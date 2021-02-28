Sosyal medyada başlayan #65ÜstüHayataKüstü etiketi ile atılmış tweetler
28 Şubat 2021 16:39
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65 yaş ve üstünün sokağa çıkma kısıtlaması hakkında sosyal medyada bir kampanya başladı. #65ÜstüHayataKüstü etiketi ile kısa sürede birçok tweet atıldı.
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Sosyal medyada başlayan #65ÜstüHayataKüstü etiketi ile atılmış tweetler
39
Sosyal medyada başlayan #65ÜstüHayataKüstü etiketi ile atılmış tweetler
49
Sosyal medyada başlayan #65ÜstüHayataKüstü etiketi ile atılmış tweetler
59
Sosyal medyada başlayan #65ÜstüHayataKüstü etiketi ile atılmış tweetler
69
Sosyal medyada başlayan #65ÜstüHayataKüstü etiketi ile atılmış tweetler
79
Sosyal medyada başlayan #65ÜstüHayataKüstü etiketi ile atılmış tweetler
89
Sosyal medyada başlayan #65ÜstüHayataKüstü etiketi ile atılmış tweetler
99
Sosyal medyada başlayan #65ÜstüHayataKüstü etiketi ile atılmış tweetler
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