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İtalya'yı depremin ardından çığ vurdu; fotoğraflarla yaşanan felaket...

19 Ocak 2017 15:14

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İtalya'da dünkü depremlerin ardından bugün de Pescara'daki çığ felaketinin şoku yaşanıyor.

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30 kişinin kayıp olduğu açıklanırken; Reuters felakette çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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İtalya'nın orta kesiminde dün art arda gerçekleşen ve büyüklükleri 5'in üzerinde olan dört depremde bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Hürriyet'te yer alan habere göre, arama kurtarma ekipleri, depremlerin ardından Teramo kentine bağlı Castel Castagna kasabasında enkaz altındaki bir erkeğin cansız bedenine ulaştı. Yaşamını yitiren kişinin, 83 yaşında olduğu belirtildi.

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Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Castiglione Messer Raimondo beldesinde de itfaiye ekipleri bir anne ve çocuğunu enkaz altından kurtardı.

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Dün gün boyu depremlerle sarsılan ülkede, Pescara kentinin batısındaki Rigopiano mevkisinde bulunan Hotel Rigopiano Gran Sasso Resort'a hava koşulları ve sismik hareketlerinin tetiklemesiyle oluştuğu tahmin edilen çığ düştü.

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AFP sabah saatlerinde geçtiği haberde, çığ altında kalan en az üç kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Ancak daha sonra İtalyan medyasında çıkan haberlerde,

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Associated Press'e konuşan İtalyan yetkililer, 30 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

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Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio da deniz seviyesinden bin 200 metre yüksekliğindeki otelde 30 kişi olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının çok güç koşullara rağmen sürdüğünü bildirdi.

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Çığ düşmesi olayını, otel dışında olan iki kişinin cep telefonlarından acil numaralara SMS göndererek haber verdiği aktarıldı. Arama kurtarma ekiplerinin, bölgede mahsur kalanları kurtarmak için zamanla yarıştığı bildirildi.

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Deprem bölgesindeki çetin kış koşulları ve kar yağışı, ekiplerin yardım ulaştırmasını güçleştiriyor. Olumsuz hava koşulları yüzünden bölgede binlerce kişi elektriksiz kaldı.

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Olayın son 20 yılın en büyük çığ faciası olduğu düşünülüyor. İtalya, 1995’te Nepal’de meydana gelen, 42 kişinin öldüğü olaydan beri en büyük çığ felaketini yaşadı.

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Yine Nepal’deki çığ felaketlerinde 1996’da 3, 2014’te 16, 2015’te 18 kişi ölmüştü. Ocak 2016’da Fransa’da yaşanan çığ felaketinde ise 6 kişi hayatını kaybetmişti.

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