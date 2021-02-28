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Sosyal medyada başlayan #65ÜstüHayataKüstü etiketi ile atılmış tweetler

28 Şubat 2021 16:39

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65 yaş ve üstünün sokağa çıkma kısıtlaması hakkında sosyal medyada bir kampanya başladı. #65ÜstüHayataKüstü etiketi ile kısa sürede birçok tweet atıldı.

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Sosyal medyada başlayan #65ÜstüHayataKüstü etiketi ile atılmış tweetler

39

Sosyal medyada başlayan #65ÜstüHayataKüstü etiketi ile atılmış tweetler

49

Sosyal medyada başlayan #65ÜstüHayataKüstü etiketi ile atılmış tweetler

59

Sosyal medyada başlayan #65ÜstüHayataKüstü etiketi ile atılmış tweetler

69

Sosyal medyada başlayan #65ÜstüHayataKüstü etiketi ile atılmış tweetler

79

Sosyal medyada başlayan #65ÜstüHayataKüstü etiketi ile atılmış tweetler

89

Sosyal medyada başlayan #65ÜstüHayataKüstü etiketi ile atılmış tweetler

99

Sosyal medyada başlayan #65ÜstüHayataKüstü etiketi ile atılmış tweetler

#65ÜstüHayataKüstüsokağa çıkma yasağı65 yaş ve üstükoronavirüs tedbiryasak
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