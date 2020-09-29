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Sonbahar alerjisinden 10 adımda korunun

29 Eylül 2020 15:07

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Sonbahar alerjisinden 10 adımda korunun - Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Betül Şahın sonbahar alerjilerinden korunma yollarını şöyle sıraladı

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Kuru ve rüzgarlı havalarda mümkünse dışarı çıkmayın.

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Soğuyan hava ve ısınma problemleri nedeniyle gelişen rutubetli ortamlarda bulunmayın.

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Özellikle bahçe ve toprak işlerinin yoğunlaştığı bu dönemde, toprağa yerleşmiş küf ve mantar sporlarına karşı önlem alın. Bahçe işleriyle uğraşacaksanız mutlaka uygun eldiven, maske ve siperlik gibi koruyucu kıyafetler kullanın.

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Rutubetin artması ev akarlarının da artmasına neden oluyor. Dolayısıyla toz alerjiniz varsa sonbahar mevsiminde evinizin özellikle güneş almayan odalarında küf açısından daha dikkatli olun

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Toz alerjiniz varsa evdeki süs ve aksesuar gibi çok gerekli görmediğiniz eşyaları ortalıkta tutmayın. Kitaplarınızı kapalı dolaplarda bulundurmayı tercih edin.

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Evinizin havalandırılması işlemini akşam saatlerinde yapmaya özen gösterin. Klimanız varsa ve bunu ısınmak amacıyla da kullanıyorsanız, klimanızın filtrelerini değiştirin.

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Kurumuş ve dökülmüş ağaç yapraklarının bol olduğu alanlarda yürüyüş ve piknik yapmayın.

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Sokağa çıktığınızda güneş gözlüğü ve maske kullanın

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Aracınızda filtre kullanmayı ve bunu periyodik değiştirmeyi ihmal etmeyin.

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Sigara tüketmeyin, sigaralı ortamlardan da uzak durun

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