Sosyal mesafeye dikkati çekmek için 'ayrıldılar'

Dünya genelinden 160’ın üzerinde ülkede görülen Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınabilecek en iyi önlem olan sosyal mesafeyi dikkate alma konusuna dikkati çekmek için birçok marka logolarını değiştirdi. İşte sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu değiştiren firmalar
27 Mart 2020 21:51
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Logosunu ayıran Volkswagen değişen logosunun altına "Sosyal mesafeye özen gösterdiğiniz için teşekkürler" notunu düştü.
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AUDI'nin ikonik 4 halkası da sosyal mesafeye dikkat çekmek için ayrıldı.
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Logosunu ayıran bir başka şirket olan CocaCola ise "Ayrı kalmak birlikte hareket etmenin en iyi yoludur" mesajı yayınladı.
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McDonalds ise adını baş harfi olan ikonik 'M' harfini ikiye bölerek sosyal mesafeye önem verilmesini istedi.
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Nike, logosunu değiştirmedi ancak yapılan kampanyayla "İçeride oyna, dünya için oyna" yazdı.