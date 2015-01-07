Son 40 yılın en kanlı 10 terörist saldırısı

İslami Cihad örgütü tarafından üstlenilen saldırı 23 Ekim 1983 tarihinde, Lübnan İç Savaşı bütün şiddetiyle devam ederken gerçekleşti. Yaklaşık 10 bin kilo TNT ile dolu iki araç, Fransız ve Amerikan Askerlerinin kaldığı binalara çarparak patladı. Patlama sonucunda 299 kişi hayatını kaybetti.
210
23 Haziran 1985 tarihinde Monteral - Londra - Yeni Delhi güzergahında seyretmekte olan Boeing 747 - 237B tipi bir uçak 31 bin feet yükselikte patlatıldı. Patlama sırasında uçak İrlanda havasahasında bulunmaktaydı ve Atlantik Okyanusu'na düştü. 329 kişi saldırıda hayatını kaybetti. Saldırının sorumlusu olarak Babbar Khalsa isimli Şih bir terörist grup gösterildi. Yargılama 20 yıl sürdü ve 130 milyon dolara mal oldu. Eylem sebebiyle sadece 1 kişi tutuklandı ve hapis cezası aldı.
310
Çeçen Bağımsızlık Savaşçısı Şamil Basayev tarafından Beslan'da bir okula düzenlenen saldırıda, Çeçen Militanlar tarafından 3 gün boyunca 777'si çocuk 1100 kişi rehin alındı. Eylemin üçüncü gününde; Rus güvenlik güçleri tanklar, yüksek tahrikli basınç bombaları ve diğer ağır silahları kullanarak binaya girdiler. Patlamaların ardından, etrafı çevrilen binada Rus güvenlikleri ve eylemciler arasında silahlı çatışma meydana geldi. Çatışmaların sonunda, aralarında 186 çocuğun bulunduğu, en az 334 rehinenin öldürüldü; yüzlerce insan yaralandı.
410
2014 yılı Mayıs ayında Radikal İslamcı Boko Haram Örgütü mensupları Nijerya'nın Gamboru ve Ngala şehirlerine saldırdılar. Nijerya ordusundan çalınan motosikletler, pikap ve zırhlı personel araçları ile gerçekleştirilen ve 12 saat süren saldırı sonucunda asgari 336 kişi hayatını kaybetti; 11 kız çocuğu ise rehine alındı. Saldırıdan kurtulanların çoğu Kamerun'a kaçtı.
510
2013 yılının Temmuz ayının ilk iki haftasında eşgüdüm halinde gerçekleştirilen bombalı saldırılarda asgari 800 kişi yaralandı ve 389 kişi öldürüldü. Saldırılar Irak hükümetine karşı olan Sünni İslamcı gruplar tarafından gerçekleştirildi.
610
İran'ın Abadan kentinde gerçekleştirilen saldırıda aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların olduğu insanların film seyretmekte olduğu bir sinema salonu yakıldı. 470 kişi hayatını kaybetti. İlk etapta saldırının sorumlusu olarak Savak gösterilse de daha sonra İslamcı militanların bu saldırıyı halkı Şah rejimine karşı kışkırtmak için düzenlediği ortaya çıktı.
710
Yine Irak'ta Sünni Militanlar tarafından Mayıs ayı boyunca gerçekleştirilen camilerin, güvenlik noktalarının, kafe, market gibi sivil alanların hedef olduğu bombalı saldırılarda 449 kişi öldürüldü ve 732 kişi yaralandı.
810
11 Haziran 1990 tarihinde Tamil Kaplanları Sri Lanka Hükümetine ait bir polis karakolunu basarak 3 kişiyi rehin aldı. Bir saat sonra Tamil Kaplanları'na mensup 250 militan karakola girerek, burada bulunan memurları bağladılar ve asgari 600'ünü yakında bulunan cangıla götürerek, hepsini öldürdüler. Saldırı sonucunda II. Eelam Savaşı başladı.
910
Saldırıdan önce Ezidiler ölüm tehditleri alıyor, burayı terk etmeleri talep ediliyordu. Bir Ezidi gencin taşlanarak öldürülmesi sonucunda Sünni Müslümanlarla Ezidiler arasında tansiyon artmış ancak ciddi bir olay olmamıştı. Bu olayın üstünden 1 hafta sonra Ezidilerin yoğun olarak yaşadığı Irak'ın Kahtaniye ve Cezire köylerine İslamcı Gruplar tarafından bombalı bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 796 kişi öldürüldü; 1562 kişi yaralandı.
1010
El Kaide tarafından ABD'nin New York kentinde bulunan İkiz Kulelere yönelik saldırıda asgari 3000 kişi öldü ve 6000 kişi yaralandı. Bu güne kadar tarihin en fazla ölüme neden olan tekil terörist saldırısı olarak biliniyor.