Sperm kalitesini artıran 10 besin

Uzmanlar, bu besinlerin sperm kalitesini ve sayısını arttırdığını söylüyor
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Muzun içerisinde bulunan nadir bir enzim seks hormonlarını düzenler. Ayrıca B1, A ve C vitamini ihtiva ettiği için vücudun sperm üretmesini destekler.
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Ginsengin libidoyu, cinsel performansı ve testislere kan akışını desteklediği bilinmektedir. Sertleşme bozukluğu sorunu olan 45 erkek ile yapılan araştırmalarda, 16 hafta boyunca ginseng içeren beslenme sonucunda erkeklerin %60'ında sertleşme sorununun azaldığı gözlemlenmiştir.
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Bu ufak yeşil sebze bol miktarda C vitamini içerir. C vitamini spermlerin oksitlenmesini engeller ve testislerdeki hücreleri korur. Ayrıca C vitamini serbest radikalleri engellediğinden vücudunuz hastalıklarla uğraşmak yerine sperm üretimine odaklanabilir.
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E ve B6 vitamini ile bol miktarda folik asit içeren avokado spermlerin yumurtaya nüfuz ederken daha güçlü olmasını sağlar.
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Sarımsak kan akışını hızlandırır. İçeriğindeki "allicin" maddesi cinsel organlara giden kan akışını da hızlandırır ve sperm kalitesini arttırır.
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Bol miktarda çinko içeren kırmızı et bu sayede spermlerin dayanıklılığını arttırır.
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Cevizin içerisindeki arganin maddesi sperm üretimini destekler ve semen hacmini de arttırır. Ayrıca Omega-3 deposu olan bu yiyecek penise kan akışını da hızlandırır.
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Siyah çikolatanın sperm sayısını 2 katına çıkaran bir aminoasit içerdiği bilinmektedir. Her gün düzenli olarak az miktarda siyah çikolata yiyen erkeklerin daha güçlü orgazm yaşadığı da öne sürülmektedir.
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İstiridyenin afrodizyak etkisi olduğu bilinmektedir.
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Süper yiyecekler arasında sayılan narın neredeyse her şeye iyi geldiğini biliyoruz. (Mahmure.com'dan alınmıştır)