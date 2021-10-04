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Sosyo Politik anketi: CHP, AKP ile arayı kapattı, MHP baraj altında

04 Ekim 2021 12:21

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Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 10- 22 Eylül 2021 tarihinde gündeme ve seçmen eğilimine dair Türkiye geneli anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı. İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Bursa, Muğla, Konya, Samsun, Trabzon, Antalya, Mersin, Erzurum, Muş, Ağrı, Kars, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Van ve Siirt kentlerini kapsayan 22 ilde gerçekleşen çalışmaya 2000 kişi katıldı.

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Anket sonuçlarına göre AKP'nin oyları azalırken, CHP ile arasındaki fark yaklaşık 2 puan oldu. MHP ise, seçim barajını geçemedi

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Sosyo Politik anketi: CHP, AKP ile arayı kapattı, MHP baraj altında

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Sosyo Politik anketi: CHP, AKP ile arayı kapattı, MHP baraj altında

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Sosyo Politik anketi: CHP, AKP ile arayı kapattı, MHP baraj altında

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Sosyo Politik anketi: CHP, AKP ile arayı kapattı, MHP baraj altında

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Sosyo Politik anketi: CHP, AKP ile arayı kapattı, MHP baraj altında

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Sosyo Politik anketi: CHP, AKP ile arayı kapattı, MHP baraj altında

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Sosyo Politik anketi: CHP, AKP ile arayı kapattı, MHP baraj altında

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Sosyo Politik anketi: CHP, AKP ile arayı kapattı, MHP baraj altında

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Sosyo Politik anketi: CHP, AKP ile arayı kapattı, MHP baraj altında

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Sosyo Politik anketi: CHP, AKP ile arayı kapattı, MHP baraj altında

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Sosyo Politik anketi: CHP, AKP ile arayı kapattı, MHP baraj altında

anketseçim anketisosyo politik
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