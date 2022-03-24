Sosyal medyada gündem olmuştu, Ekrem İmamoğlu o fotoğrafa yanıt verdi
24 Mart 2022 12:58
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir sosyal medya kullanıcısının arabasını yıkayan istasyon çalışanının kendisine benzettiği fotoğrafa yanıt verdi.
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İstanbul'da yaşayan 'Dağlar Yiğit' isimli sosyal medya kullanıcısı, akaryakıt istasyonunda aracını yıkayan çalışanı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na benzetti.
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İmamoğlu sosyal medya kullanıcısına Twitter hesabından yanıt verdi.
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Ekrem İmamoğlu, fotoğrafın altına gülücük emojisi koydu.
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