Sörloth'tan Beşiktaş'a müjdeli haber!
Golcü arayışındaki Beşiktaş yönetimi, Sörloth için girişimlerine hız verdi.
25 Nisan 2022 16:04
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Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, bir süre önce gündemine aldığı Alexander Sörloth için Leipzig ile temasa geçmeye karar verdi.
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Yeni sezon öncesi transferde en büyük hedef olarak Alexander Sörloth'u belirleyen Beşiktaş'a İspanya'dan müjde geldi.
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Sezon başında Norveçli forveti kiralık olarak kadrosuna katan Sociedad'ın 16 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını Leipzig'e resmen bildirdiği öğrenildi.
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Yaşanan bu gelişme sonrası Beşiktaş yönetimi girişimlerine hız verdi.
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Siyah-Beyazlılar'ın İspanya'dan ayrılacağı kesinleşen Sörloth için ilk olarak Leipzig'e 6 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay teklifini yapacağı belirlendi.
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2019-20 sezonunda Trabzon formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşadıktan sonra büyük bir düşüş yaşayan Sörloth, Real Sociedad formasıyla 39 maçta sadece 6 gol atabildi.
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Takvim'in haberine göre; yeni sezonda yıldız futbolcuyu kadrosunda düşünmeyen Alman kulübünün kesin olarak satış kararı aldığı ve bu teklife sıcak bakabileceği ifade edildi.
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Ancak Beşiktaş yönetimi, Norveçli futbolcunun Türkiye'de yeniden çıkışa geçip eski günlerine döneceğini düşünüyor.
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Almanya ve İspanya'da aradığını bulamayan Sörloth'un da Beşiktaş'a transfer olmak istediği gelen bilgiler arasında.
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Yıldız futbolcunun Bundesliga ekibi Lepizig ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
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