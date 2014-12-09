Spor dünyasını sarsan seks skandalları

Ashley Cole ve Cheryl Cole oldukça mutlu bir beraberlik yaşıyorlardı. Ancak eşi, Ashley Cole'un bir modele çıplak fotoğraflarını Brooke Healy adında bir modele yolladığını yakalayınca ikilinin evliliği sona erdi.
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Evlilik dışı ilişkisi ile uzun süre gündemde kalan isimlerden biri de John Terry. Terry'nin evlilik dışı ilişki yaşadığı Vanessa Perroncel, aynı zamanda Terry'nin takım arkadaşı Wayne Bridge'in çocuğunun annesi. İngiltere'nin teknik patronu Fabio Capello, skandal sonrası Terry'nin kaptanlığını aldı. Manchester City formasıyla Stamford Bridge'e gelen Bridge ise seramonide Terry'nin elini sıkmayı reddetmişti.
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Benzema ve Ribery'de ismi skandala karışmış isimlerden. Fransa Milli Takım oyuncular reşit olmayan bir hayat kadını ile beraber olmakla suçlanmışlardı. Ribery, Zahia Dehar'la ilişkiye girdiğini kabul etti. Benzema ise kızın yaşını bilmediğini iddia ederek suçlamaları reddetti.
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Skandallarla gündeme gelen bir başka isim, Almanya'nın efsane kalecilerinden Kahn. Kahn, hamile karısını 21 yaşındaki Verena Keth'le aldatmıştı. Bayern'de başkanlık görevini yürüten Uli Hoeness, skandalı ilk duyduğunda kusmak istediğini açıklamıştı.
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Brezilyalı Ronaldo da skandallarla başı derde girmiş bir başka oyuncu. Ronaldo, transseksüel olduğunu fark ettiği hayat kadınlarını kovalayınca başına nasıl bir iş açtığını bilmiyordu... Hayat kadınları Ronaldo'dan sessiz kalma karşılığında para istedi. Rio polisi, Ronaldo'nun kendilerine her şeyi anlattığını açıkladı.
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Uzun süre manşetlerden inmeyen bir başka skandalın başkahramanı ise Jermain Defoe. Tottenham Hotspur'un formasını giyen Defoe, çocuk oyun alanının yakınında, arabada genç bir kadınla seks yaparken yakalandı. Defoe halka açık yerde yaptığı uygunsuz davranış nedeniyle hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.
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Valerij Bojinov ile Nikolaj Mihajlov arasında yaşananlar da şaşırtıcıydı. Popstar eşi Alicia'dan ayrılan Bojinov, Playboy yıldızı Nikoleta ile birlikte olmaya başladı.
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Yıldız futbolcu Giggs için ortaya atılan iddia ise oldukça ilginç. Yıldız futbolcu Giggs'in, kardeşinin eşiyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Ancak, bu skandalların Giggs'in futbol kariyerini çok fazla etkilediği söylenemez.
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NBA oyuncusu Kobe Bryant, 2003 yılında Colorado köşkünde, 19 yaşındaki Katelyn Faber isimli genç kıza tecavüz etmekle suçlandı. Tüm sponsorluk anlaşmaları iptal olan Kobe, süreci çabuk atlattı.
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Beşiktaş'a transferi gündeme gelen, ancak özel hayatı nedeniyle siyah-beyazlıların almaktan vazgeçtiği Hırvat stoper Drpic'in skandalları da bir hayli çok. Eşi Nives Celsius’un Almanya'nın ünlü erkek dergilerinden birine verdiği pozlar ülkede olay yarattı. Drpic ve eşi daha önce, 'Real Madrid'in dünyaca ünlü stadı Santiago Bernabeu'da sevişmek en büyük hayalimiz' açıklamasını yaparak gündeme oturmuştu. Dino Drpic takımında 69 numaralı formayı giymek istemiş; ancak yönetim izin vermemişti.
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Vagner Love ile Robinho'nun seks partisi yaparken çekilen görüntüleri Brezilya’yı karıştırdı. Love’un Youtube’da yayınlanan görüntülerinde birlikte olduğu Brezilyalı porno yıldızı Pamela Butt, görüntülerin internete düşmesine şaşırdığını ancak fazla etkilenmediğini belirterek, ‘Ben zaten porno yıldızıyım. Paramı porno filmlerinden kazanıyorum. Bu yüzden Love ile para karşılığı yatmam söz konusu olamaz. Bir arkadaş ortamından eğlenirken tamamen kendiliğinden gelişti ve bir başka arkadaş görüntüleri kaydetti’ dedi.
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23 yaşındaki yetenekli futbolcu Eve Roob, 2001'de FC Nuremberg'de profesyonel futbol kariyerine başladı ve kısa süre içerisinde bayan futbolunun yıldız isimlerinden biri oldu. Defansa yönelik orta saha mevkiinde Almanya'nın en iyi bayan futbolcularından biri olarak tanınan Roob, bir süre sonra porno sektörüne geçiş yaptı. Sahne ismi Samira Summer olan Roob konuyla ilgili açıklamasında, 'Futbol bana çok uygundu ama yetmiyordu. Porno sektöründen çok memnunum' dedi.
