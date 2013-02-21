Son sözü: Oğlumu bulmadan beni gömmeyin

2 Eylül 1980 darbesinden gözaltına alındıktan bir gün sonra kaybedilen oğlu Cemil Kırbayır'ı "bulmadan ölmeyeceğini" söyleyen, kayıp yakını ailelerin sembol ismi Berfo Ana 105 yaşında yaşamını yitirdi.
215
Saat 05.00'te İçerenköy'deki evinde hayatını kaybeden Berfo Kırbayır için yarın saat 11.00'da Şakirin Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Kırkbayır, Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Okçu Köyü'nde toprağa verilecek.
315
Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan Berfo Kırkbayır, bir süredir mide kanseri tedavisi görüyordu. Berfo Ana’nın kanser tedavisi gördüğünü dile getiren oğlu Mikail Kırbayır, annesinin üç aydır da yatalak olduğunu söyledi.
415
Annesinin ölümüyle ilgili konuşan Mikail Kırbayır, "Annemin hastalığı 32 yıldan beri yanan bir yürek. Gencecik yaşta kaybettiği 26 yaşındaki evladı Cemil'in acısı yıllarca yüreğini pişirmiştir. Bir asırı geride bırakmasına rağmen 3 ay öncesine kadar diriydi. Mide kanseri sonucu hayatını kaybetti. Annem öleceğini hissettiği anda, "Beni çocuğumun kemiği bulunmadan defnetmeyin, mezara gömmeyin" dedi. O bağlamda diyorum ki omzumuzda ağır bir yük var. Bu vasiyeti nasıl gerçekleştireceğiz. Yetkililer ne yapacaklar bekleyiş içerisindeyiz" diye konuştu.
515
Kayıp ailelerin sembol ismi ''Berfo Ana'', kayıp annelerin verdiği birçok etkinliğe katılmış, oğlu Cemil Kırbayır ve diğer kayıpların bulunması için kayıp yakınları ile birlikte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmüştü. Berfo Ana, “Tek dileğim ölmeden oğlumun mezarını görebilmek" demişti.
615
Berfo Kırbayır, 12 Eylül döneminin Genelkurmay Başkanı Yedinci Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın yargılandıkları 12 Eylül davasının duruşmasına ambulansla gelmiş, “Berfo Ana”nın ilerlemiş yaşına rağmen hazır bulunduğu duruşmaya Evren ve Şahinkaya rahatsızlığı gerekçesiyle katılmamıştı.
715
Cemil Kırkbayır, 13 Eylül 1980'de Ardahan’ın Göle ilçesindeki evinde gözaltına alındı. İşkence gördüğü belirtilen Kırkbayır, 8 Ekim’de hayatını kaybetti.
815
Yıllardır mücadele eden Kırkbayır ailesi, Cemil Kırkbayır’ın cenazesine ulaşamadı.