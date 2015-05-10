Somalı aileler facianın yıl dönümünde kayıplarını andı; unutma unutturma!
10 Mayıs 2015 18:41
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Soma faciasının 1. yıl dönümünün hemen öncesinde faciada yaşamını yitiren ailelerin çağrısıyla bir yürüyüş düzenlendi.
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13 Mayıs'ta siyasi partilerin, 16 Mayıs'ta da sendikaların programları olduğu için kendi seslerini yeterince duyuramayacağını düşünen aileler; bugün miting düzenleme kararı almıştı. Ailelerin çağrısına çok sayıda dernek, siyasi parti, sivil toplum kuruluş
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Yürüyüşe daha önceki farklı facialarda yaşamını kaybetmiş madencilerin aileleri de destek verdi.