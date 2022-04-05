Son 20 yılın en büyük enflasyon rakamını medya görmezden geldi
05 Nisan 2022 08:39
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Yıllık resmi tüketici enflasyonu yüzde 61,14 ile 20 yılın zirvesini yeniledi. Pek çok gazete, enflasyon versini manşetten görmezken, habere ilk sayfalarında küçük bir bölüm ayırdı. Hürriyet, Milliyet, Yeni Şafak, Yeni Akit, Türkiye gazeteleri; manşetten görmediği enflasyon haberine, sayfanın altında küçük bir bölümde yer verdi. Sabah ve Posta gazeteleri ise, birinci sayfalarında habere hiç vermemeyi tercih etti.
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Enflasyon haberini görmezden gelen veya manşetten görmeyen gazetelerin ilk sayfaları şöyle: