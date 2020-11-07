Son yayınlanan 9 ankette AKP ve MHP'ye kötü haber; muhalefet bloku yükseliyor
07 Kasım 2020 13:42
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Avrasya Araştırma Başkanı Kemal ÖzKiraz, Eylül ayından bu tarafa yayımlanan 9 anketin ortalamasına göre Cumhur İttifakı'nın oy kaybettiğini açıkladı.
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değerlendirdiği 7 anket firmasının toplam 9 anketinin ortalamasında, kararsızlar dağıtılınca AKP 4 puan kaybederken MHP baraj altında kalıyor.
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9 anketin ortalamasının kararsızlar dağıtıldığında ittifaklara olan yansıması ise Cumhur İttifakı 47,5 oy, Millet İttifakı 37,4 oy olarak hesaplandı.
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9 anketin ortalamasının kararsızlar dağıtıldığında toplamda 52,5 oy alan Muhalefet Bloku'nun 47,5 alan İktidar Bloku'nu geçtiği görüldü.
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