 isabetli şut atabildi. Ben bu yazıyı yazarken ve kronometreler 80’inci dakikayı gösterirken ikinci yarıdaki istatistik hala ‘0’ şut idi. Bu Beşiktaş açısından değerli. Atiba’nın önderliğinde, Can’ın dinamizmi, Alex’in yüksek teknik kalitesi ve ön bölgede de Güven ve Kenan’ın bitmek tükenmek bilmeyen baskısıyla Başakşehir’i çıkartmayan siyah beyazlılar, belirgin bir şekilde üstün oynadığı bir başka maçı daha kazanamadı. Önder Karaveli’nin devrenin sonunda değişiklik kağıdı 4’üncü hakeme verilmesine rağmen Necip’i oyuna sokmaması ve 10 kişiyken yenilen golde ciddi bir acemilik var. Ayrıca %94 pas isabetiyle oynayan, topu rakip ceza alanına taşıyan ve iyi futbol oynayan bağlantı oyuncusu Alex Teixeira’yı oyundan çıkartması da kanımca hatalıydı. Bir teknik adam, o dakikaya kadar tek kale oynayan bir takımın ayarlarıyla neden oynamak gereği duyar ki? Lakin Güven de sezonun maçını oynarken çıktı." (HÜRRİYET)
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ERMAN TOROĞLU: "Alt yapıdan gelen Beşiktaş'ın teknik direktörü Önder Karaveli herhalde yönetimle de konuşarak senenin hazırlığını başladı. Türkiye Kupası da elden gittikten sonra bence doğru yapıyorlar. Zaten kiralıklardan birisi hiç yok. Barcelona'ya dönmeyi bekliyor. Batshuayi ise yedek. Mecbur kalınca oyuna aldı. Larin de zaten gidecek, kenarda oturuyor. Bir de sahada oynayanlara bakıp 'seneye bunlardan hangisinden faydalanarım'a bakmamız gerekiyor. Hem yerli hem yabancı için geçerli, onun için de takımın işi seneye zor. Para durumu da öyle pek de iyi değil. Onun için de bu maçlar gelecek senenin hazırlık maçları olarak görülmeli. Bu karşılaşmanın 4-2-2'si 4-3-3'ü olmaz. Beşiktaş'ta hangi futbolcular kalmak istiyor, hangileri gitmek istiyorlar? Yerli yabancı dahil sahada yaptıkları mücadeleye göre bunların kararı verilecek. Ligde 3. olsan ne olur, 4 olsan ne olur bence. Ya şampiyon olacaksın ya da takımı gelecek sezon için hazırlayacaksın." (FOTOMAÇ)
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UĞUR MELEKE: "Süper Lig’in topa en fazla sahip olan iki takımı sahadaydı dün akşam. İkisi de topu istiyordu ama daha baskın taraf Beşiktaş’tı kesinlikle. Bir “geriden oyun kurma-önde baskı düellosu” şeklinde geçen maçın kaderini iki takımın da sağ kanat hücumları belirledi. Beşiktaş Ghezzal üzerinden hücum etti, ancak fırsatları da hep kendi solundan verdi. Adeta bir Ghezzal-Caiçara düellosu şeklinde geçti maç. İki takımın arasındaki son 5 maçta 24 gol olmuş. İki hocaya da, futbolculara da teşekkür etmek gerek; zira bir Süper Lig klasiği oluştu artık bu iki takımın arasında." (HÜRRİYET)
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ELVIR BALIC: "Beşiktaş galibiyete yakındı, pozisyon yakalama anlamında da galibiyete yakındı. Bu skordan Başakşehir mutlu olmuştur diye düşünüyorum. "Stoper kaleye en yakın mevkii. 80 dakika oynarsınız bedeli ağır olur. O pozisyondaki müdehalesinde belki sıkıntı olabilir. Montero böyle bir takıma karşı, Serdar'dan daha tecrübeli olduğu için oynayabilirdi. Kupa maçında 2 hata yaptı diye oynamadı. Futbolda böyle bir şey yok ki! Beşiktaş Can Bozdoğan'ın bonservisini almalı. Kapasitesi var. Çalışkan, defansif ve ofansif anlamda iyi. Israr edilirse çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Gençliğin verdiği tecrübesizlik var tabii ki ama olur"
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TÜMER METİN: "Önder hoca geçen sene altyapı hocasıydı, Sergen hoca bıraktıktan sonra o hoca oldu. Giren bir tripli, çıkan bir tripli Önder Hoca'ya karşı. Kim çıkarsa mutsuz, girenin suratı beş karış. Hocaya haksızlık etmemek lazım. Oyuncu, aldığı süre boyunca elinden gelenin en iyisini yapmakla yükümlü. Bu trip işleri anlıyorum Güven, Larin kontrat yenileyemedi bunu da sahanın içine taşımaları normal ama bunu göstermek hoca üzerinden olmamalı"
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METİN TEKİN: "Kıpır kıpır bir Beşiktaş gördüm. 90 dakika boyunca bir tempo. İkinci yarı tek kaleye dönen bir Beşiktaş. 2-2'lik skor, Başakşehir'in istediği bir skor. Oyun anlamında bir eksiği olduğunu düşünmüyorum Beşiktaş'ın. Maçın başından sonuna kadar tempoyu devam ettirebilen bir Beşiktaş gördüm. Galibiyete yakın taraf Beşiktaş'tı. Oyun anlamında beğendiğim ama skor anlamında istediğini alamayan bir Beşiktaş vardı. Kaybedilen bir 2 puan var Beşiktaş adına ikincilik yarışında."
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ÖNDER ÖZEN: "İlginç maçlar oynamaya devam ediyor Beşiktaş. Aşağı yukarı hiçbir maçı, hiçbir oyunu kaybetmiyor. Bütün oyunları da kazanıyor. Topu içeri atmakta çok zorlanıyor. 18. dakikada 3 net gol fırsatı var Beşiktaş'ın. 35'te gol yeniyor, 37'de 5 şut Beşiktaş, 1 şut Başakşehir. Rakibinize hiç pozisyon vermeden 1-0 geri düşerseniz psikolojik olarak ayarlarınız bozulur. Bir futbol terazisi olsa Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarı finaldeydi. Bugün terazi olsa Beşiktaş, 4-2'lik rahat bir galibiyetle maçı kazanmıştı."