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Dünyanın en çok kazanan sporcusu unvanını taşıyan golfçü Tiger Woods, yaşadığı seks skandalının ardından her şeyini yavaş yavaş kaybetti. Woods'a ilk darbe eşi Elin Nordegrenden geldi. Nordegren, eşinin sadakatsizliklerine daha fazla dayanamayarak boşanma davası açtı. Woods ikinci darbeyi, artık kendisinin doğru insan olduğunu düşünmeyen sponsorlarından aldı. Woods, çok sayıda kadınla anıldığı için sponsorlar artık kendisi tercih etmiyordu.
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‘Demir’ lakaplı eski ünlü boksör Mike Tyson, Indianapolis'te bir otel odasında, 18 yaşındaki Desiree Washinghton isimli bir genç kıza tecavüz etmekten tutuklandı. Mahkeme Tyson'ı 6 yıl hapis cezasına çarptırdı; daha sonra ceza denetimli serbestlik şartıyla 4 yıla çevrildi. 3 yıl cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakılan Tyson kariyerini yeniden canlandırmak istese de bunu başaramadı.
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2004 yılında İngiltere Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapan Sven-Goran Eriksson, Faria Alam adında bir kadınla gizlice ilişkiye girdiği gerekçesiyle büyük eleştiri aldı. Eriksson ile ilişkisini detaylı bir şekilde anlatan Alam, aynı zamanda İngiltere Futbol Federasyonu üst yöneticisi Mark Palios ile de aşk yaşadığını itiraf etti. Palios, görevinden istifa etmek zorunda kalırken, Eriksson da milli takımın başında daha fazla kalamadı.
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Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Max Mosley'nin 5 hayat kadını ile Nazi fetişizmini andıran kırbaçlı kemerli görüntüleri yayınlanmıştı. Mosley çok uzun süre gündemden düşmedi. Formula 1 pilotlarından Mark Webber yaptığı açıklamada, Mosley'in bir an önce istifa etmesi gerektiğini söylemişti.
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Cristiano Ronaldo’nun Manchester United’da oynadığı dönem, 5 eskort kızla yaptığı kaçamak İngiliz basınında manşetlere çıkmıştı. Şimdilerde Irina Shayk ile uzun bir ilişki yürüten Ronaldo, o sıralar çok da uslu bir çocuk değildi. Ronaldo'un eski kız arkadaşı Nereida Gallardo da tıpkı Irina gibi cüretkâr görüntüler vermeyi seven bir kadın. Çift ilginç pozlarıyla sık sık medya gündeminde yer alıyordu.
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Ünlü İngiliz futbolcularının 2000 yılında Güney Kıbrıs'ın Ayia Nappa şehrinde kızlarla seks yaparken çekilmiş görüntüleri televizyonlara yansımıştı. Birlikteliklerini gizli kameraya çeken oyuncular daha sonra bunu reddettiler. Ferdinand daha sonra, ‘Yaptığımız yanlıştı, ama çok önemsemiyorum. Bu, olgunlaşmanın bir parçası’ diye konuşmuştu.
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Bir zamanlar Barcelona'nın ‘orta saha büyücüsü' olan Deco, Portekiz-Brezilya maçı galibiyetini kutlamak için gittiği gece kulübünde hayat kadınlarıyla seks yaparken görüntülendi.
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Brezilyalı Romario, milli takım kafilesiyle çıktığı bir yolculukta, uçakta seks yaptığını açıkladı. Efsanevi oyuncu, Brezilya milli takımıyla yaptıkları bir yolculuk esnasında, uçakta cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.
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The Sun ‘İngitere'nin yıldızı Luke üçlü seks yapmak için bana yalvardı’ manşetli haberinde, İngiltere Milli Takımının harika oyuncusu Luke Shaw'un, Playboy güzeli ikiz kardeşlere sabah saat 3'te seks mesajları gönderip üçlü seks yapmak için yalvardığını bildirdi. Skandal uzun süre gündemden düşmedi.
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Hayat kadını olarak çalışan Helen Wood, dört yıl önce 2010 yılında yıldız futbolcu ile üçlü ilişkiye girdiklerini açıklamıştı. O sırada eşi hamile olan Rooney'in başı bu açıklama ile büyük derde girmişti. Wood'un İngiltere'nin en popüler yarışmalarından birine katılarak milyonların gözü önünde Rooney'in cinsel hayatı hakkında konuşacağını öğrenen İngiliz Milli Takımı ekibi, Wood'un anlatacağı olayların, Rooney'in kafasını karıştıracağı ve performansını etkileyeceğini belirterek kanaldan bu kadını yarışmaya almamasını istedi. Ancak kanal geri adım atmadı.
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Kanında kokain tespit edilen Rumen yıldız Adrian Mutu, Chelsea’de oynarken bu sebepten dolayı ceza almıştı. Asla kokain içmediğini belirten Mutu, son dönemlerde cinsel anlamda rahatsız olduğunu ve kanında çıkan bulgunun kullandığı cinsel gücü arttırıcı haplardan olabileceğini belirtti. (CNN Türk)