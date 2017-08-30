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Sosyal medyanın yeni fenomeni, hamburger kutusu ile sanat

30 Ağustos 2017 18:42

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Fransızfotoğrafçı Philippe Exharoux, küçük bir el feneri ve fastfood kartonunu kullanarak photoshop'a gerek bırakmayacak,sonderece profesyonel karelerelde etmeyi başardı.

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Sosyal medya Fransız fotoğrafçı Philippe Exharoux'u konuşuyor.

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Zira Teknolojinin hayatımızın her alanına değdiği şu günlerde photoshop yerine ilginç bir yöntem kullanan sanatçı ortaya çıkardığı eserleri ile sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

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Üst düzey bir ekipman kullanmak yerine bir fastfood şirketinin hamburger kutusuyla çekim yapan sanatçı ortaya bu kareleri çıkardı.

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İşte Exharoux'un dikkat çeken projesinden öne çıkan kareler...

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