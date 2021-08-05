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Somali'ye 30 milyon dolarlık hibe kararına tepki yağdı; "Somali’den rica edelim bize yangın söndürme uçağı alsınlar"

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre bir yılda Somali’ye 30 milyon dolarlık hibe kararı alındı.

05 Ağustos 2021 11:41

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Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre bir yılda Somali’ye 30 milyon dolarlık hibe kararı alındı.

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Hibe kararı, sosyal medyada tepki çekerken, orman yangınlarıyla mücadele Türkiye'nin yangın söndürme uçağının olmamasına dikkat çekildi ve THK'nın uçurulmayan uçaklarına vurgu yapıldı.

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