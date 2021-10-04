Sosyo Politik anketi: CHP, AKP ile arayı kapattı, MHP baraj altında
04 Ekim 2021 12:21
113
Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 10- 22 Eylül 2021 tarihinde gündeme ve seçmen eğilimine dair Türkiye geneli anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı. İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Bursa, Muğla, Konya, Samsun, Trabzon, Antalya, Mersin, Erzurum, Muş, Ağrı, Kars, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Van ve Siirt kentlerini kapsayan 22 ilde gerçekleşen çalışmaya 2000 kişi katıldı.
213
Anket sonuçlarına göre AKP'nin oyları azalırken, CHP ile arasındaki fark yaklaşık 2 puan oldu. MHP ise, seçim barajını geçemedi
313
Sosyo Politik anketi: CHP, AKP ile arayı kapattı, MHP baraj altında
413
Sosyo Politik anketi: CHP, AKP ile arayı kapattı, MHP baraj altında
513
Sosyo Politik anketi: CHP, AKP ile arayı kapattı, MHP baraj altında
613
Sosyo Politik anketi: CHP, AKP ile arayı kapattı, MHP baraj altında
713
Sosyo Politik anketi: CHP, AKP ile arayı kapattı, MHP baraj altında
813
Sosyo Politik anketi: CHP, AKP ile arayı kapattı, MHP baraj altında
913
Sosyo Politik anketi: CHP, AKP ile arayı kapattı, MHP baraj altında
1013
Sosyo Politik anketi: CHP, AKP ile arayı kapattı, MHP baraj altında
1113
Sosyo Politik anketi: CHP, AKP ile arayı kapattı, MHP baraj altında
1213
Sosyo Politik anketi: CHP, AKP ile arayı kapattı, MHP baraj altında
1313
Sosyo Politik anketi: CHP, AKP ile arayı kapattı, MHP baraj altında