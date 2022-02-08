Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'a 114 bin 326 TL'lik ceza
08 Şubat 2022 14:41
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Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'a 114 bin 326 TL'lik ceza
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Geçtiğimiz yıl sosyal medyadan kazanç elde edenlerin denetleme amaçlı olarak yapılan paylaşımlarda '#işbirliği' yazısı zorunlu tutulmuştu.
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Ancak sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, reklam paylaşımları için alınan bu karara uymadığı gerekçesiyle 114 bin 326 TL ceza ödeyecek.
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HaberTürk’te yer alan habere göre, Özaslan, bir e-ticaret sitesi için yaptığı paylaşımlarda '#işbirliği' yazısını görünür bir şekilde yazmadığı için 114 bin 326 TL ceza yedi.
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