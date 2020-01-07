T24 LogoT24 Logo

Spil’den kartpostallık manzaralar

07 Ocak 2020 22:11

16

Spil’den kartpostallık manzaralar

26

Manisa’da etkili olan kar yağışı sonrası Spil Dağı’nda kartpostallık görüntüler oluştu.

36

Manisa’da yılbaşından bu yana etkili olan kar yağışı sonrası 1513 metre rakımlı Spil Dağı beyaza büründü.

46

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı dağ üzerinde yer alan Spil Dağı Milli Parkı’nda da renkli görüntüler ortaya çıktı.

56

Yamaçları kaplayan beyaz örtü, kartpostallık görüntüler oluştururken, beyaza bürünen ağaçlar ise gelinliği andıran görüntüsüyle büyüledi.

66

ETİKETLER

kar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24