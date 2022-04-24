Sosyal medya fenomeni Melikhan Sağlam cinsiyet değiştirdi
24 Nisan 2022 11:50
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TikTok'ta taklit ve makyaj videoları paylaşan fenomen Melikhan Sağlam, cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
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Sağlam'ın yaptığı açıklama şöyle: "Merhaba ameliyattan çıktım ve şükürler olsun ki her şey yolunda mesaj atan herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Sizinle uzun zamandır beraberiz beni desteklediniz yanımda oldunuz ve belki de bu süreçte en büyük destekçim sizlerdi artık sizinle her şeyi açıkça paylaşma zamanımın geldiğini düşünüyorum. Sizin de uzun zamandır tahmnin ettiğiniz gibi cinsiyet değiştirme sürecimdeydim ve sonunda bu süreci tamamladım.
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Çocukluğumdan itibaren farklı olduğumu ve içerisinde bulunduğum bedene ait olmadığımı hissediyor ve biliyordum artık bu süreci tamamlayarak yıllar önce aynaya bakıp kendisini farklı hayal eden Melikhan’ a borcumu ödedim. Zorlu bir süreçti ancak hala önümde uzun bir yol var bu yolda benim yanımda olacağınıza inanıyorum.
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Son olarak çocukluğumdaki bana bu zamana kadar benimle olduğu için teşekkür ediyorum. Sana olan borcumu son zerresine kadar verecek ve senin istediğin bedende yaşamanı sağlayacağım çünkü bunu hak ediyorsun. Ben Melis SAĞLAM…"
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Melis Sağlam'ın Instagram 270 binden fazla takipçisi bulunmaktadır.