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Son 20 yılın en iyi 20 yabancı komedi filmi

Filmler, diziler, televizyon programları hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi veri tabanı IMDb'de son 20 yılda en yüksek puan almış 20 yabancı komedi filmleri listelendi. İşte o filmler...

18 Aralık 2021 11:00

120

Hannah Gadsby: Nanette - 8.4 Puan

220

3 Idiots - 3 Aptal - 8.4 Puan

320

Snatch - Kapışma - 8.3 Puan

420

P.K Pekaay - 8.2 Puan

520

Deadpool - 8.0 Puan

620

The Grand Budapest Hotel - Büyük Budapeşte Oteli - 8.0 Puan

720

Shaun Of The Dead - Zombilerin Şafağı - 8.0 Puan

820

In Bruges - Brüj’da - 7.9 Puan

920

Hot Fuzz - Sıkı Aynasızlar - 7.8 Puan

1020

The Hangover - Felekten Bir Gece Serisi - 7.8 Puan

1120

500 Days Of Summer - Aşkın 500 Günü - 7.7 Puan

1220

Ghostbusters: Afterlife- Hayalet Avcıları: Öteki Dünya - 7.7 Puan

1320

Superbad- Fena - 7.6 Puan

1420

Scott Pilgrim vs. The World - Scott Pilgrim Dünyaya Karşı - 7.5 Puan

1520

Kiss Kiss, Bang Bang - 7.5 Puan

1620

Tucker and Dale vs. Evil - Tucker ve Dale İblise Karşı - 7.5 Puan

1720

Death at a Funeral - Cenazede Ölüm - 7.4 Puan

1820

21 Jump Street - Liseli Polisler - 7.2 Puan

1920

Anchorman: The Legend of Ron Burgundy 7.2 Puan

2020

Team America: World Police - 7.2 Puan

YabancıFilmKomediIMDb
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