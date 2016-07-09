Sosyal medya bu fotoğraftaki telefonu bulmaya çalışıyor
09 Temmuz 2016 17:24
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Filipinli Facebook kullanıcısı Jeya May Cruz'un sayfasında paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Cruz, bu fotoğrafı paylaşarak takipçilerinden halının üzerindeki telefonu bulmalarını istedi. Genç kadının bu fotoğrafı kısa süre 17 bin kişi tarafından paylaşılırken, 130 binden fazla beğeni aldı. Siz fotoğrafta gizlenen telefonu bulabildiniz mi? Cevab
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Cruz'uz paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu.
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İşte sosyal medyanın halının üzerinde aradığı telefon...