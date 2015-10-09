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Sonbaharda doğayla baş başa kalmak için gidilecek en güzel yerler...

09 Ekim 2015 17:28

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Kaz Dağları Fotoğraf: Gökhan Tan (Kaynak: Atlas Dergisi)

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İgneada Fotoğraf: Turgut Tarhan

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Erikli Yaylası Fotoğraf: Yıldırım Güngör

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Yenice Ormanları Fotoğraf: Cüneyt Oğuztüzün

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Kartepe Fotoğraf: Yıldırım Güngör

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Rumeli Feneri- Demirciköy Fotoğraf: Bahadır Erşık

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Sülüklügöl Fotoğraf: Turgut Tarhan

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Erfelek Şelaleleri Fotoğraf: Cüneyt Oğuztüzün

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Altıparmak Dağları Fotoğraf: Cüneyt Oğuztüzün

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Posof-Ardahan Fotoğraf: Cüneyt Oğuztüzün

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Meke Gölü Fotoğraf: Turgut Tarhan

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