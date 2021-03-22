Spor yazarları, berabere biten Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili ne dedi?
22 Mart 2021 09:28
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Spor yazarları, Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi. Yazıların tamamını, paragraf sonlarında ismi verilen gazeteyi satın alarak ya da kendi internet sitelerinden okuyabilirsiniz.
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GÜRCAN BİLGİÇ: Genç Altay'ın yaptığı kurtarışlar, daha farklı ve travmatik bir sonucun da kalkanı Fenerbahçe için. Son bölümde Caner'in ortaları ile tehlikeye yaklaşırlarken, Ozan'ın jeneriklik beraberliği getiren golü, "pes etmiş" yüreklere cesaret de aşıladı. Son beş dakikaya Fenerbahçe tüm maçın pozisyonlarını sığdırdı. Altay'ın kurtarışlarına sığındıkları maçın kazananı olmalarına ramak kalmıştı. Aboubakar–Altay maçı berabere bitti. Fenerbahçe nefesini tekrar aldı. Fenerbahçe'nin kalbi atıyor hâlâ. Yaralarını sarıp, yeniden akıl yoracakları iki haftaları da önlerinde. Ama kaderleri kendi ellerinde değil. Hepimiz bekleyeceğiz. [SABAH]
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ŞANSAL BÜYÜKA: Fenerbahçe’nin ikinci yarıda baskı kurduğu dakikalarda Beşiktaş ceza alanı içinde çok karamboller yaşandı. Ama bir kişi olsun son vuruşları yapamadı. Fenerbahçe son vuruşlarda bu kadar çaresiz ve beceriksiz kalırken, devre arası transferinde bütün yatırımı orta sahaya yapıp, acil gereken santrforu almayan “futbol aklı” ne düşündü acaba? Bir yanlışlık, bir pişmanlık... Ozan Tufan golünün hakkını verelim, mükemmel vurdu. Fenerbahçe‘de santrforların yattığı maçlarda golleri atmak gene orta saha adamlarına kalıyor. Eee, o da çok kolay olmuyor. Fenerbahçe yarıştan kopmadı ama ekmek kırıntısı kadar olan umudu yeşerir mi; bana göre yeşermez. Haftalar azaldı, puan farkı azalmadı. [MİLLİYET]
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UĞUR MELEKE: Maçın ekstra parantezini Ozan Tufan’a açmak lazım. Sezonu harika açmıştı, Eylül’deki ulusal maçlarda milli takımımızın en iyisiydi. İlk üç ayda ligde de 8 gol katkısı yapmıştı genç adam. Dün son 15 dakikada oyuna girdi, önce skoru değiştiren golü attı, sonra da takımını galibiyete taşıyacak gole yaklaştı iki kez. Son dönemdeki olumsuzlukların ardından moral-motivasyon durumunu yüksek tutması takdire değer. [HÜRRİYET]
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ERMAN TOROĞLU: F.Bahçe maç boyunca kopuk kopuk oynadı. Takım olarak oynayamadılar. Son 8-10 dakika hariç... İş o hale geldi ki; Beşiktaş kaçırdıkça ve Altay kurtardıkça bazı Fenerbahçeli oyuncular herhalde, "Bu kaleci bizim için perişan oluyor, hiç olmazsa bu kurtarışların hürmetine biraz oynayalım. Altay'a ayıp olmasın" dediler. Maçın özeti buydu. Aboubakar'ın mükemmel girip kalecinin üzerine vurması maçın dönüm noktasıydı. Çalım atıp gitse ya boş kaleye atar ya da penaltı/kırmızı olurdu. Bu sonuç; G.Saray'a yaradı. F.Bahçe'ye biraz oksijen verdi. Entübeden yoğun bakıma geçti. [FOTOMAÇ]
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İLKER YAĞCIOĞLU: "2. yarının başında Vida'nın duran toptan attığı gol sonrası F.Bahçe oyunda kaldıysa bunu kaleci Altay'a borçlu. Genç eldiven Beşiktaş'ın net pozisyonlarında kalesine duvar ördü. Sergen Yalçın değişikliklerde geç kalınca F.Bahçe kontrolü eline aldı. Ozan Tufan harika bir golle skoru eşitledi. 1 puan Fener'in işini tam olarak görmese de Sarı- Lacivertliler ligden kopmadı. [TAKVİM]
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ERCAN GÜVEN: Fenerbahçe’ye Ozan’ın son dakika golü ile döndü. Bir dakika sonra kaçırdığı iki gol daha vardı vardı Ozan’ın. Son düdük çaldığında herkes karlıydı. Hatta Galatasaray bile! Beşiktaş farkını korudu. Lig sonuncusuna kendi sahasında yenildikten sonra ligin zirvesindeki rakibinden deplasmanda aldığı puan Fenerbahçe için bir tür “zafer” oldu! Acaba olumlu mu?.. Çünkü sorunlara çözümler ertelendi yine. Lakin “halının altı” doldu artık... [MİLLİYET]
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REHA KAPSAL: Fenerbahçe'nin özellikle oyuncu değişikliklerinde sonra maçın çoğu bölümünde göstermediği reaksiyonu son bölümde gösterdi. Saha içinde daha coşkulu gol atmak isteyen, oyuncuların takım halinde olumlu bir görüntüsü vardı. Fenerbahçe'ye bu beraberlik yaramasa da geriye kalan haftalarda oyun problemini çözmesi gerekir çünkü arada Beşiktaş'la kapanmayacak puan farkı yok. Ama ciddi bir "OYUN KALİTESİ FARKI" var. Sarı-lacivertlilerin bu doğaçlama, bireysel oyuncularla, günlük-anlık performans almak istemesi en büyük sıkıntısı sahada. Esas saha içi farkı; oyun performansının, organizasyonunun birlikteliğini istikrara dönüşmesinin sağlanması gerek. [FOTOMAÇ]
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SERDAR ALİ ÇELİKLER: Oysa Ghezzal doğrusunu yapıp ortaya attı kendini ve pas bağlantısı ile takımını çıkarmaya çalıştı. Sergen Yalçın'ın geç kalmasına rağmen gol, Ozan'ın bireysel becerisiyle geldi. Aynı Ozan, ikiyi de atıyordu. Bu çocuk, Emre Abi'sinin adamı olan Mert Hakan'a ya da yeni transfer İrfan'a kurban edilemez. Beşiktaş'a 3. golü. G.Saray'a da golü attı VAR ofsayt uydurdu. Bundan sonra denenir mi bilmem ama Ozan'ı santrafor oynatırdım ben olsam. Samatta - Cisse'den kesin iyidir. Bu sonuç, F.Bahçe'yi mutlu etmez. Erol Bulut'a bir süre kazandırır. Golcüsü ve gol atma planı olmayan bir takım olan F.Bahçe daha da fazla ilerleyemez zaten. Beşiktaş ise "ŞAMPİ..." derdi eğer kazansaydı. Sergen Yalçın'ın 60'lardan itibaren gerileyen takımına müdahalesindeki eksiklik, 75 itibariyle Caner'den başka planı olmayan F.Bahçe'yi engelleyecek tek bir değişikliği yapamaması sadece Fatih Terim'e ve Galatasaray'a yaradı. Altay skoru tuttu, Sergen Yalçın uyudu, en çok sevinen Terim oldu. [HABERTÜRK]