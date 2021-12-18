Son 20 yılın en iyi 20 yabancı komedi filmi
Filmler, diziler, televizyon programları hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi veri tabanı IMDb'de son 20 yılda en yüksek puan almış 20 yabancı komedi filmleri listelendi. İşte o filmler...
18 Aralık 2021 11:00
120
Hannah Gadsby: Nanette - 8.4 Puan
220
3 Idiots - 3 Aptal - 8.4 Puan
320
Snatch - Kapışma - 8.3 Puan
620
The Grand Budapest Hotel - Büyük Budapeşte Oteli - 8.0 Puan
720
Shaun Of The Dead - Zombilerin Şafağı - 8.0 Puan
820
In Bruges - Brüj’da - 7.9 Puan
920
Hot Fuzz - Sıkı Aynasızlar - 7.8 Puan
1020
The Hangover - Felekten Bir Gece Serisi - 7.8 Puan
1120
500 Days Of Summer - Aşkın 500 Günü - 7.7 Puan
1220
Ghostbusters: Afterlife- Hayalet Avcıları: Öteki Dünya - 7.7 Puan
1320
Superbad- Fena - 7.6 Puan
1420
Scott Pilgrim vs. The World - Scott Pilgrim Dünyaya Karşı - 7.5 Puan
1520
Kiss Kiss, Bang Bang - 7.5 Puan
1620
Tucker and Dale vs. Evil - Tucker ve Dale İblise Karşı - 7.5 Puan
1720
Death at a Funeral - Cenazede Ölüm - 7.4 Puan
1820
21 Jump Street - Liseli Polisler - 7.2 Puan
1920
Anchorman: The Legend of Ron Burgundy 7.2 Puan
2020
Team America: World Police - 7.2 Puan
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