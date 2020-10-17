T24 LogoT24 Logo

Spor dünyasının Koronavirüs'e yakalanan yıldızları

Koronavirüs pandemisi hayatın birçok alanını etkilediği gibi spor sektörü de salgından nasibini aldı. Dünyaca ünlü birçok yıldız, Koronavirüs'e yakalandı. İşte Koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanan spor dünyasının önde gelen isimlerinden bazıları

17 Ekim 2020 11:20

120

Koronavirüs pandemisi hayatın birçok alanını etkilediği gibi spor sektörü de salgından nasibini aldı. Dünyaca ünlü birçok yıldız, Koronavirüs'e yakalandı. İşte Koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanan spor dünyasının önde gelen isimlerinden bazıları

220

Nick Saban

320

Cristiano Ronaldo

420

Fatih Terim

520

Cam Newton

620

Dustin Johnson

720

Jimmie Johnson

820

Zlatan İbrahimoviç

920

Sergio Perez

1020

Marcus Smart

1120

Russell Westbrook

1220

Rudy Gobert

1320

Nikola Jokic

1420

Patrick Ewing

1520

Kevin Durant

1620

Mikel Arteta

1720

Blaise Matuidi

1820

Paolo Dybala

1920

David Silva

2020

Novak Djokovic

ETİKETLER

koronavirüscovid-19yıldızsalgınatletsprocu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24