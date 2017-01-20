Soykırım Anıtı'nın önünüde çekilen selfilere bir de böyle bakın...
20 Ocak 2017 15:46
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“Yolocaust” İsrailli hicivci ve yazar Shahak Shapira’nın projesi. Shapira, Berlin’deki Soykırım Anıtı’nda çekilen selfieleri Facebook, Instagram, Tinder ve Grindr’dan topluyor.
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Elindeki görselleri Nazi kamplarında çekilmiş arşiv fotoğraflarıyla montajlayarak şoke edici yeni medyalar yaratıyor.
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Avrupa’nın öldürülen Yahudilerine saygı için yapılan anıtı günde 10 bin kişi ziyaret ediyor.
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Lahiti andıran 2711 adet beton tabladan oluşan Soykırım Anıtı 19 bin metrekarelik geniş bir alana yayılıyor.
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Gelenler burada komik fotoğraflar çekiyor, paten yapıyor veya bisiklete biniyor.
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"Ölenlere saygısızlık mı?"
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Sanatatak'ta yer alan haberde şu yorum yapılıyor: Ölen milyonlara saygı göstermek için burada keyifli anlar geçirmek suç mudur? Bu da anıtın kendisi gibi tartışmalı. Kimine göre, gri dikilitaşlar öldürülen ve toplu mezarlara gömülen 6 milyon Yahudinin mezar taşları; kimine göreyse ölüm kamplarında yakılan insanların gri külleri…
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Projenin sitesinde yer alan açıklamaya göre yorumu ise buraya gelenleri daha saygılı olmaya davet eder nitelikte:
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“Tarihte Soykırım’la karşılaştırılabilecek kadar büyük bir olay yok. 6 milyon ölünün anısını yaşatmak için dikilen bir anıtta nasıl davranmanız gerektiği size kalmış…”