Son yıllarda gizemli bir şekilde hayatını kaybeden porno yıldızları
Son yıllarda pek çok porno yıldızı kesin olarak doğrulanamayan nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Kimi yaşamına son verirken kiminin ölüm nedenleri açıklanmadı. İşte son yıllarda gizemle şekilde hayatını kaybeden porno yıldızları... Kaynak: Onedio
07 Temmuz 2020 20:16
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1. Amber Rayne
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31 yaşındaki aktris, 2016 yılında aşırı dozda kokain ve alkolü karıştırdığı için hayatını kaybetti. Hayatını kaybettiği gece evde bulunan bir arkadaşının anlattığına göre, "aniden ayağa kalkıp daha sonra düşerek" ölmüştü. Ancak polis kayıtlarında, uykusunda öldüğü ve ölmeden önce kendisine herhangi fiziksel müdahalede bulunulmadığı belirtildi.
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2. Billy Glide
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Billy Glide, 2014 yılında arkadaşının yılanı tarafından ısırıldı. Bu olaydan bir gün sonra bir sahne çeken Glide, daha sonra evinde ölü bulundu. Kayıtlara ilk olarak yılan ısırığından dolayı öldüğü söylenen Glide'ın, otopsi raporu sonrası aşırı dozdan vefat ettiği belirtildi. Aktörün ailesi ise bu iddiaları reddediyor.
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3. Loni Evans
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1 Ocak 2017'de evinde ölü bulunan Loni Evans'ın bilinen bir uyuşturucu veya alkol problemi yoktu. Ailesi aktrisin ölüm nedeninin açıklanmasını istemedi.
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4. Shyla Stylez
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2017 yılında, kariyerinin zirvesindeyken hayatını kaybeden Shyla Stylez'in bilinen bir sağlık problemi veya bağımlılığı yoktu. Bir sabah yatağında ölü bulundu ve ölümüne dair başka bir detay açıklanmadı.
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5. Felicia Tang
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11 Eylül 2009 sabahı Felicia Tang'in erkek arkadaşı Brian Lee Randone, kız arkadaşının nefes almadığı gerekçesiyle 911'i aradı. İkilinin evine giden polis, Felicia Tang'i kanlar içinde bir küvetin içinde buldu. Erkek arkadaşı Randone, uyuşturucu kullandıklarını ve biraz sert şekilde seks yaptıklarını söyledi. Yapılan otopsi sonucunda Tang'in vücudunun 320 farklı yerinde yara olduğu ve kanında uyuşturucu olduğu ortaya çıktı. Tang'in erkek arkadaşı Randone cinayetten dolayı tutuklandı.
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6. Tera Wray
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2014 yılında kocasının ölümünden dolayı depresyona giren Wray, rehabilitasyon gördükten sonra gittikçe iyileşiyordu. 2016 yılında bir arkadaşının evinde kalmaya giden Wray, yüksek dozda uyku ilaçlarını alkolle karıştırarak yaşamına son verdi.
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7. Carla Mai
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2016 yılında bir ev partisinde camdan düşerek can veren Carla Mai, tanıkların ilk ifadelerine göre biri tarafından itilerek aşağıya düşmüştü. Otopsi raporu sonrasında kanında yüksek doz uyuşturucu bulundu. Mai'nin arkadaşları da son ifadelerinde kimsenin onu aşağıya itmediğini, bunun bir kaza olduğunu söylediler.
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8. August Ames
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Yakınları tarafından "depresyona meyilli" olarak nitelendirilen Ames, 2017 yılında Twitter'da kendisine yapılan siber zorbalıktan dolayı intihar etti. Genç aktris, daha önce eşcinsel pornolarda oynayan bir aktörle sağlık endişelerinden dolayı bir sahne çekmeyi reddettiğini Twitter adresinden açıkladı. Bunun üzerine "homofobik" olmakla suçlanan Ames, sosyal medyada linç edildi. Olaydan sonraki gün evinde ölü bulundu.
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9. Yurizan Beltran
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August Ames'in ölümünden bir hafta sonra hayatını kaybeden aktris, aşırı doz uyuşturucudan dolayı hayatını kaybetti. Bir süredir erkek arkadaşıyla kavga eden Beltran'ın ölüm sebebinin intihar olduğu söylense de polis raporlarında "kaza" olarak kaydedildi.
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10. Jessica Jaymes
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Eylül 2019'da bir süredir kendisinden haber alamayan yakınları, Jaymes'in evine gidip cansız bedenini buldular. Porno sektörünün en çok kazanan isimlerinden biri olan Jessica Jaymes, bir süredir alkol problemiyle uğraşıyordu. Otopsi raporunda intihardan değil, doğal nedenlerden dolayı hayatını kaybettiği kaydedildi.