Spor dünyasının Koronavirüs'e yakalanan yıldızları
Koronavirüs pandemisi hayatın birçok alanını etkilediği gibi spor sektörü de salgından nasibini aldı. Dünyaca ünlü birçok yıldız, Koronavirüs'e yakalandı. İşte Koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanan spor dünyasının önde gelen isimlerinden bazıları
17 Ekim 2020 11:20
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Koronavirüs pandemisi hayatın birçok alanını etkilediği gibi spor sektörü de salgından nasibini aldı. Dünyaca ünlü birçok yıldız, Koronavirüs'e yakalandı. İşte Koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanan spor dünyasının önde gelen isimlerinden bazıları