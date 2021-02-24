Sosyal medya kullanıcıları inanmamıştı; Kim Kardashian 7 yaşındaki kızının yaptığı yağlı boya tablosunu paylaştı
Reality yıldızı Kim Kardashian, 7 yaşındaki kızı North West’in yağlı boya tablosunu takipçileriyle paylaştı. Kardashian, paylaşımına "Bir North West klasiği" yazdı. Sosyal medya kullanıcıları daha önce yaptığı paylaşımda 7 yaşındaki North West'in tabloyu yaptığına inanmamıştı.
24 Şubat 2021 15:12
14
Reality yıldızı Kim Kardashian, 7 yaşındaki kızı North West’in yağlı boya tablosunu takipçileriyle paylaştı.
24
Instagram hesabından kızı North West'in tablosunu paylaşarak "Bunu paylaşmak zorundaydım çünkü bir North West klasiği" yazdı.
34
Kardashian daha önce tabloyu paylaşmış, pek çok kullanıcı tablonun 7 yaşındaki West tarafından yapıldığından şüphe duymuştu.
44
Kardashian şüphe duyanlara “Konu çocuklarım olduğunda benimle oynamayın! Kızım ve en yakın arkadaşı ciddi yağlı boya dersleri alıyorlar ve burada yetenekleri gelişiyor. North tablsu için çok çalıştı” yazmıştı.